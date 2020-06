La Armada y la Fiscalía sabían que delincuentes planeaban ataque a destacamento del Cerro

En noviembre del año pasado la Armada Nacional puso en conocimiento a la Fiscalía que había un plan de ataque al puesto de control ubicado en la Fortaleza del Cerro, donde este domingo tuvo lugar el asesinato a los tres infantes de marina, según señalaron a El Observador fuentes de la investigación.

Por este triple homicidio fueron detenidas este lunes tres personas –dos hombres y una mujer– en una vivienda ubicada en la calle Bulgaria, en el Cerro, y que ahora están a disposición de la fiscal de Homicidios Mirta Morales.

Las autoridades de la marina detectaron el peligro en noviembre de 2019, durante el transcurso de una investigación administrativa que se inició luego de que fueran robadas dos pistolas 9 milímetros de reglamento en el comando de la Armada de Punta del Tigre (San José). Por ese robo, la Fiscalía también hizo una investigación y logró la imputación de una mujer militar, a quien le encontraron solo una de las armas, porque la otra ya la había vendido.

El comandante en jefe de la Armada en ese momento, Carlos Abilleira, dijo a El Observador que las autoridades descubrieron entonces que había infantes que habían recibido a través de las redes sociales "el mensaje de que estaban buscando pistolas, y que podían atentar contra el destacamento que está detrás del Cerro".

La fiscalía tomó conocimiento del hecho, y la Armada, en tanto, avisó al ministro de Defensa, José Bayardi, y "tomó acciones internas", como el reforzamiento de todas las unidades, especialmente la guardia del destacamento amenazado. "Se sabía del riesgo y se reforzaron todos los sistemas de guardia", dijo el militar.

En el puesto del Cerro, primero se sumó un segundo infante, y luego el tercero.

Por su parte, la Fiscalía pero no hizo nada más porque no había delito que perseguir ya que el Ministerio Público no tiene "competencia preventiva", según explicaron fuentes de la Fiscalía de Corte. "Se investigan delitos, no versiones", agregaron.

En ese sentido, Abilleira también fue claro: "No había elementos como para denunciar formalmente el hecho en sí. Era algo que se manejaba en las redes", declaró.

De hecho, ninguno de los tres detenidos este lunes en la calle Bulgaria eran los señalados como sospechosos en aquel momento.

Arma encontrada y vínculo narco

En el allanamiento de este lunes, la policía encontró una de las armas que fueron robadas en el ataque, además de tres cargadores de pistolas nueve milímetros –como las que robaron a las tres víctimas–, según informaron a El Observador fuentes policiales.

Los tres detenidos son uruguayos, y uno de ellos fue incluso integrante de la Armada desde 2014 hasta marzo de este año, cuando fue cesado, tal como lo comunicó el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en un mensaje que dio ante la prensa en la sede de la cartera.

El dato de que había integrado el cuerpo militar se corresponde con una de las primeras hipótesis que manejó la policía. Por la forma en la que fueron ejecutados Alan Rodríguez, Alex Guillenea y Juan Manuel Escobar, se señaló que al menos uno de los asesinos tenía que conocerlos. Los indicios hacen pensar que los militares dejaron pasar al o los atacantes justamente por conocerlos.

"Conocían exactamente la rutina de los marinos", señalaron también las fuentes.

Por otra parte, los investigadores manejan la hipótesis de que el ataque esté vinculado con la banda de narcotraficantes de Los Ricarditos, que ha cobrado mucho poder en los barrios del Cerro y de Santa Catalina, por lo que se indaga la conexión entre los atacantes y los narcos. Este grupo también es señalado por la policía como el principal sospechoso del ataque a la sede de la Brigada Antidrogas ocurrido el 9 de mayo, en el que se empleó una granada militar.

Ese caso es investigado por el fiscal Diego Pérez, quien se reunió este lunes con las fiscales especializadas en Estupefacientes, Mónica Ferrero y Stella Llorente, y la fiscal que investiga el triple homicidio, Mira Morales. Los cuatro fiscales intercambiaron información sobre casos que investigan y que tienen en común a los mismos narcos como sospechosos.

Pruebas relevantes

Larrañaga, quien se reunió para intercambiar sobre el caso este lunes con el fiscal de Corte, Jorge Diaz, y la fiscal Mirta Morales, informó en la conferencia que "seguramente en el día de mañana (por este martes) van a estar prestando declaración (...) para dar cuenta de su responsabilidad". Además, el secretario de Estado afirmó que también se habían "encontrado pruebas relevantes y agradeció el trabajo de los policías que actuaron de forma coordinada con la fiscal para realizar las primeras detenciones. "Son de indudable importancia para la dilucidación de este caso", sostuvo el ministro

Larrañaga se negó a contestar preguntas en la rueda de prensa para no entorpecer la investigación –dijo–, como por ejemplo por qué los delincuentes decidieron realizar el robo en ese puesto, cuando no había más que las tres armas que se llevaron. Incluso dejaron en el lugar los chalecos anti balas.

El jerarca se limitó a calificar el triple homicidio como "gravísimo" y dijo que el domingo fue un día "negro" con hechos que dolían, impactaban y conmovían. "Lamento cada hecho acontecido, informo que la policía trabaja incesantemente en cada uno de estos hechos para determinar los responsables y esclarecer la situación porque todo impacta en la calidad de vida y de la convivencia", señaló.

"Nos paramos firmes ante los criminales y delincuentes, cumpliendo con nuestro deber y los perseguiremos; ese es nuestro deber y obligación", subrayó el ministro, y expresó que las investigaciones continuarían y que en Uruguay "no van a ganar las bandas criminales sino el Estado de Derecho". "Sepan que seremos implacables con los responsables", afirmó.