Palma y Ríos fueron indagados por contradicciones en la causa AUFGate

El presidente de Liverpool, José Luis Palma, y el periodista deportivo, Julio Ríos, declararon como indagados este lunes ante la Fiscalía que investiga la salida de Wilmar Valdez al frente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Palma, quien se presentó en la sede de Cerrito y Misiones sobre el mediodía de este lunes, fue consultado acerca de por qué había omitido en su primera declaración como testigo contar acerca de una reunión que mantuvo con el lobbista y autor de los audios que precipitaron la renuncia de Valdez, Walter Alcántara.

Según supo El Observador en base a fuentes que participaron de la indagatoria, Palma aseguró que no le había dado importancia a aquel encuentro porque había sido muy breve. Cuando el presidente de Liverpool declaró como testigo había sostenido que solo se reunió una vez con Alcántara, pero las pericias al teléfono del lobista permitieron determinar que al menos se habían encontrado en dos oportunidades.

Asimismo, Palma fue consultado por un audio desconocido hasta ahora, que fue publicado el miércoles por Montevideo Portal, en el que se lo escucha hablando con Alcántara el 2 de agosto, día en que el lobbista iba a declarar por primera vez ante la Fiscalía. En ese audio, Palma dijo: “Me llamó Arturo (del Campo) preocupado. No le tiene miedo a la parte judicial sino a las declaraciones públicas a los medios afuera del juzgado. Me pidió que le dijera que él no se va a olvidar de usted”.

Ante la fiscalía, Palma dijo desconocer a qué se refería del campo con que no se iba a olvidar de él, pero descartó que se haya tratado de una amenaza o del pago de algún favor, ya que de haber sido así no se hubiera prestado para dar el mensaje.

El presidente de Liverpool había escuchado los audios que comprometían a Valdez por intermedio de Del Campo, con quien tiene una relación de amistad y a quien apoyaba para la presidencia de la AUF. Según la versión de Del Campo, luego de consultarlo con abogados y de que le dijeran que no había ningún delito decidió abrirse del tema, se los presentó a Valdez por una cuestión de transparencia, y le dijo a Alcántara que siguiera el tema con Palma, quien sí estaba interesado en el asunto.

Palma se retiró de la fiscalía sin dar declaraciones, y su abogado, Gustavo Bordes, opinó que para él no había ninguna contradicción en los dichos de su defendido.

Ríos, quien ya había declarado como testigo, se presentó ante la fiscalía sobre las 15 horas. Al termino de la indagatoria, su abogado Washington Abdala, dijo que su defendido fue consultado sobre cómo recibió los audios que acabaron precipitando la salida de Valdez.

“Hay una buena voluntad de parte de un periodista al que se le comunican unos audios que él no pide, que él no quiere, sino que le vienen y lo que hace luego es en base a algunas sugerencias profesionales (el abogado y presidente de Peñarol, Jorge Barrera) tratar de generar un ambiente para entrar en contacto con las personas referidas”.

El ex vicepresidente de la AUF Edgar Welker dijo que Valdez le había contado que tras la reunión del jueves 26 de julio en la que el candidato Arturo Del Campo y Ríos le dijeron a ex presidente de la AUF que tenían audios comprometedores de él vinculados a supuestos pedidos de coimas, Ríos le planteó no hacerlos públicos a cambio de dos entrevistas exclusivas: una en el programa Punto Penal y otra al día siguiente en su programa de radio Las Voces del Fútbol.

La fiscalía consultó respecto a este punto, pero Ríos mantuvo su declaración anterior al decir que no sabía que Valdez pensaba renunciar en su programa y negó cualquier plan para desestabilizar al ex ejecutivo de la AUF.

Abdala argumentó que su defendido no había decidido publica los audios debido a que “había nombres referidos y privacidades referidas”, por lo que “había que tomar un camino más prudente” que era hablar primero con las personas que allí se nombraban.

“Tengo la seguridad total y absoluta de que voy a ser totalmente absuelto”, concluyó Ríos al retirarse de la fiscalía.

Tanto Ríos como Palma continuarán como indagados en la causa. La fiscalía repasará sus declaraciones para definir los pasos a seguir con el objetivo de determinar si hubo un plan para extorsionar a Valdez y lograr así que renuncie a su postulación como presidente de la AUF.