¿Qué puede pasar con el precio del bitcoin en el corto y mediano plazo?

“La caída de US$ 20.000 a US$ 3.000 es normal. Agarren el gráfico de la historia de precio de cualquier producto financiero del mundo y van a ver que pasa lo mismo (…).El máximo de US$ 19.666 está mucho más cerca en el tiempo de lo que yo creo”. La frase pertenece al analista financiero argentino Carlos Maslatón que participó el viernes del BitcoinDay 2019 celebrado en Uruguay.

Maslatón trabaja para la plataforma Xapo, una de las billeteras virtuales y exchanges más grandes del mundo y es conocido por su perspectiva alcista respecto a la moneda virtual. En casi una hora conferencia hubo tiempo para repasar las distintas etapas por las que ha atravesado el precio del bitcoin, y para proyectar qué puede pasar en el corto y mediano plazo.

Tras tocar un piso de US$ 3.122 a mediados de diciembre de 2018, la recuperación de la moneda comenzó con un primer movimiento hasta los US$ 4.100, luego una nueva corrección a la baja hasta los US$ 3.600, y finalmente una carrera alcista iniciada en abril que la llevó a tocar los US$ 8.400 la semana pasada. Hoy el precio se ubica en el eje de US$ 8.050.

Antes de realizar cálculos y tirar números, Maslatón aclaró que hablaría a título personal. También agregó que no estaba haciendo recomendaciones ni tratando de convencer a ninguna de las personas que seguían su presentación en el auditorio de la Torre de Antel.

“Yo interpreto que la primera oleada fue 2009-2013. Subió tantas veces ahí que no quiero ni sacar los números de hacía donde puede ir”, disparó.

Para proyectar lo que viene en los próximos dos o tres años, el analista tomó como base un precio de enero de 2015 y el récord de diciembre de 2017.

“Solamente proyectando la cantidad de veces que subió desde US$ 152 hasta US$ 19.666 te da 120 veces. Tomando el mínimo de diciembre del año pasado de US$ 3.122 eso nos lleva más o menos a US$ 373.000”, dijo.

“¿En cuánto tiempo?”, se preguntó. “Creo que el bitcoin se va a expandir 120 veces como mínimo en un espacio de 21 o 34 meses. Mi preferencia son 21 meses”, insistió.

Según Maslatón, la moneda ha sido “fuertemente atacada” por el establishment financiero integrado por los grandes bancos y las tarjetas de débito y crédito, debido a que se encontraron con algo que no previsto.

“La fortaleza del bitcoin pasa porque pudo superar esos ataques, colocarse en los US$ 8.000 y revertir todo el boicot bancario. En algún punto los bancos se van a rendir frente a esta suba arrolladora del bitcoin y no van a tener forma de prohibirlo”, dijo.

En otra parte de la conferencia señaló que “si alguien compra bitcoin no tiene que pensar en US$ 373.000” y sostuvo que “en muy pocos días” el precio llegará a US$ 9.800.

También indicó que cuando toque los US$ 11.800 “que puede pasar en pocos días” eso hará que se disparen muchas órdenes de compra.

“Los que van a dar esas órdenes hoy no lo saben, porque todavía están psicológicamente seteados con la baja. Son los precios los que hacen despertar a las personas y empezar a pensar en posibilidades que no preveían cuando valía US$ 3.200”, apuntó.

La principal moneda virtual volvió a superar este mes los US$ 8.000, algo que no pasaba desde julio del año pasado. Ha ganado un 94% desde principios de abril, después de haber pasado los tres primeros meses del año entre los US$ 3.500 y los US$ 4.000. Sin embargo, aún está lejos de su máximo histórico, alcanzado en diciembre de 2017, de US$ 19.666.