¿Quién es el coleccionista que pagó casi US$ 70 millones por una obra de arte digital?

El jueves 11 de marzo la casa de subastas Christie's anunció venta de la obra de arte digital Everydays: the First 5.000 Days por US$ 69,3 millones a un coleccionista familiarizado con nuevas tecnologías que se identificó con un seudónimo, Metakovan. Una semana después, el millonario indio Vignesh Sundaresan reveló ser el misterioso comprador.

En una entrada de blog el jueves 18 de marzo, Vignesh Sundaresan, alias Metakovan, un empresario tecnológico indio afincado en Singapur, reveló que adquirió la obra para "mostrar a los indios y a la gente de color que ellos también pueden ser mecenas". Atribuyó su ascenso social desde un simple estudiante de ingeniería hasta millonario gracias a su descubrimiento de las criptomonedas en 2013. El importe de la venta tuvo el efecto de una bomba en el mundo de las subastas, donde el arte digital era solo un nicho de mercado hace tan solo seis meses. La obra en cuestión es "Everydays: the First 5.000 Days", un collage de 5.000 imágenes digitales del artista estadounidense Beeple, cuyo nombre real es Mike Winkelmann. Se trata de la primera obra de arte puramente digital vendida por una gran casa de subastas. La oferta inicial era de 100 dólares, pero el precio acabó subiendo por las nubes. La obra fue creada con "NFT" ("non-fungible tokens" o "fichas no fungibles"), utilizando la tecnología llamada "blockchain", también utilizada por las criptomonedas como el bitcoin.