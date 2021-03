Clausurarán locales que no exijan tapabocas ni alcohol en gel y no cumplan con distanciamiento social

La Inspección General de Trabajo clausurará de forma preventiva a partir de este sábado los locales que no exijan uso de tapabocas, no tengan recipientes de alcohol en gel y no cumplan con el distanciamiento social, informó el ministro de Trabajo Pablo Mieres este viernes.

La clausura de los lugares de trabajo se mantendrá hasta que el local corrija el incumplimiento del protocolo. "Cuando la inspección encuentre que hay incumplimientos en estas tres conductas, se podrá proceder a la clausura preventiva. Esto no tiene ningún afán recaudatorio y lo que busca es apretar las marcas en un momento en el que la expansión del virus es muy preocupante", explicó el ministro. El 47% de las inspecciones que realizó la cartera en la última semana detectó irregularidades, un número que "no es satisfactorio". Desde hace cuatro meses la Inspección de Trabajo realiza los controles de los protocolos sanitarios, en las que se constató un "nivel de incumplimiento alto". En las primeras semanas de inspecciones se constataron incumplimientos en el 60% de las empresas controlados, pero la cifra disminuyó a 50% hace dos meses y se mantiene en ese nivel. La medida que tomó la cartera es para darle "garantías al empleador, a los trabajadores y al público". Mieres dijo la decisión de la clausura preventiva es "una señal que hay que dar" para lograr los cumplimientos y destacó que cuando se registran irregularidades en una segunda visita se constata que fueron corregidas.