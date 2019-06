¿Quién ganó el debate? Opinan los otros precandidatos

Este jueves, el tema de conversación entre los uruguayos fue uno. El debate entre los precandidatos Óscar Andrade (Frente Amplio) y Ernesto Talvi (Partido Colorado) cautivó el interés de la ciudadanía, que desde hacía 25 años no veía a dos aspirantes a la Presidencia confrontar sus ideas en televisión. El último debate fue en 1994 entre Tabaré Vázquez y Julio María Sanguinetti, quien el 1° marzo del año siguiente se colocó por segunda vez la banda presidencial.

¿Cómo vivieron y qué opinan del intercambio los demás precandidatos? Aquí, un resumen de lo que respondieron aquellos consultados por El Observador.

Frente Amplio

Carolina Cosse entiende que el debate "lo ganó por goleada el Frente Amplio". Para la exministra de Industria, Andrade "hizo un papel fabuloso" porque "recorrió los derechos laborales, la historia del Uruguay, el concepto de equidad hizo e hizo énfasis en el desarrollo científico hacia el futuro".

No obstante, aseguró que la participación del precandidato —que según las encuestadoras está tercero en intención de voto, detrás de ella— no supuso una amenaza para su carrera hacia la Presidencia. "No razonamos así. Cada uno tiene su campaña, no es la forma de razonar. Si crece el Frente Amplio, crecemos todos, zanjó en diálogo con El Observador.

La participación de Talvi en el debate fue bastante limitada, según Cosse, porque siempre volvía "sobre los mismos temas, (manejaba) pocos argumentos, sin base real".

Mario Bergara se excusó de responder a las consultas de El Observador porque tenía una serie de compromisos agendados.

Partido Colorado

José Amorín Batlle no vio el debate, aunque tiene previsto verlo en los próximos días. Según dijo a El Observador, ese día había tenido una reunión de trabajo en Florida y a la hora en que se transmitió el programa estaba haciendo ruta.

El precandidato —que se ubica detrás de Talvi en la intención de voto de la interna colorada— dijo que no tiene "ni idea" de cómo puede repercutir el debate en la intención de voto, aunque consideró que no es probable que no tenga incidencia en los votantes de su estructura. Las personas cercanas a él que sí lo vieron le comentaron que Andrade y Talvi "estuvieron bien, que cada uno marcó su perfil" y que fue "un intercambio entre dos personas educadas".

Antes de que se produjera el debate, Amorín calculaba que ambos precandidatos se enfocarían en mostrar su posición: Andrade le hablaría al Frente Amplio y Talvi, al Partido Colorado. "Esperaba que cada uno iba a dar su posición porque la competencia es interna y, como nadie quiere hacer debates internos, se hace entre partidos. Son cosas bien diferentes, no le hablan a todo el electorado", explicó.

Julio María Sanguinetti dijo a El Observador que no hará declaraciones sobre el debate.

Partido Nacional

Mientras se transmitía el debate, Jorge Larrañaga se encontraba en un acto en Pando, Canelones, por lo que solo pudo ver el final. Aun así, aseguró a El Observador que le pareció "un gesto democrático destacable" y quiso saludar a Talvi y Andrade por ello.

El líder de Alianza Nacional aprovechó la ocasión para recordar que el presidente Tabaré Vázquez se negó a debatir con él en 2004, cuando el Frente Amplio ganó por primera vez la contienda electoral. Además recordó que ¨el Partido Nacional en 2009 y 2014 quiso debatir con los candidatos del Frente Amplio (José Mujica y Tabaré Vázquez, respectivamente), y tampoco aceptaron¨.

El precandidato Luis Lacalle Pou no respondió a la consulta hecha por El Observador.

Partido Independiente

El candidato único del partido, Pablo Mieres, considera que fue "un muy buen debate, serio, con respeto y altura". A su parecer Talvi y Andrade abordaron la mayoría de los problemas del país, aunque consideró que no hubo demasiada interacción "porque cada uno tenía como objetivo dirigirse a su público", con la mira en las elecciones internas.

Por otra parte, Mieres aprovechó la oportunidad para saludar a los precandidatos por haberse animado a debatir y recordó que en 2009 él debatió con Pedro Bordaberry y Raúl Rodríguez, candidatos a la Presidencia por el Partido Colorado y Asamblea Popular respectivamente.

Noticia en desarrollo