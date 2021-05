¿Quiénes son los independientes, que desplazaron a los partidos tradicionales para redactar la nueva Constitución de Chile?

Desde la "tía Pikachu", que saltó a la fama por concurrir a las protestas sociales disfrazada del famoso personaje de Pokémon, hasta periodistas, actores, abogados, escritores y activistas sociales. Los independientes que representan a la izquierda dominarán la Convención Constituyente de Chile, tras imponerse sorpresivamente en los comicios de este fin de semana con más del 46% de los votos, con los que superaron a los partidos tradicionales.

Contra todo pronóstico y asestándole un duro golpe a los partidos políticos tradicionales tanto de la derecha gobernante como de la izquierda opositora, los candidatos independientes se convirtieron en los grandes ganadores de la elección que decidió este fin de semana los 155 miembros que redactarán la nueva Constitución de Chile.

En total, 48 independientes resultaron escogidos, superando a los 37 representantes que consiguió la coalición respaldada por Sebastián Piñera (Vamos por Chile), los 25 escaños de los partidos tradicionales de centroizquierda (ex Concertación) y los 28 de la izquierda más radical (incluyendo al Partido Comunista). Para influir en el contenido de la nueva Carta Magna y vetar artículos se necesitaban 52 asientos, por lo que la derecha no lo podrá hacer.

A ellos se suman 17 cupos reservados para los pueblos indígenas, que tienen una serie de reivindicaciones culturales y de territorialidad y que no sitúan en la ideología política tradicional de izquierda o de derecha.

Las listas que aglutinaban a los partidos tradicionales quedaron sin capacidad de controlar la convención que redactará las nuevas reglas del juego de un Chile que busca mayor equidad con un Estado fuerte en asuntos sociales y una mayor regulación de su patrimonio natural.

La mayoría de los independientes son de izquierda, pero aún es difícil anticipar la forma en que operarán al interior de la Convención.

La abstención fue de 56,6% en un padrón electoral de 14,9 millones de electores. Solo 43,35% participó de la consulta, que debido a la pandemia se realizó sábado y domingo, y en la que también estaban en juego alcaldías, concejales y gobernadores regionales.

La participación fue menor a la que alcanzó el plebiscito del 25 de octubre de 2020 (51%), cuando una rotunda mayoría aprobó cambiar la Constitución y elegir una Convención Constituyente paritaria.

Amplio abanico

Entre los independientes sin duda la mayor sorpresa la dio la llamada "Lista del Pueblo", formada en su mayoría por desconocidos que se definen como luchadores de "toda la historia por obtener dignidad y justicia". Sus miembros tienen una visión más radical que los otros grupos sobre los cambios que se deben llevar adelante en Chile.

"Nuestra visión es un Chile con igualdad de género, plurinacional y digno. Un país empoderado y dueño de sus riquezas naturales, que invierta en el mayor patrimonio que tiene: su propia gente", define la lista en su página web.

Entre los 24 convencionales elegidos en esta lista, destaca Giovanna Grandón, una asistente de párvulos y conductora de transporte escolar, de 45 años, que saltó a la fama al asistir a las marchas sociales disfrazada del famoso personaje de Pikachu.

"El rol del Estado tiene que ser garante, donde no se privilegie a los empresarios como se ha hecho hasta ahora, ni el tener dinero y que solamente por eso puedan llegar a una educación de calidad", dijo en una reciente entrevista con AFP.

En esta lista también hay profesores, un mecánico, varios abogados, una socióloga, un médico y una mujer que solo reporta haber cursado educación media.

"Son personas claramente más de izquierda, que no están alojadas en partidos, por lo tanto se hacen incontrolables en una Convención", opinó el politólogo de la Universidad de Talca Mauricio Morales.

Pero también hay otros más moderados y que se anticipa podría ser mucho más dialogante con las fuerzas de centroizquierda, agrupados por ejemplo en la lista "Independientes no neutrales", que sacó 11 representantes, y que se define como un grupo "diverso, transversal y comprometido con la actividad pública".

El psicólogo Benito Baranda, que por años ha trabajado para la superación de la pobreza, y la destacada periodista Patricia Politzer, son sus figuras más representativas.

"La construcción de una Constitución requiere de este puzle más amplio que permita armar una Constitución que tenga adhesión ciudadana", dijo Baranda este lunes a radio Cooperativa.

"Nuevo ciclo"

"Chile comienza un nuevo ciclo, no sabemos cuánto durará ni la profundidad que alcanzarán los cambios asociados a la institución de la nueva Constitución que se escribirá", dijo el analista de derecha Gonzalo Cordero, en una columna en el diario La Tercera.

"No todos los independientes pueden meterse en el mismo saco y no son un grupo homogéneo, sino todo lo contrario. Por su misma naturaleza de independientes son muy pocos los que tienen un sentido colectivo de la política", explicó Morales.

Para Marcelo Mella, analista de la Universidad de Santiago, casi todos los independientes tienen "un discurso crítico frente a los partidos tradicionales".

El politólogo Claudio Fuentes apuntó que, en este grupo de independientes, muchos vienen con "afinidades políticas hacia la centroizquierda", y que en su gran mayoría son afines a partidos políticos, que incluyen al Partido Comunista y la izquierda tradicional.

Voto castigo

La votación fue un castigo al gobierno de derecha del presidente Sebastián Piñera, cuya coalición perdió en manos de candidatos de izquierda y de centro alcaldías clave y concejales, en tanto no logró gobernaciones regionales, estas últimas creadas por primera vez en la historia de Chile.

La ciudadanía castigó así a los principales partidos políticos –de centroizquierda y derecha– que se turnaron en el poder desde la restauración de la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), de no haber sido capaces de canalizar las demandas sociales que reivindicaron en las calles desde el 18 de octubre de 2019.

La Convención Constituyente debe instalarse en un mes, en fecha que anunciará la presidencia.

El mayor golpe a la derecha fue el inesperado triunfo en la comuna de Santiago de la candidata del Partido Comunista Iraci Hassler sobre el derechista Felipe Alessandri. Nunca antes, ni con Salvador Allende en el poder (1970-1973), el Partido Comunista había ganado la alcaldía de la capital.

"En estas elecciones, la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales: no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y los anhelos de la ciudadanía y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos", dijo Piñera en la recta final del recuento de votos.

Para la aprobación de los artículos de la nueva Carta Magna serán necesarios los votos a favor de dos terceras partes de la Convención, algo que se decidió en noviembre de 2019 cuando casi todo el espectro político acordó un plebiscito para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet como salida democrática a las protestas, algunas muy violentas.

La Constitución del descontento

Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, consideró que el éxito de las candidaturas independientes "le (dará) un cariz mucho más ciudadano y con mucha más legitimidad" a la nueva Carta Magna. En resumen, señala Heiss, el resultado es la forma en que se traslada el "estallido social a nivel institucional" para recoger reclamos ciudadanos como salud pública, educación de calidad o pensiones dignas.

Para el académico de la Universidad de Santiago de Chile Marcelo Mella, el resultado no significa que los partidos políticos no vayan a tener un papel importante en la redacción de la nueva Constitución. "El sistema de partidos tiene terremotos que pasan. Si no lo exterminó Pinochet, creo que no ocurrirá ahora", indicó.

AFP