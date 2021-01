Robaron el cráneo de Carolina Escudero de la morgue judicial y apareció en planta de reciclaje

La policía investiga el robo del cráneo de Carolina Escudero, la joven de 27 años que estuvo desaparecida durante ocho días y cuyo cuerpo fue encontrado en un campo la semana pasada.

Trabajadores municipales encontraron el cráneo en una planta de reciclaje de Florida el pasado viernes cuando iban a volcar el contenido del camión, según informó Florida Diario. El sábado, el personal que trabaja en la morgue detectó que faltaba la pieza, que se conservaba refrigerada porque se estaban realizando estudios.

La Jefatura de Policía de Florida emitió un comunicado ese día en el que informaba que el cráneo hallado en la planta de encapsulado correspondía "a un cuerpo que se encontraba en la morgue judicial ubicada en el hospital local”. Este lunes se confirmó que pertenecía a Escudero, según informó La Diaria y confirmó El Observador.

La Fiscalía de Florida investiga por qué el cráneo apareció en la planta de reciclaje. La morgue se ubica en el hospital y se comparte con los casos extrajudiciales.

La principal hipótesis que maneja la policía es que el retiro fue intencional, ya que el cráneo no estaba ubicado en un lugar donde pudiera confundirse con algo descartable. Según supo El Observador, el ingreso al área es controlado y se registra a quienes entran, por lo que se investigará ese entorno. De todas formas no se descarta que una persona que no trabaje allí sea la responsable del robo.

El cadáver de Escudero fue encontrado el pasado miércoles en el kilómetro 159 de la ruta 6, próximo al arroyo El Timote (en Florida), tras ocho días de intensa búsqueda de la policía en un campo de unas 60 hectáreas cerca de la localidad de San Ramón, adonde la joven de 27 años había ido para llevarle unas pertenencias a su expareja.

Este hombre, que es el principal sospechoso del femicidio, se suicidó dos días después de denunciar la desaparición. Sus declaraciones presentaron inconsistencias y fue citado a declarar por la fiscalía, pero la policía lo encontró muerto en el tambo donde vivía y trabajaba.

En el lugar dejó una carta dirigida a su madre en la que se deslindaba de responsabilidades por la muerte de su expareja y madre de un hijo de 2 años.

Según el análisis forense, la muerte de Escudero fue violenta. Tenía algunos huesos quebrados y tres disparos de arma de fuego en la cabeza.