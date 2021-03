"Se puede ir al bar pero no a la escuela": dirigentes del FA cuestionaron medidas del gobierno

Con el visto bueno a las medidas de reducción de movilidad —aunque con el reparo por la demora en haberse tomado—, con reproches a la "soberbia" del gobierno y a su decisión de no gravar el capital privado, y con críticas a la suspensión de la presencialidad en la educación, varios referentes del Frente Amplio reaccionaron a los anuncios del presidente Luis Lacalle Pou el martes por la noche.

La fuerza política ya se había expresado durante el día a favor de reducir la movilidad, en consonancia con sociedades científicas y recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). "Estas acciones deben acompañarse con un conjunto de medidas económicas y de protección social efectivas, para que no se siga profundizando la pobreza, el desempleo y la desigualdad", había recalcado.

"Reaccionó el gobierno... Tarde, ¡pero reaccionó! Al final, se podía restringir más la movilidad, como se lo propusimos en enero. Ahora se puede ir al bar o al shopping, pero no a la escuela", apuntó el senador del MPP, Alejandro Sánchez, a través de su cuenta de Twitter. El dirigente cuestionó que los centros educativos hayan cerrado sus puertas mientras permanecen abiertos los comercios.

La diputada de su mismo sector, Bettiana Díaz, alegó que las disposiciones del Poder Ejecutiva "son bienvenidas", aunque "para los uruguayos y uruguayas que la están pasando peor, no hay medidas de fondo". Desde el comienzo de la emergencia sanitaria el Frente Amplio ha reclamado un ingreso básico para apoyar a quienes más afectados se han visto a nivel económico.

El senador comunista Óscar Andrade manifestó que el gobierno "se perdió la posibilidad de convocar a un acuerdo nacional". "Cuesta entender como ante una situación infinitamente más grave que hace un año las medidas son mucho más tenues. Mucha soberbia", declaró en sus redes sociales. Uno de los reclamos de la fuerza política a lo largo de la emergencia sanitaria ha sido la "falta de diálogo" de la gestión de Lacalle Pou, a lo que el mandatario ha respondido que su "libreto" está "muy ajeno a la realidad".

Mario Bergara, senador y líder del grupo Fuerza Renovadora, expuso que "la realidad y los reclamos del mundo científico, de organizaciones sociales, de sus socios políticos y de la oposición han logrado sacudir un poco" la "ortodoxia" de la administración de Luis Lacalle Pou. "El gobierno tomó medidas para reducir la movilidad social, aunque hace pocas semanas planteaba que eran inconvenientes", remarcó el economista.

Bergara aludió también a la decisión del Poder Ejecutivo de volver a aplicar el tributo covid-19 a los salarios más altos de los funcionarios públicos: "No lo vemos mal", señaló. "Al igual que el año pasado, sigue faltando el aporte de los ingresos altos del sector privado y de quienes disponen de mayor riqueza", argumentó el expresidente del Banco Central y exministro de Economía.

En este sentido se pronunció el senador socialista Daniel Olesker, en diálogo con El Observador. "La medida tiene un alto grado de simbolismo, no se va a resolver el problema", planteó el dirigente. En los dos meses que estuvo vigente en 2020, el impuesto a los salarios recaudó US$ 17,8 millones.

Olesker añadió que la medida "tiene dos discriminaciones". Por un lado, sostuvo que grava a los ingresos superiores a determinado monto, "y sin embargo solo incluye a los que logran ese ingreso por el trabajo asalariado". "No incluye los honorarios profesionales, y menos aún el capital. El capital está ajeno a esa contribución. Acá es el trabajo el que tiene que pagar esa contribución transitoria", expresó.

"Y segunda discriminación, solo ubica el punto en el trabajo público. A un año de la pandemia, está claro quienes en 2020 tuvieron un comportamiento mejor que el que tuvieron en el 2019. No responde a realidad económica de quienes no les fue mal. Hay quienes no les fue mal; de hecho el ministro del Ganadería, Agricultura y Pesca (Carlos María Uriarte) mencionó a los sectores que les fue bien en el 2020", recordó en referencia a una entrevista del jerarca con La Diaria, donde contó que, por ejemplo, se vieron favorecidos al comienzo de la pandemia los productores de arroz y los vitivinicultores.

Olesker señaló que a estas horas está reunida la Comisión de Seguimiento del covid-19 del Frente Amplio —conformada por legisladores de comisiones de salud y exjerarcas de la salud— para analizar el alcance de las medidas dispuestas desde el martes.