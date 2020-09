¿Se puede predecir una relación de pareja exitosa? Y otras curiosidades

Te doy la bienvenida al Pícnic! de hoy, con muchos sabores para armes tu menú a medida. Hoy empiezo medio guerrera, porque estoy algo indignada con la falta de atención de la que cada uno de nosotros somos responsable, y que hemos dejado que nos gane al ritmo de redes sociales que saltan de tema en tema. Parecería que ya no hay tiempo ni de hacer click en un link para informarte un poco más o simplemente para leer de pé a pá, sin prisa, un artículo que te interesa. Basta de la cultura de la superficialidad alentada por el apurón, aunque muchas veces yo misma sea parte de ella. Te invito a cultivar tu curiosidad, una de las características más hermosas de la humanidad que usamos intensivamente cuando somos niños y que dejamos que se diluya a medida que cumplimos años. Es el punto de partida para muchos viajes y aventuras mentales; como dijo el poeta, ensayista y crítico liteario Samuel Johnson, "La curiosidad es, en mentes grandes y generosas, la primera pasión y la última". Que tengas una semana curiosa. Soy Carina Novarese y me podés escribir por acá.

Montevideo y la melancolía

Uruguayos y argentinos, vamos y venimos intermitentemente porque somos hermanos, con todas las diferencias y similitudes que eso implica. En estos días en que muchos argentinos llegan a estas tierras, lo que dice el escritor Carlos María Domínguez (argentino que vive en Uruguay desde hace 30 años), me gustó mucho, así como toda la entrevista que le hizo Sebastián Panzl y que te recomiendo que leas en el modo “lento” del que te hablaba antes. “Por su volumen y por su historia Argentina tiene muchas más pretensiones que Uruguay, un país menos expuesto a los delirios de la competencia salvaje del mundo capitalista moderno. Pero nos hace pagar el precio de la melancolía, el techo bajo de la ambición. Los porteños perciben mucho la melancolía montevideana. A muchos les da tristeza, huyen despavoridos; otros lo agradecen. Hay que tener un vínculo con la melancolía para vivir en Montevideo. El pasado suele tener más peso que el futuro. Y más riqueza, incluso, siempre lleno de secretos”.

La picada

Seda. Ojalá puedas ver este video hermoso en el que una mujer, pequeña y poderosa, hace un edredón de seda desde cero. Sí, desde los gusanitos en adelante. El video y el canal de Li Ziqi es adictivo. No tengo muy claro cómo surgió esta campesina/estrella china de YouTube (tiene más de 12 millones de seguidores) y hasta qué punto todo lo que hace no está guionado, pero en cualquier caso es un viaje en el que vale la pena embarcarse, porque te lleva a tradiciones y formas de hacer las cosas que muchos nunca conocimos.



Visitas guiadas. Entre las aperturas que debemos celebrar está el regreso de las visitas guiadas a los museos. Acá podés ver los detalles. Yo me subo al viaje guiado por el Museo Histórico Nacional, en Casa Rivera, que se hace los viernes a las 15.30 de forma gratuita, previa inscripción por este mail educativa@mhn.gub.uy (con traducción simultánea en inglés y francés, si avisás). Aprovechá además a ver la muestra fotográfica Multitudes, al aire libre.

Si todavía no viste Succession, Euphoria o Watchmen (todas de HBO), es buen momento para empezar cualquiera de estas series que tuvieron varios premios en los "PandEmmys". Ya las ví y me gustaron mucho las tres (sobre todo Succession). Así que ya estoy esperando Patria, un gran estreno de HBO. Se podrá ver desde el 27 de setiembre. La semana pasada fue el día del cómic, en conmemoración del nacimiento de Julio E. Suárez "Peloduro", el caricaturista, historietista y periodista uruguayo.





Imágenes desde otros mundos. La foto del día de la NASA es uno de mis pasatiempos favoritos, de esos que además sirven para aprender. Podés ver las que eligen cada día y si cliqueás abajo la historia que la acompaña. Elegí esta caminata espacial del astronauta Franklin Chang-Díaz, que está en la Estación Espacial Internacional. Qué vista Frank.



Concentrados. Si usás Chrome te puede interesar probar una extensión llamada Fready, que promete mayor concentración a la hora de leer un artículo online. Lo que hace es guiar tus ojos para que sigas las líneas, a un ritmo que podés establecer más o menos rápido según tu velocidad de lectura. Recién lo estoy probando, luego comento.

¿Qué tiene que ver un aroma o un ingrediente con una comunidad?

Recreo

pasta casera y agregarle un toque de sofisticación gastronómica con ingredientes que no siempre encontramos en los rellenos tradicionales. caramelle rellenos de osobuco braseado por ocho horas a fuego lento, los tortellini rellenos de boniatos orgánicos asados y queso azul y los raviolones de ricota, tomates secos y albahaca, una variación de los caprese. Están en Cuando todo parece detenerse, es tiempo de nuevos comienzos. Con la mayoría de los restaurantes cerrados en los primeros días de la pandemia, Lelé y Agustín una pareja de jóvenes cocineros, decidió dedicarse a lo que más les gusta: hacery agregarle uncon ingredientes que no siempre encontramos en los rellenos tradicionales. La Cura Pastas hace pasta a mano de todo tipo, pero en mi lista de espera hay tres que quier probar: lospor ocho horas a fuego lento, losy los, una variación de los caprese. Están en Mercado Verde de Ciudad Vieja (Sarandí 326) y reparten a domicilio de jueves a domingo, si encargás con al menos un día de anticipación.

El misterio del éxito de las relaciones de pareja

¿Hay variables que puedan hacer prever si una pareja tendrá una relación satisfactoria? Nótese que no hablo de felicidad, porque hay tantas felicidades y tantas penas como personas habitamos este planeta. Un equipo internacional de 85 investigadores cree haber identificado los principales factores detrás de una relación satisfactoria y lo hizo con la asistencia de -figurita repetida- inteligencia artificial. Se usaron algoritmos de aprendizaje automático para analizar los casos de casi 12.000 parejas contenidos en 43 bases de datos de 29 laboratorios diferentes. Te dejo algunas pistas para que leas más en esta nota: el compromiso y la gratitud son clave.

The end

Aunque es trillado decirlo, lo digo. La naturaleza es un milagro y nosotros los humanos somos parte de ese milagro. Si tenés dudas mirá este time lapse de la National Geographic en el que las flores se abren a la vida. Son 3:24 minutos que ojalá robes de tu agenda para respirar y darle la bienvenida a esta primavera tramposa que nos llena de ilusión y nos congela en mañanas y tardecitas heladas. Te digo hasta luego con deseos curiosos de que puedas leer, pasear y disfrutar algunos de estos piques.