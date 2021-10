50 voces en 50 entrevistas: una historia oral de la cultura uruguaya en las páginas de El Observador

Fue una zambullida en una historia repleta de voces. La idea era bucear entre todos los suplementos que a lo largo de la historia del diario se abocaron a la cultura y al espectáculo, y de allí extraer las entrevistas más jugosas. En el proceso los dedos se tiñeron rápido, los ojos se cansaron, el archivo se empezó a poblar de ecos lejanos, de otros más cercanos, y cuando quisimos acordar la búsqueda se convirtió en una tarea titánica. Por las páginas de El Observador pasaron cientos de figuras que fueron interpeladas por los periodistas desde los ángulos más disímiles y contextos a veces diametralmente opuestos, y el repaso se hacía enorme, inabarcable. Por eso, al final, decidimos contar una historia. Quisimos que las citas recopiladas hablaran de comienzos, del valor de la obra, del lugar del arte en el día a día, de lo que significa ser uruguayo –por eso dejamos afuera cualquier voz extranjera, por más "pesada" que fuera– y, al final, de la memoria. Del después, de lo que queda, de lo que viene. Porque esa, también, es una de las razones por las que miramos hacia atrás. Escuchar al pasado, en general, sirve para encarar mejor el futuro. O para entenderlo.

“El nacimiento es el origen de la nostalgia.”

Magela Ferrero (fotógrafa y artista visual), febrero del 2000, Culturas

“¿Qué le molestaría perder con los años? La adolescencia. También me molestaría ganarla.”

Inés Bortagaray (guionista y escritora), marzo de 2003, O2

“No atesoro. Soy pirómano.”

Antonio “Taco” Larreta (actor), setiembre de 1997, Culturas

“En algún momento empecé a entender que eran más importantes los no que los sí. De chica todo era sí, hasta que un día empecé a decir no. Y ahí me di cuenta de que estaba bueno, y que al decir no aparecían cosas más interesantes.”

Natalia Oreiro (actriz), julio de 2018, Luces

Camilo Dos Santos Natalia Oreiro, 2018

“Los grandes referentes suelen ser casualidades. Uno lee un autor y en un momento tiende a pensar que eso que leyó es lo único, que es una maravilla”

Ida Vitale (poeta), setiembre de 2017, Luces

“En la vida real no hay héroes, de todas formas es difícil llegar a tomar contacto con la vida real; la propia percepción está condicionada por elementos de ficción.”

Mario Levrero (escritor), octubre de 1997, culturas.

“La ética carnavalera es escuela callejera. Su estética, un cóctel inimitable.”

Raúl Castro (compositor y murgista), mayo de 2014, O2

Inés Guimaraens Raúl Castro

“Yo pienso que el mundo necesita amor, alocadamente, de manera urgente. No me refiero al amor de amante, sino en su más amplia dimensión, que es muy gregaria. El hombre siempre construyó en paz, en acuerdos. Nunca en guerra.”

Braulio López (cantautor), enero de 2005, O2

“Toda actividad humana conlleva oportunidades y peligros, porque precisamente es obra de nosotros mismos. No podemos olvidarnos que lo bueno y lo malo que pasa en Internet no es culpa de la tecnología. Lo malo o lo bueno es obra de nosotros, los seres humanos.”

Ida Holz (ingeniera informática), setiembre de 2009, El Observador

¿En qué creo? En el ser humano. (...) Si me llego a morir y Dios aparece por ahí, yo le voy a decir: ‘Mirá, yo no creía que existieras, pero me encanta que existas. Disculpame’”.

María Esther Gilio (periodista), mayo del 2000, Culturas

“Hicimos una película chiquita.”

Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella (cineastas), mayo de 2001, Cosas de la vida

“Quiero darle a una generación películas icónicas, las que van a importarle a alguien en el futuro.”

Fede Álvarez (cineasta), noviembre de 2018, Tendencias

“Todos tenemos una vida limitada y las obras no. Es un mensaje que va a quedar para la posteridad, para las nuevas generaciones. Entonces, no me apego a las obras.”

Pablo Atchugarry (artista y escultor), enero de 2017, Luces

“No tengo obras, tengo hechos: hijos felices, una familia fantástica, amigos incondicionales y muchos libros y cuadros a cuidar. Tareas que no tienen fin.”

Emma Sanguinetti (crítica de arte y escritora), diciembre de 2011, O2

“Con cada caricatura hago un striptease diario; todos los días me saco la ropa y la tiro en la calle.”

Hermenegildo "Menchi" Sábat (caricaturista), julio de 2001, Cosas de la vida

“No soy partidaria de la máxima ‘el show debe continuar’. El show se debe parar cuando haga falta pararlo.”

Laura Canoura (cantautora), octubre de 2019, Luces

Camilo Dos Santos Laura Canoura, 2017

“Los personajes de cada obra me acompañan, me muestran nuevos caminos, me señalan errores que he cometido y que debo evitar.”

Estela Medina (actriz), julio de 2009, O2

“No hay que confundir lo que uno escribe con lo que a uno le interesa. Me interesa la física nuclear, el calentamiento global, pero me resulta muy difícil escribir sobre eso. Uno escribe sobre lo que puede.”

Jorge Drexler (cantautor), mayo de 2008, O2

Jorge Drexler, 2011

“Siento que hoy hay una necesidad de estar en control de todo, incluso de lo que leemos. Si algo no se entiende, genera nerviosismo. Hay una necesidad de comprender con la cabeza, cuando hay cosas que se comprenden con el oído o las emociones.”

Fernanda Trías (Escritora), noviembre de 2020, Luces

“Una de las cosas que más trabajo y más sufrimiento me ha llevado es la de aprender a ser vulnerable y fuerte a la vez, a convivir con esos estados. Esta gimnasia es la que debe desarrollar un artista, la de la sensibilidad, la de cómo fortalecer el corazón, sin que se convierta en algo duro como una piedra ni en algo blando como un flan. Y creo que la creación tiene que ver con la libertad, y la libertad a veces se confunde con caos.”

Marianella Morena (dramaturga), abril 2009, O2

“El arte es como el oxígeno, es necesario. La cultura nos permite respirar, nos descansa la mente, y también nos interpela y nos permite discutir. Es como un gran parque que uno recorre al ritmo que quiere.”

Daniel Hendler (actor y director), setiembre de 2019, Luces

“No soy un gran defensor de la idea de que el arte tenga que tener una utilidad. El arte puede sanar, puede incluir a la gente, puede dar dinero. Pero creo que no sirve para nada y esa es su gran utilidad. (...) En mi experiencia personal, creo que mi vida ha sido mucho mejor desde que tengo el paladar del arte y lo voy educando. Se me amplía el campo de las experiencias vitales. Dejo de ser una persona que se levanta, come, trabaja y duerme. Estoy seguro de que lo artístico te hace más grande el tránsito.”

Gabriel Calderón (dramaturgo), agosto de 2020, Luces

“Mi abuelo, el poeta Juan Zorrilla, tuvo como 15 hijos, y cuando era chica y recitaba, me decía: ‘Vos me vas a dar el gusto que no me dieron. Vas a ser actriz’. Y mis tías le decían: ‘Papá, no le digas esas cosas a esta criatura’.”

China Zorrilla (actriz), julio de 2008, O2

“Cada vez que termino una letra o una canción digo ‘qué suerte, volví a hacerlo’. Me siento satisfecho, feliz. Profundamente feliz.”

Fernando Cabrera (cantautor), 28 de julio de 2018, Luces

“Hay muchos cómo y muchos dónde para la felicidad.”

Amanda Berenguer (poeta), setiembre de 1997, Culturas

Magdalena Gutiérrez Amanda Berenguer, 1997

“Ya me retiré una vez, pero me toqué el bolsillo y me di cuenta de que no podía parar”

Rubén Rada (cantautor), setiembre de 2019, Luces

“Lo que más me molestó del anuncio (de su retiro) fue escuchar a la gente decir ‘ah, no, ¿por qué te vas?, seguí bailando’. No, señora, hace años que bailo. Ya está. Hay una vida atrás de esto. Eso es lo que muchas veces la gente no entiende, piensan que uno es solo fútbol o ballet. Pero soy mucho más que eso.”

María Noel Riccetto (bailarina), setiembre de 2019 ,Luces

“La música tiene que existir para que el silencio exista.”

Eduardo Darnauchans (cantautor), diciembre de 1997, Culturas

“¿Vos conocés lo que es la cumbia villera? Bueno, llévate un par de discos de cumbia villera al campo y vas a ver qué experiencia maravillosa vas a tener. La cursilería y el mal gusto han alcanzado un nivel importante dentro de la creación musical del hombre. Generalmente estas cosas están promocionadas y apoyadas de manera perversa. Y, lamentablemente, el público más ignorante consume esa basura, igual que la pasta base.”

Federico García Vigil (director de orquesta), agosto de 2009, O2

Camilo dos Santos Federico García Vigil

“Cada músico hace lo que puede hacer. ¿Por qué los gobiernos permiten vender cigarrillos? Eso es mucho peor que la cumbia villera, porque mata gente.(...) Hay muchas cosas antes que la cumbia villera. Esto es un despelote social. La cumbia villera es un grano de arena en una playa de mierda.”

Hugo Fattoruso (músico), noviembre de 2009, O2

“No hay palabras que puedan expresar lo que es este país, el problema es alguna gente. Habría que conseguir un gran tamiz, y que vayan cayendo los buenos.”

Ricardo Espalter (humorista y actor), abril de 1998, Culturas

“Mientras la realidad siga superando nuestra imaginación siempre habrá algún ‘Watafac!’”

Agustín Ferrando (creador del canal de Youtube Tiranos Temblad), mayo de 2013, O2

“Nuestra parte más decadente es nuestra parte más interesante. Lo que ocultamos habla a veces más de nosotros que lo que mostramos. Esa afirmación, que es válida en el terreno individual, se hace todavía más válida en el terreno social. Los temas que una sociedad decide ocultar son los que hacen de ella una sociedad hipócrita o transparente, una sociedad sana o enferma. Y es paradójico que la misma sociedad que oculta ciertos temas quiere, al mismo tiempo, verlos en televisión”

Gustavo Escanlar (escritor, periodista), octubre de 2003, O2

Iván Franco Gustavo Escanlar, 1999

“La gente que tira basura en la calle ve algo de noche. ¿Qué ve? Televisión argentina.”

Héctor Manuel Vidal (director teatral), junio de 2011, O2

“Creo que hay gente que se siente identificada porque uno es como el uruguayo medio. Yo no soy muy diferente, cometo muchos errores y me enojo”

Omar Gutiérrez (conductor de televisión), diciembre de 2006, O2

“Cuando hicimos el Solís nos decían que cómo íbamos a gastar plata en eso, lo mismo con el Auditorio: nos decían que para las 50 entradas que se vendían para el ballet no era necesario un escenario nuevo. ¿Cómo te imaginás hoy Montevideo sin el Solís, sin el Auditorio? Nuestro problema está en cómo nos debatimos entre la mediocridad y la excelencia. Si todos hiciéramos un poquito de esfuerzo por sacar lo mejor de nosotros mismos, este es el mejor país del mundo. Si todos dejamos que nos gane la mediocridad es el peor rincón del planeta.”

Gerardo Grieco (gestor cultural), diciembre de 2018, Luces

“El gran problema de los uruguayos es que no hablamos, y las cosas hay que decirlas en el momento. Si pedís un entrecot jugoso y te lo traen cocido, lo tenés que devolver. No te lo tenés que comer por gusto. Decilo y que te traigan lo que pediste. Es tan simple, pero no lo hacemos nunca. Los uruguayos tenemos la manera del silencio; yo no. Quiero que me escuchen.”

Cristina Morán (actriz y periodista), febrero de 2020, Luces

“El Centro tiene algo amenazante. Ha cambiado la gente que lo transita. La ciudad sigue siendo preciosa.”

Marosa di Giorgio (poeta), julio 1997, Culturas

Marosa Di Giorgio

“Todos somos constructores del espacio que habitamos. Cuando tirás un papelito en la calle, cuando ponés un cartel en el trabajo que imprimiste así nomás. Si todos lo asumimos y tenemos una sensibilidad elemental, el resultado es una ciudad de esas que son disfrutables.”

Marcelo Danza (arquitecto, decano de la Facultad de Arquitectura), 24 de marzo de 2018, Luces

“Es algo muy particular el haber nacido en Uruguay. Uno puede mirar hacia atrás y darse cuenta de que tal vez no sea algo exótico, pero ofrece un punto de vista bastante específico.”

Gabriela Hearst (diseñadora de moda), setiembre de 2017, Luces

“Los uruguayos tenemos que conversar más sobre lo que estamos haciendo. Tenemos que tener una idea más acabada del rango de cosas que hacemos, y popularizar en la mirada patrimonial del público la idea de que el conocimiento reciente determina cómo nos va a ir en los próximos años, mucho más que la tradición. (...) Seguimos teniendo una mirada teñida por una nostalgia del siglo veinte, cuando en realidad hay muchísimos elementos contemporáneos que están imbuyendo el pensamiento, pero que no se cuelan en la mirada sobre lo que nuestro país debe decir.”

Pablo Casacuberta (escritor y cineasta), junio de 2018, Tendencias

“A veces me parece que pasó demasiado tiempo y otras me parece que pasó ayer. Hice más de mil shows. Fueron muchos colores, olores, sufrimientos y alegrías, en conclusión: todas cosas obvias las que estoy diciendo. Pero hay algo mucho más importante y es el presente. Tengo el alivio de sentir que todavía tiene sentido que me pare arriba de un escenario.”

Jaime Roos (músico y cantautor), 2 de marzo de 1997, Cosas de la vida

“La perfecta felicidad está en la vida sin memoria. Por eso no la quiero.”

Eduardo Galeano (escritor), setiembre de 1997, Culturas

Álvaro Ferrari Eduardo Galeano, 1997

“Lo importante es que los relatos quedan en la memoria, y eso es único, no hay cosa que pague más que estar en la memoria de la gente. Y yo sé que hay goles que están en la memoria de la gente.”

Carlos Muñoz (periodista), 24 de noviembre de 2018, Luces

“Yo me pregunto si quedó una imagen de mí en el recuerdo, porque no creo que haya quedado mucho. Yo no siento que esté en la memoria de la música uruguaya. Puedo estar en la memoria de algunos, pero en la general no creo. Hacen especiales sobre la historia de la música y a mí nunca me llaman. Así que en la memoria uruguaya no debo estar.”

Diane Denoir (cantautora), agosto de 2009, revista Vayven

“A mí el legado me chupa un huevo, hago música para hacerla en vida, no para la muerte.”

Pedro Dalton (músico, líder de Buenos Muchachos), setiembre de 2020, Luces

“La memoria que no fijaste en cuatro líneas queda en el aire. (...) Eso que está escrito pesa toneladas, lo otro se diluye.”

Mauricio Rosencof (escritor), junio de 2021, Luces

“El vacío, lo que todavía no se hizo, es lo más importante, es la ilusión, el beso que todavía no diste, eso que espera, lo que genera deseo. Sin vacío, estás muerto. No hay después.”

Fidel Sclavo (artista plástico y escritor), setiembre de 2021, Luces

Fidel Sclavo, 2021

“Me acuerdo inevitablemente de la muerte y trato de vivir con ella. Si lo pensás, hoy es un hermoso día para estar vivo. Pero no hay que olvidarse de la segunda parte: también es un hermoso día para morir”

Daniel Mella (escritor), junio de 2019, Luces

“Me gustaría ser viejo. No ahora, claro. Pero no siento que no quiera envejecer. Pienso en el jugo que le estoy sacando a la vida y quiero estar en la mecedora y acordarme.”

Martín Buscaglia (músico), noviembre del 2000, Culturas

Estas entrevistas fueron hechas a lo largo de estos 30 años por: Javier Alfonso, Antonio Álvarez, Valeria Bolla, Cecilia Bonino, María José Borges, Inés Bortagaray, Emanuel Bremermann, Álvaro Carballo, Pablo Cohen, Alejandro Espina, Juan Andrés Ferreira, Stephanie Galliazzi, Simón Gómez, Kristel Latecki, Javier Lyonnet, Facundo Macchi, Victoria Melián, Gerardo Minutti, Federico Naguil, Álvaro Ojeda, Luis Roux, Pía Supervielle, Nicolás Tabárez, Daniel Viglione, Rosana Zinola.

*Este artículo forma parte de la edición especial 30 años de El Observador.