Mirá lo que dijo Diego Alonso en la conferencia de prensa de cara a los amistosos de la selección uruguaya, en junio

El entrenador de la selección uruguaya, Diego Alonso, brindó este miércoles al mediodía en el Complejo de la AUF una conferencia de prensa antes de los próximos amistosos del mes de junio, ante México (2/6), Estados Unidos (5/6), ambos en Estados Unidos, y Jamaica (11/6), este último en el Estadio Centenario.

Suárez, Cavani y Pellistri

El futuro de Suárez, Cavani y Pellistri, que cambian de equipo. ¿Habló con ellos sobre los equipos que elijan?

“He tenido diálogo con los jugadores, en forma directa o por parte del CT. Pero no hemos hecho ninguna recomendación. Es una decisión personal de los jugadores, cada jugador tiene circunstancias diferentes. Ellos saben de la importancia que hay de aquí a seis meses. No me corresponde a mí hacer ninguna valoración en cuanto a su toma de decisiones, es algo personal. Entiendo que más allá de la importancia que pueda tener la elección que hagan, como ha pasado en partido anterior, hay jugadores que son de selección y a pesar de no tener esa continuidad, sabemos que cuando llegan a la selección tienen el nivel adecuado”.

La gira de junio

¿Está conforme con los rivales para la gira? ¿Tiene puntos de contactos con los rivales del Mundial?

“Los rivales, estoy contento. Todos de los que hemos hablado, la mayoría van a ser mundialistas. Hemos buscado con el Ejecutivo y la Dirección de Selecciones, encontrar equipos que se asemejan a los que nos vamos a encontrar en primera fase del Mundial. Eso no quiere decir que sea un equipo de ese continente, si alguien quiere jugar con un sudamericano no es lo mismo jugar con Uruguay, Brasil o Argentina. Buscamos equipos con fases de juego parecidas, como el contragolpe, tipo de presión, en los sistemas de juego hay bastante similitud. Pero sobre todo hemos observado las fases de juego”.

La sub 20

¿Qué avizora para la sub 20? La selección juvenil busca definir a su entrenador

“Es de gran importancia. Creemos que no hay varias selecciones, para nosotros es una selección sola y lógicamente que la preparación de esa selección para el Sudamericano y el Mundial a nosotros también nos interesa. Hemos ido a ver todos los partidos. Me siento parte como integrante de la selección, de la sub 20, la sub 17 y la sub 15”.

Los amistosos de setiembre

¿Se intenta jugar en países con temperaturas que se asemejen al que habrá en el Mundial de Qatar?

“El nivel climático es un punto a tener en cuenta, pero por la experiencia, de jugar el Mundial de Clubes, el clima es agradable. Me toco jugar en Abu Dabi cerca de donde vamos a jugar. Está bueno si en setiembre estamos cerca de ese lugar, para empezar a sentir ese clima y no llegar a vivirlo cuando estemos ahí”.

La despedida de junio

¿La importancia de la despedida en el Centenario?

“Toda la preparación es distinta a lo que se ha venido haciendo con anterioridad. Antes había 25 o 30 días previos al comienzo del Mundial, ahora los vamos a tener 7 días antes, que serán 10 días al jugar tres días después del comienzo, sin tener en cuenta los viajes. Por eso es la importancia de estos partidos. Hasta ahora entrenamos para ganar partidos. Seguramente lo de Estados Unidos y lo de setiembre sea para entrenar nuestra forma de jugar. No podemos hacer la despedida en noviembre por tener menos días. Por eso lo vamos a hacer aquí para darle a la gente la oportunidad de poder estar con ellos.

La lista del Mundial

¿Está pensado en la lista del Mundial con 23 o 26 jugadores?

“La decisión entre todos los entrenadores por mayoría fue que fueran 26, siempre y cuando los 26 pudieran estar a disposición del entrenador para el partido, que no se fueran tres jugadores a la tribuna. La confirmación (de si serán 23 o 26) no ha llegado hasta el momento y estamos expectantes. En mi cabeza tengo todas las opciones. Hacemos hoy una valoración, pero faltan seis meses. Es un puzle que los vas armando y lo tenes, pero que va a depender mucho de los rendimientos de acá a seis meses y de lo que vayamos viendo a la hora de entrenar. Estamos deseosos de podernos a encontrar en estos días ellos, de charlar y volver a juntarnos.

El momento de Cavani

¿Le preocupa la inactividad de Cavani y dónde vaya a jugar?

"No. Porque entiendo de que seguramente con el descanso que vaya a tener, la pretemporada que va a hacer, seguramente todo lo que ha pasado en la temporada lo va a superar. Estamos tranquilos con eso. Sabemos de la profesionalidad que tiene Edi, lo que se cuida, lo que entrena y lo que todo el mundo ve. Con mucha tranquilidad sabiendo que con sus vacaciones y la pretemporada… Este mundial no nos permite tener tiempo para trabajar previamente, pero sí para que lleguen de forma más óptima que en el final de la temporada, cuando llegan desgastados. En este mundial van a tener tres meses de actividad. El nivel de los jugadores va a ser diferente".

Explicaciones a los futbolistas

Como hizo luego de los dos primeros partidos, en los siguientes encuentros, ¿les volvió a explicar a los convocados de por qué jugaron y por qué no?

“Entendimos que es importante que a los jugadores, con el poco tiempo que había para poder tenerlos para la segunda fecha, darles una devolución”.

Técnicos mundialistas

¿Tuvo charlas con Oscar Tabárez o con técnicos mundialistas?

“Con el Maestro particularmente no he hablado, sí con parte del cuerpo técnico anterior que se ha portado muy bien conmigo. Les pedí referencias de preparación, a pesar de que ha sido distinta a la que vamos a tener. Estoy muy agradecido a la apertura que tuvieron conmigo para contarme sus vivencias.

Rivales

¿Puede cambiar la metodología si Ghana incluye jugadores de elite?

No. Es que no sabemos ni la lista Ghana, ni la de Portugal, ni la de Corea. Lo que vamos a hacer en primer lugar es entrenarnos para nosotros. El modelo, lo que queremos hacer y cómo queremos jugar. Pensando que mas allá de las características de un futbolista, los equipos tiene comportamientos. Y que podamos tener esos comportamientos para poderlos utilizar. Nosotros podemos influir en los jugadores nuestro y lo que podamos hacer nosotros.

La situación del Profe Ortega

¿Cómo es la situación del Profe Ortega para que vaya al Mundial, habló con él?

“Con el profe tenemos un diálogo muy fluido. Tenemos una relación de amistad y más allá de la relación laboral, tenemos un diálogo fluido. Él ha pedido esperar a que termine el torneo en España para hacer las negociaciones y los movimientos que tenga que hacer”.

Los históricos

¿Qué haya jugadores que van por su cuarto mundial, algo histórico, puede pesar para su citación?

“No tomare la decisión de la elección de un jugador para generar un hito histórico. Sé que hay futbolistas que son de selección y que su rendimiento muchas veces en los clubes no es el idóneo, pero estoy convencido que cuando se ponen la camiseta celeste rinden. Se hablaba de Godín y en el primer partido ante Paraguay fue titular y fue figura. Confío en sus cualidades en la selección. Ponerse la camiseta celeste tiene un peso. Pablo García no jugaba y venía aquí y era un fenómeno. Carini que era arquero, venía sin jugar y era un fenómeno. Eso a mí no me preocupa, pese a que uno quiere que los jugadores siempre jueguen”.

Para campeón

¿Para qué está Uruguay en el Mundial?

“Para mí es muy sencillo. Lo siento, yo y los jugadores, queremos ser campeones del mundo. No lo puedo repetir todos los días. Lo más importante es qué podemos hacer. Queremos ir a ganar. Si uno quiere ganar, se tiene que prepara para ganar. Siento que nosotros somos un equipo que tenemos mucha ilusión, creemos en nosotros mismos, creo mucho en los futbolistas. Uruguay va a ir a ganar el Mundial. Hay que entrenar para ganar. Podemos ser mejor equipo, si trabajamos para serlo”.

Preparación

¿Cómo va a ser la preparación en junio?

“Lo más importante son dos razones. Una es entrenar, ver a los futbolistas y poder entrenar con ellos. Entrenar para nosotros y no tanto para poder ganar el partido. Tener más tiempo para entrenar. Y lo siguiente es ver jugadores. Ver algún jugador que tuvimos, lo entrenamos y que no tuvo la posibilidad de jugar o jugó poco. O con algunos que lo vemos muy bien en sus clubes y que con nosotros no ha podido dar ese rendimiento que queríamos. Ver futbolistas en entrenamiento y en competencia.

La lista final

¿Cómo va a ser la lista del Mundial, va a tener una preselección?

La lista seguramente sea la definitiva. Tendremos que ver todas las opciones que nos dan para poder desarrollarla, si son 26 o 23. La elección de los futbolistas es un todo: jugadores que estarán jugando en alguna posición que puedan jugarse el puesto. Yo soy muy de mirar características de jugadores y lo que nos pueden dar. Me gusta investigar y buscar para encontrar gente que nos pueda dar variantes.

Suárez y ¿el retiro?

¿Le genera algo particular que sean los últimos partidos de Suárez?

“La sensación que me da son las que me transmite como entrenador. Son permanentemente de seguridad, de tener una personas que el primer día que me senté a charlar con él me dijo: ‘Diego, quiero jugar pero si me toca estar afuera voy a ser el hincha número uno de la selección, de mis compañeros y de vos’. Lo observo como entrenador. Y también a nivel humano. Es un futbolista que ha marcado una época y que a nosotros, vuelvo a repetir, permanentemente nos lo pone fácil para hacer lo que tengamos que hacer y tener un relacionamiento”

“No pienso que se va retirar. No sé porque tengo que limitar a alguien a que va a dejar de jugar… Disfruto de él como a todos los jugadores en el día a día. No sé si va a ser el último mundial de él, habría que peguntarle”.

La situación de Brian Ocampo

La convocatoria de Ocampo

"No he hablado de cosas que han sucedido últimamente Lo destaqué después del partido con Venezuela que lo citamos. Tuvimos una grata impresión de lo que nos dio él. Brian es un caso de los jugadores para ver que no pudimos verlo jugar, pero sí entrenar. Está en una lista de preseleccionados y esperamos primero a ver cómo resuelve su situación sanitaria para ver si lo convocamos. Incluimos a los jugadores (del medio local) de antemano porque sabemos que en el fútbol uruguayo nos se para, nos va a tocar en instancia finales (del Apertura), para que los clubes supieran y pudieran planificar".

