Entrevista a Jorge Giordano: "Debemos abrir el proceso de selecciones al interior y dar una oportunidad a todos los jugadores"

Desde febrero Jorge Giordano es Director de Selecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y llegó con su impronta para volcar su experiencia y conocimiento para empujar al fútbol uruguayo de la próxima década.

Su nueva tarea la define así: “Consiste en dar una estructura institucional a todas las selecciones, además de las masculinas, playa, femenino, sala. ¿Qué es lo que está sucediendo? Al fútbol masculino de mayores ya casi no le queda lugar para más esponsorización, está totalmente negociado e ingresó en la nómina del entretenimiento y de las apuestas. Entonces, ¿qué es lo que quiere potenciar FIFA, que es el que nos rige? Los deportes a los que hoy les llaman anexos o menores, que son los que pueden crecer. Por tanto, si desde la AUF no tenemos una institucionalidad con esos deportes y no empezamos a apoyarlos decididamente va a ocurrir lo que suele suceder, cuando decimos, ‘no, no va a pasar nada’, y va a suceder que FIFA te va a terminar sacando los recursos. Por tanto, el buque insignia es la selección, pero no podemos perder de vista que el desarrollo está en esos deportes y tenemos que apoyarlos con un marco y recursos humanos para ir acercándolos a la elite”.

Jorge Giordano, Director de Selecciones nacionales de la AUF

¿Qué es la elite para la AUF en esos deportes?

La elite del fútbol femenino, playa y sala es estar entre los cuatro mejores de América. Me he juntado con la gente de esos deportes, en los que no soy idóneo, y lo que hice fue empujarlos y darles estructura. Desde el punto de vista técnico tenemos referentes de esos deportes que son quienes me asesoran.

¿Qué es organización a ese nivel?

Primero, tener una estructura lógica en lo que hace a logística, entrenadores y tener departamentos que sostengan esa evolución. En tecnología tenemos que evolucionar. Por ejemplo, en el departamento médico tenemos una clínica diseñada en la que el jefe es el Dr. Pan que va a dar asistencia a todos los futbolistas de selecciones. ¡Todos, todos! Masculino, femenino, playa y sala. Va a estar centralizado en el Complejo de la AUF, en el mismo lugar donde funciona actualmente. Esto permitirá que haya un chiquilín de sub 20 recuperándose y al mismo tiempo podrá estar una jugadora y uno de sala o playa. Hasta ahora no funcionaba así. Se crea una clínica de la selección, y una clínica pensada en una evolución en la que tenemos que empezar a estudiar datos, tenemos que publicar, debemos asociarnos con alguna universidad porque eso te va a dar otro valor. Y quiero que en la AUF tengamos la mejor sanidad de Sudamérica, porque están los recursos humanos para conseguirlo. Tenemos que procesar datos, tenés que tener un laboratorio. Cuando llega un futbolista debés dar insumos al entrenador para adoptar una decisión y definir a quién pone.

Pero, ¿eso formaba parte del trabajo de la selecciones y del respaldo que tenía el equipo de Tabárez?

Estuvo tercerizado un tiempo, ahora no está y nosotros no queremos que sea tercerizado.

¿Qué estaba tercerizado?

Todo el proceso de datos, con varias empresas.

¿Y ahora?

Algunas de esas tareas las tenemos institucionalizadas y otras, como máximo el 30 de junio quedarán, porque estamos trabajando con plataforma de análisis para tratar de darle un paraguas a todas las selecciones. Al fútbol sala tenemos que ofrecer la misma capacidad de análisis que a la selección mayor. Debemos generar la estructura y soy de los que no les gusta comprar tecnología, me gusta alquilar, porque entiendo que en tecnología en poco tiempo van apareciendo nuevos elementos, y a mí me gusta ligarme a alguien que me vaya actualizando en tecnología. El software requiere ese proceso. El recurso humano no, es de la AUF y eso es muy importante.

Queremos dar la posibilidad a los clubes que si quieren dejar toda la semana a sus jugadores en la selección, que lo hagan, porque también vamos a tener un programa de trabajo para toda la semana. Hay clubes (uruguayos) que te dicen que prefieren que los jugadores se queden en la selección porque se aseguran alimentación, sanidad, suplementación, todos los estudios y que se los mandes para jugar. Hay clubes que te lo plantean directamente así".

¿El trabajo en juveniles es el punto que más deben atender?

Sí, en todos los deportes, la formación es lo que hay que atacar. Hoy, por ejemplo, según me dicen los profesionales que trabajan en esa área, tenemos una carencia fuerte en sala en sub 17. No tenemos muchos jugadores que se dediquen a jugar fútbol sala exclusivamente a esa edad. Por eso tenemos que tratar de empujarlos y ayudarlos, y ahora estamos diseñando algo para hacer un lanzamiento de captación. Lo otro que me preocupa es el interior.

El vínculo con OFI

¿En qué sentido le preocupa?

En el desarrollo físico de los futbolistas. No es un problema de recursos humanos en el interior, el asunto pasa porque juegan poco (entre 15 y 20 partidos por año), los entrenamientos se realizan en horarios en los que es difícil entrenar porque son nocturnos y en lugares con poca luz. Debemos abrir el proceso de selecciones al interior y dar una oportunidad a todos los jugadores. Existe una franja, entre 12 y 16 años, en la que hay algunos futbolistas en el interior que están a la altura de las selecciones uruguayas. Hay algunas cifras que dicen mucho: el 40% de los futbolistas de esa edad que este año vinieron a Montevideo regresaron a su lugar de origen, pero algunos de ellos ni siquiera lo hicieron a sus clubes, ya no volvieron al fútbol aunque tenían cualidades. Por esa razón, tenemos que ser capaces de sostener un plan en el que ese chiquilín en su departamento en algún momento pueda ser elegible para la selección. Para ello debemos dar infraestructura y recursos humanos.

Jorge Giordano

¿Cómo avanzan en ese punto?

Como no invadimos, en este plan nos asociamos con OFI y ONFI, y avanzamos juntos y apoyamos. En lo que somos rigurosos es en que debe haber un plan de trabajo y elaborado por los profesionales que están en el Complejo de la AUF que son los encargados de las selecciones nacionales.

¿La cabeza de ese proyecto van a ser los entrenadores de las selecciones nacionales?

Sí. La idea es repicar lo que ocurre en el Complejo de la AUF en distintos puntos del interior. Hay dos patas: la formación del chiquilín, que deben tener un gran contenido en el entrenamiento, y la formación del entrenador. En ese caso viene un profesor del interior a hablar sobre un tema concreto con los profesionales de la selección en el complejo de la AUF. Allí recoge conocimiento y tiene la obligación de replicarlo en su departamento. De esa forma vas regando el conocimiento y transmitiendo a más personas, y eso llegará a más clubes. Por tanto, este proyecto tiene dos patas, la formación del futbolista y un ida y vuelta del entrenador.

Esto tiene como base el proyecto U2030 del programa Gol al Futuro y OFI.

Es el U2030, para el que esperamos un gran apoyo del gobierno de cada localidad, pero también, y es duro lo que voy a decir, igual vamos a hacer el centro sin el apoyo del gobierno porque si nos asociamos bien con OFI y las ligas nos respaldan, que son las dueñas de los futbolistas, tendremos mejor o peor infraestructura pero estaremos allí. Ahora empezamos la etapa en la que estamos invitando a todos los que se quieran sumar, porque esto es de todos y es una oportunidad para crecer. Cuando presentamos el centro en cada lugar que vamos, ya estuvimos en Salto y ahora iremos a Tacuarembó, se desarrolla una reunión a la que van los empresarios de la ciudad a los que les explicamos en qué consiste la Ley de Mecenazgo y Comprode, cuáles son sus beneficios y la forma en que todo ese apoyo llega a las instituciones y a los jugadores.

Jorge Giordano

¿Cómo planea instalar los centros?

De a uno. El de Mercedes es el más importante, está en actividad. ¿Qué es importante destacar en este asunto? Que la idea es de OFI y que lo que busca la AUF es sumarse y apoyar con todo esto. Y vamos a hacer un seguimiento para que sucedan las cosas.

¿Hasta donde quiere aparecer la AUF?

No nos interesa aparecer, lo que queremos es que se haga. Si de 18 centro programados, uno por departamento, logramos seis con un funcionamientos profesional, sostenido, será un gran avance.

Jorge Giordano

¿Cómo se financia?

FIFA apoya estos proyectos, cuando son serios.

¿Con esto qué consigue?

Que no haya un desarraigo que termine afectando al chiquilín. También se va a generar algo más grande, en donde en un momento los centros van a competir con otros centros, con selecciones, con equipos. Se les va a organizar torneos. Algunos centros que tengan muy buen equipo posiblemente tomen algunos partidos internacionales. Por ejemplo, la sub 17 tiene dos torneos juntos por delante, de pronto a uno va un centro y todo eso es crecimiento. Tenemos que dar ese paso para que haya más población para elegir.

¿Ve preparado al interior para aceptar que la AUF impulse este plan?

Soy del interior, y sé que el interior es bravo. Lo primero que piensan es que quienes van se quieren meter. Pero como soy del interior trato de explicarlo desde el interior. Miren: ‘Nosotros queremos ayudar, acá el secreto son ustedes’. El que quiera se sube y el que no quiera no lo hace.

¿Cómo se mejora el nivel de juveniles en Uruguay? Con programas de trabajo. Acá a veces no nos valemos de la gente que sabe. ¿Quién es el mejor entrenador de formativas? Vamos a hacer un comité de cuatro o cinco entrenadores exitosos en formativas y le plantearemos este tema: ¿Qué haría usted para desarrollar un buen futbolista? Hagamos un programa, hagamos un punto en común, ¡hay que hacerlo! Lo que sucede es que a veces no convocamos a la gente".

Uno de los reclamos de OFI es que muestran a los jugadores y luego se los llevan los equipos de la capital.

Esa fue la primera pregunta que me hicieron en Salto. Pero, ¿de quién es el jugador? Del club. Para mí, todo esto que se está impulsando es un potencial para el club que el jugador esté en un centro de formación al que pueden elegir para la selección uruguaya. Porque a los futbolistas ya no se los llevan más por 20 pelotas o 20 chalecos. Ahora, como club voy a tener el diferencial que está en un centro de formación que le puede dar lo mismo que en Montevideo, y el dirigente del Interior es el que tiene la llave. Ahí está el punto: ellos tienen la llave. Luego empieza la capacidad de negociación del club.

Jorge Giordano

¿Y el fútbol infantil?

ONFI está asociado a esto. Vamos a generar academias de 8 a 13 años, como los centros, pero para chicos. En los mismos lugares, con el apoyo de ONFI. En esto estamos todos juntos. A Salto fuimos OFI, ONFI, AUF, y estaba la intendencia, que va a apoyar, y se va a sumar algún empresario que crea conveniente que el mecenazgo es importante.

¿Qué hacer con los jugadores de 8 a 13 años?

Mientras tanto, ¿qué ocurre en Montevideo?

También se van a desarrollar esas academias, que ya estaban pensadas por el Departamento de Desarrollo de la AUF, en el que trabaja Gustavo Bañales, quien las tenía encaminadas para Montevideo. Le planteamos hacer esto mismo en el Interior. Lo que estoy haciendo es empujar. Tratar de hablar lo menos posible y que las cosas se hagan.

¿Qué logra en la formación con los jugadores de 8 a 13?

Todo. Es la edad de oro. La edad en la que el chiquilín es una esponja y absorbe todo es entre los 8 y 12 años. Si logramos un buen programa para esos chiquilines desde el punto de vista táctico y técnico, vamos a tener mejores futbolistas.

Jorge Giordano

Cómo se explica a un extranjero la frase ‘queremos tener mejores futbolistas’, cuando de Uruguay salieron Suárez, Cavani, Forlán.

Nosotros tenemos una particularidad. Generamos futbolistas para todas las ligas, pero en las de elite no tenemos a muchos. Se publicó esta semana un informe que dice que estamos undécimos en una tabla de países con más jugadores en el exterior, más de 300… (hace un pausa, piensa y sigue) Esto es muy difícil de explicar porque somos tan particulares, y pongo un ejemplo: aquel chiquilín que a los 17 años lo citan a una selección juvenil en Uruguay, inmediatamente lo suben a primera y le hacen contrato. En Uruguay, y también en Argentina, debe ser en los únicos lugares del mundo en donde ocurre eso. Fijate que ese chiquilín no está formado, pero se debe terminar de formar y debe rendir en condiciones especiales. Por esa razón hay cientos de casos de chiquilines que aparecen en Primera, juegan mal y desaparecen. Ese chiquilín no está formado aún, pero nosotros lo ponemos en ese lugar en que deben mostrar algo para lo que deberían necesitar otro recorrido. Y lo complemento con este dato: en una charla que tuve esta semana con entrenadores españoles me decían que para ellos, a los 23 o 24 años el futbolista es joven y se está formando. En Uruguay, a esa edad, con 23, si no jugó en Primera ya lo retiramos. Por esa razón, y entendiendo que somos tan particulares, debemos generar algo nuevo. ¿Cómo? Mejorando desde el punto de vista técnico o táctico, porque continuamente estamos transfiriendo y en un momento se nos va a agotar a donde ir a buscar, porque es muy vertiginoso todo esto del mercado de transferencias. Por eso tenemos que darle una buena formación y pareja en todo el país, porque eso hará que esa competitividad mejore al futbolista.

¿Cuánto va a demorar que la Copa Uruguay se transforme en una copa competitiva con los clues del interior?

Para mí, 10 años. No tengo dudas.

¿En 10 años los clubes del Interior le hacen fuerza a Montevideo?

No tengo dudas que aquellos clubes que quieran trabajar en serio, con un programa bien planificado lo van a conseguir. Si hoy un club dice voy a tomar a los jugadores de 13 años y los voy a trabajar, no se va a ir ninguno, porque los voy a sostener, porque tengo tal plan, en ese proceso a los 23 años, con buena formación, no tengas dudas que le compiten a los profesionales.

Jorge Giordano

¿Quién espera 10 años en Uruguay?

Con el proceso de Tabárez quedó bien claro que dejar un tiempo a un entrenador y plantear todo esto brillante que se hizo, da resultados. Esta entrevista ya se transformó en una charla de fútbol.

Es la idea. ¿Qué más puede aportar?

¿Por qué no podemos pensar que si OFI cambia la estructura de sus torneos en las ligas y en lugar de jugar los fines de semana la actividad la desarrollan entre semana y que paralelamente tengan una selección estable que compita en el profesionalismo, esa brecha de 10 años no tengo dudas que se elimina más rápido.

Actualmente el fútbol femenino tiene a muchas futbolistas en el exterior. Es todo una cadena. Ya empezaron a aparecer representantes exclusivos de fútbol femenino. Promotores de partidos de fútbol femenino. Y van a aparecer en playa y en sala. Antes, todo esto se hacía de federación a federación, pero ahora empezaron a aparecer estas figuras. En Uruguay todavía es un mercado virgen, pero lo que está ocurriendo en el mundo es por el impulso de FIFA".

¿Cómo sería eso?

Le hablo de mi ciudad, Florida. El torneo de la liga se juega lunes, martes y miércoles. Se crea una selección estable, con buena infraestructura, con apoyo del pueblo, viene a competir a la AUF y no tengo dudas que en cinco años le juega de igual a igual a todos.

También en algún momento vamos a tener que dejar de jugar tanto en la zona metropolitana y extenderlo. Ya no le caben más partidos. Y el interior tiene un gran mercado para crecer. Me gustaría que los futbolistas del interior tengan posibilidades, que dejen de jugar 15 o 20 partidos. ¿Qué pasa si juegan 40 por año? Y les das opciones de jugar copas internacionales, cobrar premios de Conmebol, tienen vidriera para sus futbolistas. El club que invierta en infraestructura y que invierta en un plan pensado a 10 años no tiene ningún problema en el fútbol uruguayo. Va a ser exitoso. Eso sí, debe invertir en infraestructura no la debe considerar un gasto. Porque las ligas que se desarrollaron en América fueron porque avanzaron en ese aspecto: Chile, Colombia, Paraguay. Sin infraestructura no hay nada.

¿Se hunde el Complejo de la AUF?

¿Cómo hace para mejorar la infraestructura del Complejo de la AUF?

Hoy empezamos de cero.

¿De cero?

Sí, tratando de hacer un plano topográfico de Complejo. En eso está (el intendente del Complejo) Claudio Pagani, que es un titán. Después de tener esa información los idóneos nos dirán: ‘Sigan poniendo dinero acá o no pongan más’.

Jorge Giordano

No entiendo. ¿De qué se trata ese estudio?

El estudio surgió como consecuencia de que el Complejo se ha hundido en los últimos años. Bajó el nivel de la tierra. Los vecinos están por encima. Estamos en la bajada de todo y todas las aguas van para allí. Claudio está haciendo estudios que nos permitirán decirle a la AUF, que es la que pone el dinero, ‘acá no ponga más dinero y nos tenemos que ir de acá’, o ‘haciendo tal o cual obra podremos crecer acá’. Empezamos de cero en este tema.

¿El Complejo es suficiente para todo el fútbol uruguayo?

Si logramos hacer otro lugar para playa, femenino, árbitro y sala, el Complejo sostiene a mayores y juveniles masculinos. Si no logramos eso, no.

¿No da para todos?

No, porque playa está en Pocitos, las mujeres en el Complejo de la Mutual, sala anda de prestado en los clubes. Llegó el momento de parar y establecer la hoja de ruta. Después podrá suceder que dirán, ‘No tenemos presupuesto’, y ahí es donde plantearé, ‘¿cómo que no tenemos presupuesto para la selección uruguaya?’. No me cierra que no haya presupuesto, vamos a buscarlo, tenemos buenos espónsores y sobre todo tenés buena capacidad de repago. Capaz que demorás un poco, pero pagás. Hay que hacer las cosas, y darle para adelante, porque nunca vas a tener todo el dinero de la inversión.

Jorge Giordano

¿Cómo le gustaría ver el fútbol uruguayo en 10 años?

Me quedó grabado una frase que me dijo Diego Alonso: ‘Me gustaría verlo acortando la distancia con Brasil y Argentina que son dos monstruos en cuanto a población, y despegarnos de los que vienen alcanzando’. Es eso. Va a ser muy difícil superar a Argentina y Brasil. Les podremos ganar un partido, una final del mundo seguro se la podemos ganar, pero las copas internacionales te están devolviendo una realidad: las definen siete brasileños y un argentino. Sabemos que tenemos carencias genéticas en cuanto a la velocidad, hay que asumirlas. Nosotros no somos grandes formadores de jugadores veloces, pero le mejoramos un montón de cosas, y tenemos nuestras características, que no queremos perder en otras cosas que nos diferencian del resto: el carácter, algo que es fundamental. Si me preguntan qué es lo que veo de un futbolista es el carácter de juego.

Eso lo ve así porque es uruguayo.

Puede ser, pero evolucioné y el carácter no es pegar una patada. Me refiero al carácter de juego. Vamos perdiendo, ¿cómo hacemos para darlo vuelta sin armar lío?