El festejo del uruguayo Maxi Araújo, que junto a Franco Israel quedaron muy cerca de ser campeones de Portugal con Sporting en una ajustada definición con Benfica

Sporting partía con ligera ventaja, debido a que ganó a Benfica en la primera vuelta por 1-0. De esta manera, si Sporting ganaba, era campeón. En el caso de Benfica, necesitaba la victoria por más de un gol para salir campeón de liga.

Sin embargo, el sueño de los 'leones' se vio frustrado en el 63 por el turco Kerem Aktürkolu, que igualó el marcador y devolvió la esperanza a las 'águilas'.

En un partido frenético, con multitud de encontronazos marcados por la tensión que rodeaba a un encuentro con mucho en juego, no faltaron las oportunidades, pero ninguno de los dos supo volverse a encontrar con el gol.

Lisbon (Portugal), 10/05/2025.- Benfica's Fredrik Aursnes (L) in action against Sporting's Maximiliano Araujo during the Portuguese First League soccer match between SL Benfica and Sporting CP , in Lisbon, Portugal, 10 May 2025. (Lisboa) EFE/EPA/RODRIGO A

Maxi Araújo y un dielo con Fredrik Aursnes de Benfica

EFE