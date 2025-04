La reinvención de uno de los convocados por Marcelo Bielsa a la selección uruguaya: se destaca en Europa con goles y polivalencia, duplicó su valor y tiene una cláusula millonaria

Porto (Portugal), 27/04/2025.- Sporting's Maxi Araujo celebrates after scoring a goal against Boavista during the Portuguese First League soccer match between Boavista FC and Sporting CP, in Porto, Portugal, 27 April 2025. EFE/EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO

Porto (Portugal), 27/04/2025.- Sporting's Maxi Araujo (R) in action against Boavista's Salvador Agra during the Portuguese First League soccer match between Boavista FC and Sporting CP, in Porto, Portugal, 27th April 2025. EFE/EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO Maxi Araújo en Sporting EFE

Borges ha ido utilizando a Araújo en la banda izquierda como apoyo tanto para sus tres centrales como para el trío atacante, una posición más retrasada en el campo en comparación con la que ocupa habitualmente en la selección uruguaya, donde suele ser extremo en la alineación del entrenador Marcelo Bielsa.

Heredar tareas más defensivas no ha mermado su peso ofensivo y, hasta el momento, suma cuatro asistencias y tres goles con el Sporting, uno de ellos ante el Manchester City de Pep Guardiola en la Liga de Campeones (victoria por 4-1 en noviembre).

"Estoy teniendo muchos minutos y estoy contento por ello (...) Lo importante es ayudar al equipo y aprender a jugar en esta posición, que me está gustando mucho", dijo Araújo en una rueda de prensa en enero.

Maxi Araújo duplicó su valor de mercado

Estas actuaciones se reflejaron en el valor de mercado del jugador, que, según datos de la web especializada Transfermarkt, está cifrado en 14 millones de euros, lo que supone un incremento sustancial respecto a los 7,50 millones que tenía cuando salió de Toluca.

Actualmente es el décimo futbolista uruguayo mejor valorado en una lista que encabeza el madridista Federico Valverde, de acuerdo a la misma plataforma.

Maximiliano Javier Araújo Vilches (Montevideo, 2000) se formó en el Montevideo Wanderers precisamente como defensa, posición que mantuvo en el Puebla mexicano.

Pasó a la delantera con su fichaje por el Toluca, lo que le llevó a una mayor relevancia en el combinado de Uruguay, sobre todo tras su actuación en la Copa América 2024, con dos goles y una asistencia.

Ahora compagina ambas vertientes en Sporting, con el que tiene contrato hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 80 millones de euros.

