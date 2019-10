A los 77 años, murió Cacho Castaña

El cantante y compositor argentino Humberto Vicente "Cacho" Castaña murió este martes a los 77 años, según publicaron varios medios argentinos.

El creador de canciones como Café La Humedad, Si te agarro con otro te mato y Ojalá que no puedas estaba grave e internado desde hace quince días en el sanatorio Los Arcos por una afección pulmonar.

En el último tiempo el músico había sido fuertemente criticado por varios de sus dichos y declaraciones de tono machista, en los que se refería a su concepción sobre el sexo y el lugar de la mujer hoy. Uno de los momentos más polémicos fue cuando lanzó la frase "relájate y goza", en referencia a lo que, según él, se debería hacer en caso de violación.

“Vos podés ser abierto en el sexo, pero hay que saber relajarse. Te puede llegar a gustar un tipo o te puede llegar a violar un tipo. O te lo podés violar vos. Si la violación es inevitable, relájate y goza. Te pueden gustar dos minas, después te cansás de las dos minas y querés un tipo y, de golpe, la tenés adentro. Y cuando la tenés adentro, decís: '¡qué hice!' Lo malo es si te gusta. O no: si te gusta es tremendo, porque sentís que estuviste toda la vida al dope hasta que te diste cuenta, de grande, que te la pusieron y te gustó. Por eso, ante la duda, no quiero ni que me toquen el culo”, dijo en una entrevista con Clarín.