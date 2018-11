A siete de cada 10 uruguayos les gustaría tener una mujer como presidenta

Siete de cada 10 uruguayos dijeron que les gustaría que el próximo gobierno fuera liderado por una mujer, y una proporción un poco un mayor –73%– apoyaría que la fórmula presidencial fuera mixta. Y el 66% aseguró que no está de acuerdo con cómo está integrado el parlamento actualmente, en donde hay 20% de mujeres en la Cámara de Representantes y 29% en la de Senadores.

Un porcentaje similar apoya las acciones afirmativas para subsanar las desiguales de género en los espacios de poder –como la ley de cuotas en el Parlamento o una hipotética norma que obligue a la paridad absoluta en las listas de legisladores–, según determinó la encuesta “Mujeres en política: un cambio de escenario”, de Opción Consultores, encargada por ONU Mujeres y que se presentará este lunes. “Voy a mostrar estos resultados en el Directorio y enviarlos a todos los líderes y precandidatos”, dijo a El Observador Beatriz Argimón, primera presidenta mujer de los blancos en casi 200 años de historia del partido.

La ponderación de la importancia de las conclusiones de la encuesta –que reafirma la tendencia que se había expresado en la anterior consulta que hizo al respecto ONU Mujeres en 2016– es parecida dentro de casi todos los partidos con representación parlamentaria, aunque hay una excepción: el Partido de la Gente. "Si la encuesta asegura que la mayoría cree que se necesitan cuotas para que las mujeres tengan más participación, discrepo con la encuesta, porque no es así: si uno consulta a las mujeres, la mayoría dice que no las necesitan: que las solas son capaces", dijo el diputado Daniel Peña, quien por otra parte agregó que en su partido "la mayoría de los militantes son mujeres" y que les "encantaría" que fuera una mujer quien acompañara al líder Edgardo Novick en la fórmula presidencial, pero que no eso no ocurrirá "solo por integrar a una mujer por el hecho de que sea mujer".

Pero en el resto de los partidos la postura es idéntica: acompañar el reclamo popular.

Así, para Sandra Laza, vicepresidenta del Frente Amplio, que el 73% haya respondido de manera positiva a una posible fórmula presidencial mixta debe leerse como una “respuesta fuerte” que su partido debe tener en cuenta, pese que eso dependa de decisiones “colectivas”. “Nosotros no vamos a mandatar a nadie y seguramente vamos a discutir este tema, porque tiene que ver con la lectura de la realidad”, aseguró.

Lo mismo aseguró el senador Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, quien recordó que su colectivo aplicó la ley de cuotas en las elecciones de 2009, cuando todavía no era obligatorio que cada tres nombres masculinos en las listas hubiera al menos una mujer –y, si fuera el caso, viceversa–, pero que “hay que seguir trabajando” para lograr mayor paridad. De hecho, dijo, el Partido Independiente conformó en setiembre la Comisión de la Mujer, un órgano integrado por tres mujeres abocado a debatir la participación femenina en la política

Y ante la consulta de si su partido analiza presentar un binomio integrado por un hombre y una mujer para las próximas elecciones, Mieres respondió que es algo que “puede ocurrir”.

Eduardo Rubio, el único diputado de Unidad Popular, dijo que su partido tiene un “conjunto muy importante de compañeras en la primera línea de trabajo y en las instancias de lucha” y que no considera que la necesidad de otorgar una mayor participación de las mujeres en los ámbitos de decisión sea una realidad “que se imponga” a su colectivo, porque cree que se da naturalmente.

Por su lado, la diputada colorada Cecilia Eguiluz dijo que le “alegra” el apoyo a una participación femenina más amplia en posiciones de poder, y recordó tres cosas: que en su partido hay una Prosecretaría de Género, que los colorados fueron los primeros en elegir a una mujer como máxima autoridad partidaria –Martha Montaner fue electa secretaria general en 2012, año en el que murió– y que ellos en proporción son quienes más diputadas tienen: cinco.

Cómo se percibe la discriminación

La encuesta también interrogó por las razones que marginan a las mujeres de la participación política en Uruguay y la misma mayoría –siete de cada 10– coincide en el diagnóstico del problema: el 69% respondió que las causas se vinculan con las barreras propias de la discriminación de género, que se dividen en dos clases: la indicada por el 48% de los consultados, que creen que las mujeres son sencillamente discriminadas y por ende desplazadas en la conformación de las listas o en la designación para ocupar cargos, y la respondida por el 21%, que supone que la escasa partición se explica por la clásica división de tareas domésticas en el hogar, lo que les implica una carga horaria imposible de compatibilizar con responsabilidades de gobierno.

Las apreciaciones sobre la necesidad de corregir la realidad cambian según el género –los hombres son más reticentes a apoyar leyes que otorguen cupos a las mujeres, aunque no es una diferencia significativa– y según en el nivel académico: aquellas personas que alcanzaron mayores niveles de estudio –así como las que viven en Montevideo– son “menos propensos a acciones afirmativas”. Por ejemplo, mientras que el 67% de los hombres que tienen un "nivel educativo bajo" apoyan que en el Parlamento haya más mujeres, ese porcentaje baja al 33% entre aquellos que tienen un "nivel educativo alto".

Lo mismo ocurre con la exigencia de que haya más ministras. El 62% de los hombres menos formados reclaman un gabinete más equilibrado entre hombres y mujeres, mientras que, de nuevo, el reclamo de los más educados descienda al 33%.

El factor de la educación en las mujeres tiene una incidencia menor, pero también prevalece. Hay una diferencia de ocho puntos en el primer caso, y de seis en el segundo.