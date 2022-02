A un año de la muerte del Morro: su caso visibilizó el grave problema de la depresión

Santiago "Morro" García se quitó la vida el jueves 4 de febrero de 2021 en su apartamento de la ciudad argentina de Mendoza, aunque fue el sábado 6 que la tragedia se conoció públicamente y causó un shock en el fútbol, principalmente en Argentina y Uruguay.

Este viernes se cumplió un año del suicidio.

El Morro tenía 30 años y contrato vigente con el club Godoy Cruz, aunque estaba separado del plantel. Al mismo tiempo se encontraba en tratamiento psiquiátrico.

Homenaje de Godoy Cruz

La Justicia mendocina investigó el caso como suicidio por depresión, aunque para la familia del Morro hubo situaciones de presión, especialmente del presidente de Godoy Cruz, José Mansur, que lo indujeron a tomar la decisión de dispararse.

Godoy Cruz, en un comunicado, deslindó responsabilidades. "Su drástica decisión fue motivada por problemas personales que arrastraba desde hace tiempo, totalmente ajenos a la relación con esta institución", destacó el club en un comunicado.

El futbolista planeaba regresar a Uruguay para jugar en Nacional, el club donde se formó, pero las disputas con el presidente del club argentino le trancaron ese deseo.

Camilo dos Santos

El dolor durante el cortejo

Claudia Correa, la mamá del Morro, expresó a la prensa un día después de conocida la muerte de su hijo: “Santiago me llamó el lunes para mi cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50% de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse y eso lo detonó. Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur”.

La tragedia sucedió un año después de iniciada la pandemia de covid-19. El público no podía concurrir a los estadios de fútbol y cuando se abrieron nuevamente las puertas, en el primer partido con público, los hinchas de Godoy recordaron a su ídolo coreando su nombre en el minuto 18, por el número que llevaba en la camiseta. El club resolvió después quitar ese número del plantel principal.

El Morro llegó en 2016 a Godoy Cruz y se convirtió en el máximo goleador del equipo en Primera división.

Inés Guimaraens

El palco del Gran Parque Central

Tras su muerte se viralizó una entrevista de 2019 que brindó a una radio de Mendoza, donde dejaba entrever su depresión: “No somos robots, no estamos hechos de acero, nos pasan cosas y eso hace que el rendimiento dentro del campo de juego no sea el óptimo. He podido superar de a poco, apoyándome en mucha gente. Son cosas que no se saben, pero cuando uno las vive de adentro, todo tiene un por qué. Repito, no es una excusa por mi bajo rendimiento. Futbolísticamente no me he sentido bien, tomo la responsabilidad de eso y por eso me quedé a recuperarme”, indicó.

Un mes después de la muerte del Morro, su hermano Gonzalo brindó una entrevista al diario Clarín y contó que la familia estaba al tanto de su cuadro depresivo. "Nosotros sabíamos que él se sentía mal. Nos escribió, nos contó que estaba yendo a un psicólogo y que eso le hacía bien. Teníamos un grupo de WhatsApp con Santiago y mi mamá en el que nos pasábamos fotos de los chicos y nos avisábamos las cosas. Cuando él nos contó que no andaba bien, de hablar una o dos veces al día pasamos a hablarnos cuatro. Preguntamos si podíamos ir para Argentina pero era imposible por la pandemia".

Camilo dos Santos

Las ofrendas de los hinchas tricolores en la sede

En Uruguay, y especialmente en Nacional, la noticia golpeó muy fuerte. García se formó como jugador en Los Céspedes y era muy querido por sus compañeros de generación y por los hinchas del club con el que fue campeón Uruguayo en las temporadas 2008/2009 y 2010/2011.

Diego Arismendi, Sebastián Coates y Mauricio Pereyra, amigos íntimos del Morro, y con quien compartían un palco en el Gran Parque Central, no podían creerlo. El argentino Wanchope Ábila escribió: "Me hiciste mierda con esta decisión, pero solo deseo que sea tu paz".

Su muerte lanzó un tema del que poco se hablaba en el fútbol: la depresión. Luego del Morro, en un año se quitaron la vida Williams Martínez, Emiliano Cabrera y Maximiliano Castro. Jugadores como Fabián Estoyanoff, contaron públicamente sobre situaciones parecidas que vivieron en determinados momentos de sus carreras. Nacional, con un video para recordar a García, anunció el comienzo de una campaña para prevenir suicidios.

El homenaje de Wanchope Abila

El domingo 7 de febrero se enfrentaron Nacional y River Plate por el Torneo Clausura, sin público por la pandemia, y ambos le rindieron homenaje. Los dos clubes que defendió el delantero en Uruguay. Los jugadores de River pusieron una foto del Morro en la mitad de la cancha y los de Nacional salieron con una pancarta que decía "Por siempre Morro".

Cuando terminó el partido, el futbolista Claudio Herrera de River Plate, atravesó solo toda la cancha y se apoyó en el cartel de la estática con la cabeza gacha, conmovido, de cara al palco del jugador.

Inés Guimaraens

Claudio Herrera y su homenaje al compañero

El martes 9 de febrero los restos del Morro fueron trasladados desde Mendoza a Montevideo y el cortejo fúnebre pasó frente a la sede de Nacional, donde se juntaron cientos de hinchas del club para despedirlo. Los dirigentes intentaron que el velatorio se desarrollara en la sede, pero el Ministerio de Salud Pública no lo permitió por razones sanitarias. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque Los Fresnos de Carrasco.

En el Complejo América de Colón, donde el Morro creció, hay un mural que lo recuerda con una frase suya: "No somos robots, no estamos hechos de acero".

El mural en el Complejo América