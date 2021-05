Estoyanoff: "Cuando volví de Arabia sufrí una fuerte depresión, similar a la del Morro"

Fabián Estoyanoff abrió este jueves las puertas de su intimidad y contó una situación complicada que padeció en 2016. El delantero de Fénix, de 38 años, recordó que ese año, cuando regresó de jugar en Al-Nassr de Arabia Saudita, sufrió "una fuerte depresión", similar a la que tuvo Santiago "Morro" García, quien terminó suicidándose en febrero de este año en Mendoza, Argentina.

El Lolo regresó de Arabia y firmó contrato con Fénix, pero no estaba bien mentalmente. "No iba a entrenar porque no encontraba la motivación, no sentía fuerzas, me levantaba a las 4 de la tarde y es un momento muy duro para cualquier ser humano y muy difícil de entender", expresó en el programa 100% Deporte de Sport 890.

Por ese motivo, "me pegó muy fuerte lo del Morro, porque hablando con el hermano, una de las cosas que no tuvo fue el apoyo del club y quizá por eso tomó la decisión que tomó", dijo Estoyanoff.

Leonardo Carreño

Estoyanoff quedó libre en Peñarol y volvió a Fénix

En su caso, resaltó el apoyo de Fénix y en particular del técnico Gustavo Ferrín: "En un momento se hizo insostenible", dijo, y recordó una situación particular: "En un partido contra Danubio que terminó 4-4 hice tres goles, pero había ido a entrenar solo el viernes. Como que en los partidos descargaba todo. Ferrín tuvo dudas de ponerme por eso, porque era una falta de respeto hacia mis compañeros y entonces me dice que teníamos que hablarlo porque se le hacía insostenible como entrenador. Entre llantos les conté lo que me pasaba".

El Lolo relató los motivos por los que se encontraba en esa situación: "Yo venía de una separación, con dos hijos, solo en Arabia, el cuerpo y la mente lo fue procesando. Me agarró en Uruguay rodeado de la familia hermosa que tengo y pude salir adelante con un fuerte tratamiento. A veces hablamos con Nacho Pallas o con Juan (Carrasco) y el equipier, de un montón de cosas que no recuerdo. Es un tema fino, delicado de hablar. Ahora siento que me ahogo al recordarlo y Fénix se portó de 10. Siempre se lo agradezco a Ferrín, si no hubiera tenido la visión que tuvo; me dijo 'Lolo hacé el tratamiento que tengas que hacer, vamos a estar conectados contigo', me entendía porque había vivido algo parecido y fue lo que me sacó adelante".

Fue entonces cuando Estoyanoff se instaló en una chacra en Piriápolis durante tres meses: "Facundo Placeres que estaba entrenando en Fénix se fue a vivir conmigo en Piriápolis para que hiciera el tratamiento porque yo no podía manejar. Él, mi primo Julián y mis hijos. Estuve como tres meses, a medida que fui pasando empecé a ir a entrenar y seguir mi carrera en Fénix".

@OficialCAP

El Lolo entrenando en Peñarol

Por todo lo que pasó es que el jugador ahora señala: "Me pongo en la mente del Morro, él estaba en un hotel, lo que significa un hotel para los jugadores que estuvimos en otros países. Más allá de que se piense de la plata, pero va más allá a la salud mental, el club lo desamparó, 'no vengas más', y la cabeza te trabaja y eso es algo que me marcó en mi vida. La importancia de la vida no está en el dinero, es la salud mental, ser alegre, vivir".

Estoyanoff regresó a Fénix este año tras quedar libre de Peñarol y el domingo debutará en el Apertura frente a su exequipo: "Siempre es un partido especial, pero ahora estoy en Fénix, el club que me formó con honestidad, dignidad y amor a este deporte. Defiendo los colores de Fénix y quiero lo mejor para Fénix".