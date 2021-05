Vacunación de la AUF: los bracitos del Lolo Estoyanoff y el anticipo del Chory Castro

“Mirá lo que son los bracitos del Lolo”, bromeó uno de los fotógrafos mientras Fabián Estoyanoff mostraba el punto exacto de inoculación sobre un tatuaje en el brazo izquierdo. El delantero de Fénix se trasladaba hacia la platea América del Estadio Centenario, donde los jugadores esperaban 15 minutos después de la vacunación por precaución ante la posibilidad de reacciones alérgicas. Sus compañeros le decían de todo. Lo más suave: que no podía estar sacándose fotos en ese momento.

Juan José Díaz

Fabián Estoyanoff muestra su brazo inoculado

El exjugador de Peñarol sonreía y les devolvía las bromas. Después, le contó a Referí que este miércoles conversaron con sus compañeros sobre la vacunación contra el covid-19: “Ayer lo hablamos y dijimos que hoy no podía faltar nadie, que teníamos que estar todos. Es un tema de consciencia y que también, quizás ahora no se vean rápidamente los frutos, pero sí para nuestra familia y todos los que se están vacunando, de que esto podamos cortarlo cuanto antes”, señaló. La vacunación contra el coronavirus no es obligatoria por una resolución del gobierno nacional.

C. Dos Santos

La entrada principal del Centenario fue el lugar elegido para instalar el vacunatorio

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comenzó el jueves a dar las primeras dosis de Coronavac del laboratorio Sinovac contra el covid-19 a los futbolistas y funcionarios del fútbol masculino, femenino, fútbol sala, fútbol playa, árbitros, personal de recaudación y funcionarios de AUF. Es la primera asociación sudamericana que lo hace. A la hora 9 Boston River y Cerrito inauguraron la vacunación en el Centenario.

La segunda dosis será dentro de 29 días, en la primera semana de junio. El Campeonato Uruguayo que tenía previsto comenzar este fin de semana, lo hará el sábado 15 de mayo por un pedido del gobierno. Así lo confirmó a Referí el neutral de la AUF Gastón Tealdi, quien coordinó toda la logística de vacunación y por tanto estuvo presente en el estadio. También visitó el vacunatorio el presidente de la Asociación, Ignacio Alonso.

C. Dos Santos

La AUF realizó la logística con ayuda de empresas externas

Junto a Tealdi trabajaron en la coordinación la directora ejecutiva de la Asociación, Victoria Díaz, y el jefe de seguridad Rafael Peña.

La AUF tuvo el apoyo del Ministerio de Salud Pública, (MSP), de la Asociación Española, que proporcionó los recursos materiales y humanos para armar el vacunatorio con cuatro puestos en la entrada principal al Centenario, en la antesala a la cafetería, de la empresa de transportes DAC que se encargó de cuidar la cadena de frío de las vacunas y del laboratorio Calmette que proporcionó el depósito para guardar las dosis desde que llegaron a Montevideo, el miércoles 28 de abril.

“Un desafío importante”

“Este es un hecho significativo, no solo para el fútbol uruguayo, sino para todo el fútbol sudamericano. Blindar el fútbol de la liga local, de la competencia internacional y de selecciones es sumamente importante en este difícil momento que el mundo está viviendo”, dijo Tealdi, quien agradeció a Conmebol por la gestión con el laboratorio chino Sinovac a través de la mediación del presidente Luis Lacalle Pou, para conseguir las vacunas.

C. Dos Santos

Jugadores de Villa Española esperando su turno

El dirigente agregó que es también “un desafío importante porque al ser el primer país hay riesgos”, pero también implica “tener certezas de que no hay una inmunidad absoluta y hasta que no haya esa inmunidad de rebaño de la que hablan los infectólogos, hay que seguir cuidándose”.

Gonzalo "Chory" Castro, delantero de River Plate, contó que estaba agendado en el MSP y esperando su oportunidad para vacunarse, pero pudo “anticipar la jugada”, gracias a la movida de la AUF. El Chory indicó que “cada uno es consciente después si se quiere vacunar o no, es responsabilidad de uno, en lo personal tenía ganas de hacerlo para cuidar a los más grandes, a los viejos”.

C. Dos Santos

Los jugadores destacaron la rapidez con que se vacunaron

Sobre la postergación una semana del campeonato, el exfutbolista de Nacional indicó: “Siempre hay problemas en los arranques del fútbol uruguayo, esta vez se retrasó una semana y esperemos que no se retrase más, si bien todavía seguimos en pandemia”. Aclaró que personalmente no le vienen mal unos días más de entrenamiento. “Ya me había hecho la cabeza de arrancar, pero hay que aceptar las decisiones. Personalmente me vino bien esta semana para seguir afinando y conociendo a los compañeros”, dijo.

Marcelo Méndez: cambio de planes

El técnico de Liverpool, Marcelo Méndez, dijo a Referí que la vacunación en el fútbol “es importante”, pero “también es importante que toda la sociedad esté vacunada, esperemos que de su fruto”.

C. Dos Santos

Los futbolistas completaban la documentación afuera del estadio

Luego de la vacunación los futbolistas del equipo negriazul fueron a entrenar a Lomas de Zamora. “La postergación del campeonato cambia la planificación; estaría bueno haberlo previsto, porque la situación no cambió mucho en una semana. Se hizo el sorteo, se fijó la fecha y se suspendió. Pero por algo la gente que tiene más conocimiento que nosotros tomó esa medida”, sostuvo.

El delantero de Cerrito Maximiliano Pérez destacó la importancia de que los jugadores puedan aplicarse la vacuna: “Es un pasito que el fútbol está dando, no estamos arrimando al ideal que es que vuelva el fútbol con gente, así que creo que es importante y está bueno que lo aprovechemos todos los clubes”.

C. Dos Santos

El vacunatorio consta de cuatro puestos

Señaló que “la gente extraña mucho el fútbol pero el jugador extraña mucho más a la gente. Desde adentro de la cancha se siente mucho ese marco de jugar con el estadio vacío, es una imagen fea y te falta esa motivación extra que es el público”.

Cumplir un protocolo estricto para poder entrenar y jugar también “impide muchas cosas que son de naturaleza del fútbol, como el distanciamiento antes de un partido, las concentraciones, sale de lo natural y estaría bueno volver a lo normal”.

Después de su pasaje por Fénix, Pérez jugará este año en Cerrito, que regresó a la Primera división: “Contento y agradecido al club por abrirme las puertas y darme esta oportunidad y esperemos que sea una buena temporada para todos”, se ilusionó.

La dinámica de la vacunación

Estoyanoff destacó la “dinámica” de la vacunación. Los equipos llegaban a la hora estipulada y esperaban en las afueras del estadio. El primero en pasar fue Boston River. Los jugadores tenían que firmar el acuerdo de vacunación voluntaria y gratuita, igual que toda la población, y además otro documento con sus datos personales para la Conmebol. Con eso, se registraban en la entrada y pasaban al hall principal del Centenario siguiendo un camino marcado por vallas y dirigidos por Rafael Peña.

C. Dos Santos

La segunda dosis se dará en la primera semana de junio

Apenas empezaron a salir los futbolistas de Boston River, se escuchó: “Cerrito, vamos, vamos”, para que todo fluyera con normalidad. Algunos se ubicaron frente a la puerta de la clínica del estadio, pero no era en ese lugar por donde tenían que ingresar. Otros futbolistas no figuraban en la lista que tenía el funcionario de la puerta, pero rápidamente se solucionaba.

Cerrito fue el segundo equipo en vacunarse

“No llegó Fénix, bueno pasen ustedes. ¿De qué cuadro son? De River, adelante” indicó Peña mientras iba y venía tratando de poner orden. “Chicos la distancia, no se olviden” les repetía el funcionario de la AUF.

Este jueves pasaron por la vacunación las delegaciones de Boston River, Cerrito, Fénix, Plaza Colonia, Liverpool, Progreso, River Plate, Sud América, Wanderers, Villa Española, Deportivo Maldonado, Rentistas, funcionarios de CAFO, Colegio de Arbitros, funcionarios de recaudación, selección de fútbol playa, los equipos de fútbol sala de Nacional y Peñarol que jugarán Copa Libertadores, y los planteles femeninos de Atenas, Danubio, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool y Nacional.

C. Dos Santos

En el ingreso tenían que dejar sus datos

Este viernes se completará con los equipos femeninos de Náutico, Peñarol, Racing, River Plate, y los masculinos de Nacional, Peñarol y Montevideo City Torque. Restaba coordinar Cerro Largo y Plaza Colonia.

La Asociación utilizará 2.200 dosis de las 3.600 que entregó Conmebol. Las 1.400 restantes son para jugadores y funcionarios de los 12 clubes de Segunda División Profesional.