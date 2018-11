A un clic del amor eterno

Uno de los problemas que enfrentan las mujeres profesionales de edades entre 30 y 40 años en ciudades grandes de los países del primer mundo es la soledad. Varios estudios realizados destacan que las mujeres de esa franja etaria tienen problemas para conocer a hombres con los cuales iniciar una relación sentimental a largo plazo, esto, es pensando en formar una familia y tener hijos. Algunas de las entrevistadas dijeron que al acercarse a los cuarenta sienten nerviosismo, incluso temor, que de que las posibilidades de ser madre algún día se evaporen más rápido de lo imaginado.

Las mujeres que formaron parte de los estudios tienen una carrera, buen trabajo y una vida estable en lo económico, en otras palabras, tienen el presente resuelto, pero ahí justamente surge el problema que deben sortear. Trabajan hasta seis días a la semana para alcanzar un alto estándar de vida, dándose cuenta pronto que no tienen tiempo cualitativo para dedicar a su vida íntima. Su realidad está controlada por la rutina y la obligación a cumplir un horario, que la mayoría del tiempo es de más de ocho horas diarias. Salen del trabajo agotadas, sin ganas de ir a un lugar público –cafetería, bar, restaurante- en donde tener la posibilidad de conocer a alguien que pueda convertirse en su Romeo ideal.

La problemática resulta paradójica, pues en tiempos de híper comunicación, con todo tipo de dispositivo tecnológico para poder establecer vínculos con el mundo, la soledad individual aumenta. Y con esta aumenta el número de gente deprimida, de adictos a las drogas y al alcohol, y el número de suicidios. En este contexto, y como paliativo inmediato para los males de los tiempos actuales, de mucho iPhone y poca comunicación profunda, es que proliferan los sitios punto com en los cuales se puede conocer gente que anda en las mismas: buscando pareja. Los llamados “lugares del amor”, o “sitio de citas”, han ganado popularidad, y también prestigio, pues los buenos ofrecen un servicio profesional, permitiendo conocer gente del mismo nivel social y económico. En otras palabras, hay un filtro que supuestamente minimizaria las posibilidades de fracaso y aumentaría las de triunfo del amor al primera encuentro.

Los dating online ya no son tendencia sino realidad y resultan beneficiosos no solo para los millones de don nadies que habitan este planeta, sino que hoy en día incluso los famosos recurren a los mismos. Días atrás, por ejemplo, la famosa chef Carla Hall, que tuvo un popular programa de televisión y es autora del exitoso libro de recetas Carla Hall's Soul Food: Everyday and Celebration, contó que conoció a su marido a través del sitio Match.com. “Tenía 42 años y estaba soltera. Mi madre me llamaba todos los sábados y decía: ‘Carla, ¿vas a salir? ¿Irás a la Iglesia? ¿Estás haciendo algo? ¿Vas a la tienda de comestibles? Que haces fuera ¿Qué estás haciendo?’” La chef, como el tiempo no le sobraba, decidió probar fortuna en uno de los sitios “casamenteros”, y la apuesta le dio dividendos. Todavía más, afirma que conoció al amor de su vida en el primer intento. “Sin la ayuda de la tecnología seguramente seguiría sola. Tienen planeado casarse el próximo 12 de febrero. No por internet, sino en el registro civil.