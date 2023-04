Absuelven a Airbus y Air France por el accidente del vuelo 447 en el que murieron 216 pasajeros y 12 tripulantes

Un tribunal francés absolvió este lunes a Airbus y Air France de homicidio involuntario relacionado con el accidente del vuelo 447 de Air France de Río a París en 2009.

El tribunal de París exoneró a las dos empresas y dijo que, incluso si se hubieran cometido errores, todavía "no se podía probar un vínculo causal cierto" entre esos errores y el accidente.

El caso que buscaba una sanción principalmente simbólica había sido presentado por las familias de las víctimas en una batalla legal que duró años. Cuando se leyó el veredicto, las familias se pusieron de pie brevemente con desconcierto, pero luego volvieron a tomar asiento.

Durante el juicio, las empresas sostuvieron que no eran culpables de mala conducta o negligencia durante todo el juicio.

Los fiscales de la acusación habían concluido en 2019 que era "imposible" cumplir con la carga de la prueba para condenar en el caso y recomendaron retirar los cargos, lo que fue rechazado por los familiares demandantes y en 2021, un tribunal de apelaciones de París anuló esa decisión y ordenó que el juicio siguiera adelante.

Las dos empresas solo se arriesgaron a recibir una multa comparativamente pequeña de € 225.000 si eran declaradas culpables, pero el simbolismo de evitar el fallo se consideró valioso con respecto a la reputación de la empresa aérea.

El vuelo 447 de Air France se estrelló en el Océano Atlántico el 1 de junio de 2009 debido a las indicaciones inconsistentes de la velocidad del aire en una tormenta que llevaron a los pilotos a bajar la velocidad e inducir la pérdida de sustentación del Airbus A330-200 que se hundió en el Atlántico.

Los 216 pasajeros y 12 tripulantes murieron. Fue el accidente más grave en la historia de Air France y en la historia del A330. A bordo viajaban personas de todo el mundo, entre ellas 72 de Francia, 59 de Brasil y 26 de Alemania.

Las cajas negras que permitieron reconstruir lo sucedido se encontraron en el fondo del océano recién a los dos años de producido el accidente.

La autoridad de aviación de Francia estableció en su informe final que la causa probable del accidente fueron los cristales de hielo que obstruyeron los tubos pitot del avión, que recopilan lecturas para indicar la velocidad del aire. Las lecturas incorrectas hicieron sonar las alarmas en la cabina del Airbus y el sistema de piloto automático se apagó. Luego, el avión ascendió, perdió velocidad y entró en pérdida.

Airbus señaló el error del piloto como la principal causa del accidente, argumentando que los esfuerzos posteriores de la tripulación para poner el avión en ascenso fue una mala decisión y contribuyó con la falla aerodinámica.

"Para nosotros, lo que llevó a la tripulación a reaccionar de la forma en que lo hizo sigue siendo un misterio en la mayoría de los aspectos", dijo ante el tribunal el representante de Air France y expiloto de pruebas Pascal Weil.

El tribunal consideró que Airbus cometió "cuatro imprudencias o negligencias", especialmente no haber reemplazado en los aviones A330 y A340 los modelos de sondas pitot llamadas "AA", que parecían congelarse con mayor frecuencia y habían mostrado fallos en los meses anteriores.

El fabricante francés también habría ocultado información a las aerolíneas, y debería haber actualizado su procedimiento de entrada en pérdida, según el tribunal.

Con respecto a Air France la corte dictaminó que cometió dos "imprudencias" relativas a las modalidades de difusión de una nota preventiva sobre la congelación de las sondas, dirigida a sus pilotos.

No obstante, para el tribunal, en el ámbito penal "una relación de causalidad probable no es suficiente para tipificar un delito", ya que se debería demostrar que sin esos errores "no se hubiese producido la muerte de las víctimas".

Los abogados de Airbus y Air France argumentaron que la absolución fue una "decisión difícil desde el punto de vista humano, pero técnica y legalmente justificada".

(Con información de agencias)