Abuela uruguaya se convirtió en un meme viral sin quererlo y su nieta cuenta la historia diez años después

El rostro de Ana María Rodríguez, una uruguaya de 85 años, lleva casi diez años circulando en internet sin que nadie lo pueda parar.

La historia de cómo se convirtió en viral –cuyo origen (no voluntario) parte de una nota de El Observador– es narrada por su nieta, Ana Pais, en un podcast de Radio Ambulante, titulada Mi abuela es un meme.

Pais, también exeditora y fundadora de Cromo, el portal y suplemento de ciencia y tecnología de El Observador, contó que la imagen sirvió para ilustrar un artículo sobre la inclusión digital de adultos mayores hace casi una década.

La nota fue publicada el 14 de junio de 2014, semanas en las que se hablaba de la inclusión digital de adultos mayores luego de que el entonces candidato Tabaré Vázquez anunciara de que si ganaba la elección regalaría una tablet a cada jubilado del país.

"Para contar más detalles sobre el tema, tenía a mi abuela como la entrevistada perfecta", contó Pais en el episodio. La nota fue escrita por Noelia González y la fotografía fue registrada por Diego Battiste. Ana fue a la nota para que su abuela se sintiera más acompañada.

Por qué su abuela

Pais cuenta que hace 15 años no sabían qué regalarle a su abuela y pensaron en un dispositivo móvil como algo distinto.

Al principio, "Bia", cómo la apodaban, no sabía usarlo, pero luego se fue acostumbrando a "ensayo y error" y a adquirir habilidades.

"Bia es pionera entre sus amigas contemporáneas: usa la tableta todos los días, sobre todo para entretenerse. Buscar información de todo tipo en internet, mirar películas por streaming y hasta jugar al Candy Crush, son algunas de las actividades que esta abuela tech aprendió por sí misma", dice el artículo.

A los dos años de tener el aparato, se hizo experta en Candy Crush, el poopular videojuego de combinación de fichas. En la nota cuenta que hasta se agarró tendinitis por usar la tablet.

La viralidad indeseada tras la nota

"Bia" fue la tapa del suplemento y fue objeto de bromas en el grupo familiar de WhatsApp de que "se había transformado en una celebridad".

El Observador

Así se ilustraba la tapa del suplemento donde aparecía "Bia"

Pero pocos días después, cuando la abuela fue a una clase de hidrogimnasia, le comentaron que habían visto su imagen dando vueltas en internet. "Fui al club, a la piscina, como iba siempre a hacer hidrogimnasia. Y éramos un grupo grande y había chicas más jóvenes. Y esa una de las chicas jóvenes me dice: “Estás en YouTube y estás… dice que ganás 1.000 dólares por día”. Y, ¡fuah!, ojalá fuera verdad, pero no es así".

Pais empezó a percatarse de que su foto estaba siendo robada y circulaba en sitios de internet. "La foto estaba siendo usada para alimentar esa maquinaria oscura de la desinformación y, seguramente, de las estafas online", dice.

Llegó a aparecer en un espacio publicitario que decía que ganaba "miles de dólares haciendo apuestas online".

También se utilizó en páginas de juegos online como póker y en sitios web con noticias falsas. Uno de ellos se titulaba: “Rosi Durán, la abuelita cosplayer, una guerrera de la vida real". Además fue el rostro de Masako Wakamiya, una desarrolladora de aplicaciones de 82 años que trabaja para Apple. Y de Trina Lazarus, una inglesa de 82 años que se cansó de la soltería de su nieto y le creó un perfil en la aplicación de citas Tinder, donde lo tacha de desordenado y flojo.

Pais contabilizó más de 50 sitios web donde aparecen la foto de su abuela de portales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela, España y hasta Suiza. En algunos casos mienten sobre el origen porque ponen "Archivo". En la mayoría de los casos no ponen ningún tipo de crédito.

Algunos de los portales que utilizan la imagen sin autorización.

Los efectos de la publicación en la vida personal

En el podcast, tanto Pais como "Bia" cuentan cómo se sintieron por todo lo que pasó con esta viralidad. “¿Qué tengo que hacer con esto?”. No puedo hacer nada. Es tremendo esto de las redes. Creo que eso es lo que me frena a mí a abrirme más a las redes, porque no me gusta que hagan comentarios sobre lo que no soy", dice la abuela tecnológica.

"Estoy segura de que ver a tu propia abuela junto a un titular falso tiene que ser shockeante para cualquier persona. Pero en mi caso, como periodista, es peor", confiesa.

Diego Battiste

La abuela con su tablet, jugando al Solitario, en 2014.

Pais le consulta a su abuela si se arrepintió de haber dado la entrevista. "No, jamás. Pero para nada. No me preocupa en absoluto porque no me quitó el sueño. Yo estaba segura que no había hecho nunca nada malo. Que la utilicen mal es otra cosa". Y también cómo se sintió cuando le pidió perdón por haberla expuesto. "Me sentí mal porque no era necesario pedir perdón. No lo hiciste con ese fin. Era una cosa que se salió de las manos de todos. Le gustó a alguien más para hacer otra cosa. Y bueno, ya está. No pasa nada. Es la vida misma".

La experiencia vivida con su abuela ha tenido un impacto significativo, llevándola a tomar la decisión de nunca publicar fotos de sus hijos de 5 y 3 años en redes sociales. Incluso ha solicitado a amigos eliminar fotos y en la escuela han dejado claro que no autorizan el uso de las imágenes. "Es difícil ir en contra de la corriente en esta cultura de compartir y compartir", admite.