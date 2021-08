Acciones de Globant vuelan y la empresa ya vale seis veces YPF: por qué creció tanto

Globant, la empresa argentina de servicios de consultoría, software y tecnología, -con oficinas en Uruguay- alcanzó un nuevo récord en Wall Street y sus acciones superaron los US$ 258. El lunes 2 de agosto, es decir, hace tan solo una semana, sus acciones rondaban los US$ 235,40. Desde entonces, no paran de crecer.

En esta línea, el unicornio fue valuado en US$ 10.000 millones, es decir, su valor es igual a seis YPF, la empresa de energía del Estado argentino que cotiza a US$ 4,43 por acción. Aunque Globant ya es una multinacional con presencia en 18 países, su compromiso con la Argentina sigue vigente y este año realizó una serie de inversiones millonarias en varias provincias del territorio como Chaco, Bariloche y Tierra del Fuego. El pasado mes, la empresa anunció la contratación de más de 350 profesionales para finales de este año en Uruguay. Además, para los próximos tres años planea duplicar su equipo local y realizar una inversión de US$ 60 millones. Globant emplea a 17.250 profesionales y está presente en 18 países trabajando para compañías como Google, Rockwell Automation, Electronic Arts y Santander, entre otras. A continuación, en qué provincias planea desembarcar Globant y cuántos puestos de trabajo generará en Argentina. El plan en Argentina En julio, el unicornio argentino Globant anunció una inversión total de US$ 50 millones en la Argentina y la creación de 5.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos cinco años. "Todas esas contrataciones tienen que ver con empleos inmediatos. Hoy Globant tiene muchísimas posiciones abiertas y si hay 500 profesionales formados en este preciso instante que quieren trabajar, nosotros los contratamos", dijo oportunamente Mauricio Salvatierra, gerente del Centro de Desarrollo de Talento de Globant en la Argentina, a Infotechnology. En este sentido, los nuevos trabajos estarán enfocados en las provincias de Buenos Aires, La Plata, Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Resistencia. Según fuentes internas de la compañía, la más grande ambición del unicornio argentino es ir hacia donde está el talento y, por esta razón, pusieron en marcha nuevas inversiones en provincias en donde no tenían presencia. Una de ellas -y también la más reciente- fue Chaco, en donde Globant prometió más de 1.000 nuevos puestos de trabajo. En total, la firma dice que invertirá 800 millones de pesos argentinos en los próximos cinco años en dicha provincia. Leé también ¿Pueden las empresas en Uruguay pagar salarios en criptomonedas? Por otro lado, la empresa anunció una inversión de 4.800 millones de pesos argentinos en la construcción de nuevas oficinas en la Ciudad de Buenos Aires, en Tandil y en Córdoba. En las provincias del sur del país, como Bariloche, Globant también tiene un plan: anunció un mes atrás el desembolso de 856 millones de pesos para generar 2.500 empleos. En Tierra del Fuego, por su parte, la empresa argentina destinó 600 millones de pesos para lanzar sus propios cursos y capacitaciones para enseñarles a los jóvenes programación. Este programa ya fue puesto en marcha y otorgaron alrededor de 150 becas, según pudo saber Infotechnology. Como cierre, el objetivo de Globant en la Argentina es ambicioso: buscarán sumar 5.000 nuevos empleados en los próximos cinco años, afianzar su presencia en lugares como Buenos Aires, La Plata, Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Ushuaia, Bariloche y Resistencia y capacitar miles de personas para que puedan trabajar en la industria tecnológica. Fuente: El Cronista-RIPE