Acusan a Andrés Lima de "destruir" la Liga Federal con "política llena de vicio y malas prácticas"

Una carta interna del sector frenteamplista Liga Federal, con acusaciones hacia Andrés Lima –actual intendente de Salto y referente de la agrupación–, agitó las aguas en la colectividad política. El fundador del sector salió a respaldar al jefe comunal.

La carta –a la que accedió El Observador– está dirigida al Consejo Federal Nacional de la Liga y no lleva firma, aunque atribuye las denuncias a "compañeros históricos" de las departamentales de Flores, San José, Paysandú, Canelones, Colonia, Soriano, Florida y Cerro Largo. El texto adjudica a Lima haber ido "destruyendo" a la Liga Federal, y de haber traído una política "llena de vicios y malas prácticas".

La carta comienza recordando el alejamiento de la actividad política del exdiputado del sector, Darío Pérez, en la antesala de las elecciones departamentales. Pérez, hasta entonces la cara visible de la Liga Federal, dejó el Frente Amplio y hoy trabaja en Maldonado junto al intendente blanco Enrique Antía. La misiva advierte que ese hecho "propició un vacío en el sector", que vino a subsanar el salteño Lima tras manifestar su interés de incorporarse a la agrupación, en diálogo con los dirigentes José Maldonado y Sergio Mier.

Tras la anexión del jefe comunal como cara visible de la Liga Federal, Mier presentó su renuncia a la secretaría general del sector en el marco de un Consejo Federal celebrado el año pasado en Trinidad, Flores.

"En ese mismo congreso se propone que la conducción y liderazgo del sector pasase a ser ejercido por Andrés Lima. Se produce entonces la retirada de un referente y líder histórico de la Liga Federal, como lo era Sergio “Pato” Mier, y la llegada (ya liderando) de Andrés Lima, que si bien era violatoria de los estatutos por el plazo requerido para ocupar ese cargo había consenso –con las reservas que cada uno pudiera tener al respecto–, en un principio reinaba el optimismo y las expectativas puestas en el compañero", exponen.

Fue luego de eso, recuerdan los denunciantes, que Lima apuesta por la creación del Encuentro Federal Artiguista (ENFA), un espacio político junto a otras agrupaciones para ir estableciendo una plataforma a nivel nacional. "A medida que Andrés Lima más se movía por el país ya de cara a las selecciones internas del Frente Amplio de diciembre de 2021, las esperanzas iban sucumbiendo", propinan.

"¿Qué trajo la venida de Lima? Una diversa gama de problemas, y él, aunque dar la cara no es su estilo, deja al descubierto su forma de hacer política, llena de vicios y malas prácticas, como la de usar compañeros (que se lo permiten ya sea por acción u omisión), poner a unos contra otros, no responsabilizarse de su función de secretario general de la Liga Federal, permitiendo, y hasta podría decirse propiciando, la falta de respeto entre compañeros, amenazas, patoteo, y el ninguneo de su parte en más de una ocasión", plantea la carta.

La Liga Federal logró en esas elecciones internas una votación inédita, catalizada por el arrase generado por la lista 1813 en Salto, concentrando más de la mitad de los sufragios frentistas. Los denunciantes deslizan que hubo "problemas" a la hora de conformar esa nómina a nivel nacional.

"Muchos compañeros históricos cedieron lugares (por el bien común) a supuestos compañeros que participaban por el ENFA en nuestra lista y que al final poco o nada aportaron y hoy de ellos casi nada se sabe, y de algunos sabemos que ya están militando en otras tiendas", afirma la carta, que aunque atribuye el éxito electoral al intendente salteño, desliza: "No nos vamos a detener en detallar al respecto la información de primera mano desde Salto que nos cuenta cómo Lima logró tal suceso electoral".

Los denunciantes sostienen que el salteño continuó con "recorridas a su antojo", "prescindiendo" incluso del nombre de la Liga Federal "según su conveniencia". "Jamás salió a hacer sus viajes acompañado de compañeros Liga Federal como se había comprometido", acusan, antes de concluir: "Hoy a más de un año de su ingreso, Lima ha ido destruyendo lo que es la Liga Federal".

Quién firma

José Maldonado, uno de los fundadores de la Liga Federal y delegado ante la Mesa Política del FA, manifestó que "la carta no está firmada por nadie", por más que dan por entendido que el responsable es Marcelo Montes, un dirigente canario "que no lo quiere a Andrés Lima". "Formalmente (la carta) nunca se presentó al sector con firma, pero si así fuera, tendría que evaluarse el pase a comisión de ética por las falsedades que maneja. Las departamentales deslindaron responsabilidades y él intenta horadar la Liga a nivel nacional", dijo a El Observador.

Consultado al respecto, Montes sostuvo que es tan solo uno de los adherentes, aunque no es el principal impulsor. En ese sentido, el dirigente Gonzalo Ortiz planteó a El Observador que "es una carta de un montón de compañeros que están en desacuerdo con cómo se conducen las cosas", al tiempo que indicó que la misiva era interna y no debería estar circulando. "Todos los que firmamos la carta vamos a acompañar la candidatura de Orsi", aclaró Ortiz, que es un dirigente de la Liga Federal de Cerro Largo. Sobre Lima, zanjó: "No lo veo como un tipo fraterno. Nunca viví esa forma de hacer política".

En otro fragmento, la carta en cuestión llega a hablar de una presunta "compra de compañeros", aunque todos los consultados evitaron dar más detalles.

José Maldonado, en tanto, informó que Lima "habló con Yamandú Orsi". El dirigente de la Liga Federal aseguró que "los 19 departamentos van a tener listas al Senado con Andrés Lima a la cabeza". Hoy están sobre la mesa las suspicacias respecto a que el jefe comunal salteño está tejiendo una alianza con Óscar Andrade y el Partido Comunista para conformar un sublema que acabe por fortalecer la bancada de la lista 1001.

"La Liga Federal muestra el total apoyo al compañero Lima. Dado el apoyo que está teniendo en las más de 195 localidades que ha recorrido en el interior, donde le piden que sea precandidato del Frente Amplio, es algo que no se descarta", concluyó.