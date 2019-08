Adeom y la IMM en pie de guerra: Di Candia cedió pero el sindicato sigue en combate

"Les pedimos, por favor, que tomen la medida entendiendo que si permanecen vamos a tener que hacer uso de la fuerza para el desalojo". Con esas palabras el negociador de la Policía intentaba que algunos dirigentes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) desocupara el segundo piso de la Intendencia de Montevideo (IMM), donde desde la mañana del jueves habían colgado pancartas y copado el salón de acuerdos del edificio.

No entraron a ninguna oficina ni al despacho del intendente, Christian Di Candia. Por el contrario, según supo El Observador, el intendente siguió trabajando en su oficina. A regañadientes –y reclamando por el hecho de que ninguna autoridad de la comuna se hiciera presente–, Adeom accedió al pedido de la Policía, no sin antes dar una conferencia de prensa desde el salón de acuerdos para reafirmar la acusación de que la administración del Frente Amplio (FA) está intentando "privatizar" cada vez más sectores.

"Di Candia actúa de la misma manera que Daniel Martínez. Ni siquiera pasó un minuto por esta ocupación a preguntar si se podía solucionar esta situación o intentar dar una respuesta a los trabajadores", dijo la secretaria general del gremio, Valeria Ripoll. Acompañada del presidente, Eduardo Vignolo, la dirigente sindical explicó que Adeom es un gremio "combativo", "que da lucha" y que "no hace arreglos con ningún gobierno de turno".

Camilo dos Santos

Di Candia se desmarcó de su antecesor al postergar, por el momento, la licitación que impulsó el exdirector de Desarrollo Ambiental, Fernando Puntigliano, con el objetivo de incorporar a privados al vaciado de contenedores de la ciudad. Sin embargo, esta marcha del intendente, lejos de calmar las aguas azuzó al gremio que sigue tomando medidas.

Puntigliano llevó adelante la licitación con el visto bueno de Martínez, aunque no sin antes intentar negociar con Adeom y el PIT-CNT en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Como las conversaciones no prosperaron, la intendencia publicó el pasado junio la licitación pública. En pocas semanas se presentaron ocho ofertas. Y Puntigliano pidió avanzar. Sin embargo, Di Candia entendía que con Adeom en pleno conflicto no era aconsejable políticamente seguir adelante y mandó parar.

Como consecuencia, Puntigliano renunció junto a parte de su equipo. El intendente dejó ir al director de Desarrollo Ambiental, ya que no quería "comprarse" un problema en plena campaña electoral, según reconocieron recientemente a El Observador fuentes municipales.

Sin embargo, Adeom sigue sin conformarse y le exige a la intendencia que deje por escrito que anulará la licitación. Además, el gremio afirma que no tiene ninguna prueba de que el proceso se haya frenado –pese a que por eso renunció Puntigliano–.

La ocupación del Solís y un intento fallido

El 8 de agosto, después de celebrar una Asamblea General, Adeom resolvió declararse en conflicto con la administración de Di Candia. Además de la licitación de limpieza, anunció que la medida incluía otros reclamos como la habilitación para que otras mutualistas además del Casmu brinden servicios de salud a los municipales, la salarización de partidas y el ingreso de cientos de funcionarios que están en una lista de prelación desde hace varios años.

Los afiliados al gremio habilitaron a la directiva a realizar ocupaciones sorpresivas y paros de hasta 48 horas. Ese día, en una conferencia de prensa, los dirigentes de Adeom aseguraron que las medidas no afectarían a la población y que irían directamente contra la administración. Sin embargo, la ocupación sorpresiva del Teatro Solís –la primera medida que Adeom decidió ejecutar– obligó a suspender la función exclusiva de La flauta mágica para la masonería.

Leonardo Carreño

Según señalaron fuentes municipales a El Observador, la suspensión de la obra significó una pérdida de US$ 38 mil dólares que la IMM iba a cobrarle a la masonería por la función. Las funciones exclusivas a pedido de las organizaciones o instituciones son una práctica común, por lo que las fuentes alertaron que la medida del gremio, además de perjudicar económicamente, pone en riesgo la continuidad de estos servicios.

Según supo El Observador, una de las dirigentes sindicales de Adeom que forma parte del comité de base del Teatro Solís renunció al sindicato por estar en desacuerdo con la medida. Consultado por El Observador, Vignolo confirmó que la trabajadora renunció al sindicato, aunque aseguró que no se debió a la ocupación sino a temas vinculados a la directora del Solís, Daniela Bouret, sumariada luego de que la intendencia constatara en una investigación administrativa que "habría contribuido" a un "ambiente laboral insano".

Por otra parte, en la tarde de este miércoles, Adeom intentó ocupar el área de Informática de la intendencia. Sin embargo, no pudo llevar adelante la medida porque los propios trabajadores se lo impidieron, según afirmaron fuentes de la comuna. Vignolo, en tanto, señaló que lo que pasó fue que estuvieron "sondeando" y entendieron que ocupar el miércoles "no era estratégico".

Adeom y los acomodos

Una de las denuncias de Adeom es que en la IMM existen "acomodos". "En la Intendencia de Montevideo los hay. Hay gente puesta políticamente con asignación de funciones que ingresa por la ventana, que no concursa", aseguró. Consultada por los periodistas sobre la posibilidad de llevar estos casos a la Justicia, la secretaria general de Adeom explicó que los sindicatos tienden a "evitar la judicialización". "Más que a la Justicia, vamos a la Junta Departamental de Montevideo (JDM). La junta es la que debería cortar con todo este tipo de situaciones. Lamentablemente, hemos denunciado un sinfín de cosas en la JDM. Sobre todo, a la bancada mayoritaria que es la que tiene incidencia para cambiar estas cosas", denunció.