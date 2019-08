Intendencia desalojada: Policía intervino ante ocupación de Adeom

El Ministerio del Interior desalojó una ocupación llevada a cabo por el sindicato de funcionarios municipales (Adeom Montevideo) desde la siete de mañana de este jueves en el segundo piso de la Intendencia de Montevideo donde se encuentra el despacho del intendente, Christian Di Candia.

La secretaria general del gremio, Valeria Ripoll, junto con otros funcionarios reclamaban por la privatización en los servicios de limpieza, pese a la marcha atrás de aplazar el llamado a licitación.

Cuando llegó el negociador de la Guardia Republicana a pedir el desalojo pacíficamente, Ripoll contestó: "Queremos que venga el intendente para darle respuesta a los trabajadores. Nosotros igualmente más allá de desocupar, tenemos un proceso largo de desocupación y seguimos esperando la respuesta de la administración porque más allá que se desocupe este sector, mañana va a estar ocupado otro sector de trabajo", advirtió.

El negociador aclaró que la orden era de "ejecución inmediata" y que solicitaban que se levantara la ocupación sin el uso de la fuerza, más allá de las próximas medidas que el sindicato entienda pertinente tomar.

El presidente del sindicato, Eduardo Vignolo, antes de aceptar la medida acotó: "El intendente lo manda a usted en vez de darle la cara a los trabajadores". Y agregó: "que quede claro que es un malestar para el sindicato que no sea el intendente el que venga a dar la cara, a su despacho, a donde venimos a buscar una respuesta. No nos gusta para nada que los hayan mandado a ustedes, para no tener que darle la cara a los trabajadores".

Diego Battiste

Enseguida Ripoll lanzó un comentario para colarse en clima electoral: "El intendente mantiene el mismo uso y costumbre de Daniel Martínez".

Luego, en conferencia de prensa, la sindicalista aseguró que las medidas continuarán y que "seguramente mañana" realizarán otra ocupación u "otras medidas fueron votadas en la asamblea general".

Para la sindicalista el conflicto se resolvería con que los jerarcas respondieran "a los trabajadores los puntos de la plataforma, parar las licitaciones privatizadoras, cumplir con los acuerdos firmados, realizar los concursos".

"La tripartita se planteaba para el día martes y nosotros rechazamos el ámbito tripartito porque la mayoría de los acuerdos que han sido incumplidos por la Intendencia de Montevideo fueron elaborados y firmados en el Ministerio de Trabajo y no hay ningún elemento que tenga el Ministerio para obligar a la administración a cumplir. Entonces firmamos acuerdos que luego quedan en esa firma y no se llevan adelante".

"Nosotros no tenemos la seguridad de que se haya parado la licitación. Estamos esperando que se nos dé por escrito", aseguró Vignolo en referencia a la licitación para incorporar privados al proceso de vaciado de contenedores, cuya postergación provocó la salida del exdirector de Desarrollo Ambiental, Fernando Puntigliano, la semana pasada.