Adicciones, desamores y pedido de ayuda: ¿Cómo sigue la situación de Daniel Osvaldo?

El ex futbolista, Daniel Osvaldo, recientemente compartió un video en su cuenta de Instagram donde abordó la difícil situación que está atravesando. En sus declaraciones, describió una "depresión muy grande" que lo llevó al consumo de sustancias como el "alcohol y las drogas", expresando la sensación de que su vida está escapándose de sus manos. Este no es el primer episodio de controversia en el que se encuentra involucrado el también músico.

"Hace mucho tiempo vengo lidiando con una depresión muy grande que me hizo caer en adicciones al alcohol y las drogas. Lo quiero contar y compartir porque estoy en tratamiento psiquiátrico", expresó Daniel Osvaldo en su video.

Asimismo, manifestó la urgencia de aclarar ciertos aspectos de su vida y la necesidad de expresarse sobre su situación actual: "Quiero hacer este video para aclarar algunas cosas sobre mi vida. Estoy bastante desesperado y no la estoy pasando nada bien. Tengo la necesidad de hablarlo". Osvaldo también mencionó que está bajo tratamiento psiquiátrico para abordar la depresión y la baja autoestima que experimenta.

El ex jugador detalló el impacto diario de la depresión en su vida, compartiendo abiertamente sus luchas internas. Reconoció, "vuelvo a caer en la autodestrucción por enojo, y eso destruye a la gente a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado". Al describir su experiencia, mencionó la recurrencia de patrones autodestructivos impulsados por la rabia, lo cual ha afectado significativamente sus relaciones personales, incluyendo aquellas con sus seres queridos y sus hijos.

"Lo cuento porque creo que es la única manera en que pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. He caído en adicciones muy feas, que me hicieron alejarme de gente que quiero mucho. Me hace no tener ganas de compartir cosas con mis hijos", expresó Osvaldo.

Además, extendió disculpas a su ex pareja, la periodista Daniela Ballester, por las decisiones tomadas en el pasado, y manifestó su firme propósito de evitar repetir los mismos errores. Consciente de la importancia del apoyo y la búsqueda de ayuda, alentó a aquellos que enfrentan situaciones similares a buscar asistencia, enfatizando su propia lucha por superar esta etapa desafiante.

"No me quiero victimizar, quiero obligarme a no caer en los mismos errores. Y siento que si todos lo saben, no me voy a poder escapar y ojalá pueda volver a ser el de antes algún día. Nada más", concluyó Osvaldo con emotividad.

Sus escándalos

Recientemente, Daniel Osvaldo fue objeto de duras críticas tras comentarios realizados sobre la vida personal de Diego y Yanina Latorre, los cuales desataron una polémica en los medios. La panelista no titubeó al reprochar enérgicamente al exjugador durante su programa radial, exponiendo un detalle sorprendente que captó la atención de la audiencia: reveló un presunto incidente controversial relacionado con su hijo mayor.

“Atendeme, pedazo de inútil, bueno para nada. Sos un abandonador de hijos, abandonador de mujeres, tenés denuncias de violencia de género, no mantenés a tus hijos, ¿y vos me decís a mí que me quedo sin apellido? No tenés dignidad, no tenés vida, no tenés nombre. ¡Sos un inútil sin solución!”, dijo Latorre con contundencia.

Posteriormente, Yanina profundizó su argumento: “Abandonaste a tu primer hijo, hace poco lo bajaste del auto para ir de vacaciones porque no sé qué dijo el pibe, nunca le pasaste la guita a la madre que no tenía ni para comer, te metiste con la italiana y la dejaste por Jimena Barón. A ella la dejaste por Militta Bora, que terminó llorando en televisión”.

El desencadenante de esta controversia expuso una serie de detalles que destacaron la complejidad de la situación actual. Diego Estévez, al abordar la cuestión en el programa A la Tarde, reveló: "No está pagando, hasta ahora, la cuota alimentaria a su hijo Gianluca, fruto de su matrimonio con Ana Oertlinger. Debe más de un millón de pesos”.

Daniel Osvaldo, Ana Oertlinger y su hijo, Gianluca

Aunque Osvaldo afirmó públicamente su compromiso como padre y su disposición para hacerse cargo de Gianluca, los hechos reflejan una realidad diferente. Esta situación tiene repercusiones directas en la vida de Oertlinger, quien depende de estos recursos para sostenerse.

"Seguramente la semana que viene haya novedades judiciales, ejecutarían a Daniel Osvaldo, eso generaría un embargo. Pero, Daniel Osvaldo ¿sabes qué tiene hoy en la Argentina? Cero, se presentó como insolvente. Pero tendría una fortuna oculta superior a los 40 millones de dólares, y detrás de esa fortuna va a ir Ana Oertlinger, para hacerse cobrar lo que le debe", explicó el panelista.

La riqueza acumulada por Osvaldo durante su exitosa carrera en Europa, donde jugó en clubes de renombre, resalta la urgencia de una intervención judicial para garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras pendientes.

“Ella está viviendo una situación muy particular, porque hoy para ella es un día clave, porque ella tiene que renovar su contrato de alquiler, sino lamentablemente quedaría en la calle. La deuda que tiene Osvaldo es importante. Deposita dinero cuando él quiere, básicamente. La cuota es una cuota muy baja y no se está actualizando", terminó Estévez.

Su pasado con Jimena Barón

“Es el papá de Momo. Yo al papá de mi hijo lo tengo blindado. Por su bien ahí no me meto. Finalmente, hoy logré tener una vida hermosa”, expresó Jimena Barón en una reciente intervención en el programa Socios del Espectáculo.

“Yo necesité hablar de ciertos temas míos, de mi historia como mujer. Ahí me di toda la licencia del mundo porque cualquier hombre o mujer tiene el derecho de sanar expresándose y buscando apoyo también en el afuera. Yo de él, como papá de Momo, nunca ventilé nada. Yo me quedo callada por él. A mí también me hace mejor ser mamá de esta manera. Eso es algo que lo hago por mi hijo. Hubiera sido más fácil hablar, que la gente empatice y te diga: ‘Sos una genia’. Yo eso no lo necesito. Tengo un vínculo hermoso con Momo, somos muy felices”, hizo hincapié.

Daniel Osvaldo y su hijo, Momo

Jimena Barón también resaltó su disposición a dialogar sobre el tema con su hijo en el futuro, “Y esa es la historia de él. Si Momo cuando sea más grande quiere hablar de su papá, de cómo fue o no, lo tiene que elegir él. Se sabe cuál es mi predisposición con respecto a los otros hijos de mi ex y sus otros vínculos. De mi parte, somos los Campanelli. Yo organizaría un asado con todos”.

Es importante mencionar que, según fuentes cercanas, Daniel Osvaldo no estuvo presente en la celebración del cumpleaños de Morrison, su hijo menor, este año. Además, se señaló que Barón es quien se hace cargo de todos los gastos relacionados con el cuidado del niño.

En relación con sus hijas con Elena Braccini, se destaca que Osvaldo apenas mantiene contacto con ellas, lo que llevó a Braccini a emprender acciones legales para garantizar su sustento y bienestar.

¿Qué pasa ahora?

Daniel, conocido tanto por su carrera futbolística como por su vida mediática llena de escándalos, mantenía una relación con la periodista Daniel Ballester. Sin embargo, en las últimas horas, fue el propio Osvaldo quien publicó en sus redes sociales el fin de la relación, eliminando todas las fotos con ella de su perfil.

Además, el exfutbolista reflexionó sobre su relación con sus hijos al admitir: "Quise ser un buen padre y muchas veces no me salió". Osvaldo tiene cuatro hijos, de tres parejas diferentes: Gianluca, el mayor de todos, es hijo de su relación con Nina Oertlinger; Victoria y María Helena residen en Italia con su madre, Elena Braccini, con quien Osvaldo estuvo durante su etapa en la Serie A, pero apenas tiene contacto con ellas. Finalmente, está Morrison, apodado 'Momo', fruto de su relación con Jimena Barón.

En medio de problemas en su relación y distanciado por completo de sus hijos, Daniel Osvaldo reveló que se encontraba desempleado, lo que lo llevó a gastar la mayor parte de los ahorros acumulados durante su exitosa carrera como futbolista. La música siempre fue una pasión para él, y después de retirarse del fútbol, pudo dedicarse más intensamente a ella, participando en una banda y realizando diversas presentaciones que compartió en sus redes sociales. De hecho, hace apenas dos días, compartió una antigua imagen suya sobre el escenario.