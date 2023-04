Adrián Peña retomó la actividad política tras la polémica por el título universitario que lo llevó a renunciar como ministro

Este lunes el dirigente colorado Adrián Peña volvió a la actividad política luego de renunciar al cargo de ministro de Ambiente tras la polémica por su título universitario.

Peña volverá a la banca del Senado –que desde agosto de 2020 había sido ocupada por el suplente Pablo Lanz–, así como a la coordinación del sector Ciudadanos del Partido Colorado.

Como coordinador de ese sector, el exministro de Ambiente participó en una reunión entre la bancada de su sector y el principal redactor de la reforma jubilatoria, Rodolfo Saldain, quien explicó a los legisladores los cambios en el proyecto a partir de los reclamos de Cabildo Abierto. En particular, la modificación en el cálculo jubilatorio al que accedió el presidente Luis Lacalle Pou: ahora la reforma tomará los 20 mejores años –antes tomaba los mejores 25– a pedido de Cabildo Abierto como una de las condiciones para acompañar el proyecto.

Este lunes también participó en la sesión de la comisión investigadora sobre el frenteamplista Charles Carrera, que indaga si existieron irregularidades en la atención que recibió el civil Víctor Hernández en el Hospital Policial, mientras el senador del Movimiento de Participación Popular era director general de Secretaría.

Leonardo Carreño

Rodolfo Saldain explicó a la bancada de Ciudadanos los cambios en la reforma jubilatoria

Peña volverá a presidir mañana la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. Entre otras cuestiones, la comisión recibirá a los cabildantes Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lorenzo.

Los senadores son citados para analizar el proyecto de ley de prisión domiciliaria para mayores de 65 años y por el proyecto de ley de reestructuración de deudas de personas físicas.

La polémica por el título universitario

El dirigente colorado reconoció que cometió un error en varias ocasiones cuando permitió que se lo presentara como licenciado en Administración de Empresas sin tener el título expedido, informó el semanario Búsqueda en enero. Peña entregó y aprobó la tesis en 2022 ante la Universidad Católica del Uruguay, casa de estudios de la que es alumno, pero en años anteriores permitió que se lo presentara como licenciado.

Primero el dirigente de Ciudadanos afirmó que tenía el título en trámite, pero luego desde la universidad se informó que le faltaba cursar un seminario de seis días, lo que desencadenó su salida del gobierno. "Me equivoqué, asumí el error y hoy lo pago con lo más alto que me puede costar. Que no me pesa porque no estoy aferrado al cargo. Me pesa por las ganas de hacer cosas", dijo al anunciar su renuncia el pasado 30 de enero.

Esta última información de la casa de estudios, sin embargo, era incorrecta y la universidad debió reconocer el error. Ante esa situación, el presidente de la República Luis Lacalle Pou le ofreció a Peña volver al gobierno, pero este decidió quedarse en el Senado.