Peña renunció como ministro de Ambiente: "Me equivoqué y hoy lo pago con lo más alto"

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, renunció a su cargo luego de que se conociera que no es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica del Uruguay, título que ostentó durante años.

En una declaración luego de una reunión con la bancada de Ciudadanos, Peña anunció su renuncia.

"El error fue el que reconocí, del que me arrepentí y pedí disculpas. Tiene que ver con haber mentido sobre ese título durante un tiempo", dijo en la declaración en la que no aceptó preguntas.

En la declaración, Peña dijo que que quería diferenciar bien "los casos" en referencia al título del exvicepresidente Raúl Sendic. "Las situaciones son distintas: yo hice la carrera, estudié las 50 materias, hice la tesis y la aprobé", aseguró.

El ahora exministro de Ambiente aseguró que tenía tomada la decisión desde hace días y que ya le propuso al presidente un nombre que fue aceptado para sustituirlo.

"Me equivoqué, asumí el error y hoy lo pago con lo más alto que me puede costar. Que no me pesa porque no estoy aferrado al cargo. Me pesa por las ganas de hacer cosas", agregó.

Peña agradeció el respaldo del presidente y de la bancada de Ciudadanos pero dijo que dio la declaración solo porque "el error" era de él.

El exministro aseguró que la decisión la tenía "tomada hace días" y que la venía charlando con el presidente que no le pidió la renuncia. "Hace días le dije al presidente 'quiero que prescindas de mí' al frente del ministerio porque es como me siento cómodo", agregó.

Idas y vueltas

El ahora exjerarca se atribuyó una licenciatura que no tenía cuando era diputado, pero también siendo ministro de Ambiente, según informó el jueves pasado el semanario Búsqueda.

Peña expresó que obtuvo el título en 2022 cuando dio la tesis. Con ese argumento se defendió ante el presidente Luis Lacalle Pou y aseguró tener su respaldo. Ese fue el argumento que utilizaron sus correligionarios para defender su postura: que tenía el título.

Sin embargo, este domingo se supo que aún le faltaba al menos un curso corto para ser licenciado, informó Búsqueda y confirmó El Observador.

De esta manera, Peña no tiene físicamente el título ni tampoco completó los trámites para acceder a él.