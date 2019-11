Aduaneros advierten que cambios en controles de contenedores no son suficientes

Desde este 18 de noviembre la Dirección Nacional de Aduanas pondrá en marcha el cambio en los controles de las exportaciones a raíz del hallazgo de dos cargamentos con drogas, que anunció en octubre. Este viernes el director del organismo Jaime Borgiani, explicó cómo se implementará el nuevo mecanismo que implicará controles sin previo aviso.

Sin embargo, desde el sindicato de funcionarios aduaneros advierten que estos anuncios responden a los planteos de la Unión de Exportadores y agencias marítimas por la falta de controles en las salidas de contenedores del Puerto, pero reclaman la contratación de personal para llevar a cabo el nuevo procedimiento.

El secretario general de la Asociación de Funcionarios de Aduanas (AFA), Basilio Pintos, dijo a El Observador que desde 2010 hasta la actualidad Aduanas vive "un proceso de degradación y falta de controles", que fue denunciado por el sindicato. "Nosotros venimos denunciando la falta de controles y renovación de personal. Cada cuatro funcionarios que se van, se repone solamente uno", aseguró.

Por otra parte, dijo que el nuevo mecanismo presentado está vinculado a la "publicidad" que hay en torno al tema. "Esto no se limita nada más que a la salida, sino al ingreso, y no tenemos gente tampoco para el ingreso en las fronteras. Acá no se produce cocaína, o sea que la cocaína está entrando", enfatizó.

La nueva normativa le da la potestad a Aduanas para abrir los contenedores en cualquier momento del proceso de exportación. Antes, cuando se iniciaba el proceso, se ingresaban los datos en el sistema y se seleccionaba el canal verde o rojo. Si era verde no se controlaba nada y si era rojo se revisaba.

Con estos cambios, es Aduanas quien determina en el momento en que llega el camión con el contenedor al Puerto si va a ser escaneado o no y si se requiere una revisión física de la mercadería.

A su vez, el depósito portuario que ingrese contenedores o carga suelta de operaciones de exportaciones deberá registrar inventario en forma inmediata al movimiento. Además, el depósito deberá comprobar los precintos u otros medios utilizados para evitar la manipulación indebida cuando la carga haya entrado o esté almacenada dentro del puerto. En caso de que detecte diferencias entre los precintos instalados y los consignados en el documento de exportación, registrará el inventario correspondiente, informará el incidente al equipo de control y mantendrá el contenedor a disposición de Aduanas.

Faltante de personal

Pintos dijo que AFA denuncia desde hace varios años que en algunos puentes de ingreso al país hay un solo funcionario por turno. "En Rivera, hacia falta reponer 44 funcionarios y entraron tres. Falta personal, más cuando el comercio y las actividades ilícitas son cada vez más dinámicas", sostuvo.

El sindicato también cuestiona la demora para adquirir un escáner que funcione las 24 horas. "El escáner lo pedimos cuando tuvimos la primera reunión con el director el 3 de agosto cuando se fue (Enríque) Canon, nosotros solicitamos que se comprara y todavía está en trámites". El aparato actual no está operativo las 24 horas.

Para Pintos, también es necesario controlar otro tipo de productos ilícitos como las armas, e incluso a la gente. "Cada vez se fueron desmantelando más los controles aduaneros, y ahora los quieren volver a recomponer, va a ser muy difícil sin personal", añadió.

El sindicalista advirtió que el próximo gobierno "va a tener que renovar el personal". Al respecto, afirmó que AFA le pidió al exdirector Canon –que renunció el 2 de agosto tras los escándalos por cargamentos procedentes de Uruguay cargados con cocaína– que no pusiera "más gente en el segundo piso" sino "en la cancha", en referencia a la cantidad de puestos administrativos ocupados en la dirección.

El secretario del sindicato afirmó que durante estos años no se realizaron más controles porque "hay gente que le pone un palo en la rueda a Aduanas y está en contra de controlar".

Escándalo de cocaína

En julio, las autoridades alemanas informaron que un cargamento con 4,5 toneladas de cocaína arribó al puerto de Hamburgo, dentro de un contenedor con soja a granel despachado en el puerto de Montevideo. El contenedor salió por el llamado “canal verde” de las exportaciones, una categoría que reciben aquellos cargamentos que revisten muy bajo riesgo y no son revisados.

En mayo, un cargamento de 600 kilos de cocaína partió en un jet privado desde el aeropuerto Internacional de Carrasco con destino a Francia. La incautación, una de las más grandes registradas en aeropuertos europeos en la historia, se mantuvo en reserva hasta que el medio francés Le Parisien informó sobre el operativo en agosto.

Después que trascendieron estos dos casos, el entonces director, renunció a su cargo y en su lugar asumió Borgiani.