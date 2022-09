Advierten por “situación caótica” para el próximo viernes en centros educativos

El viernes habrá elecciones complementarias para las integraciones de las Asambleas Técnico Docente de siete departamentos. El Codicen habilitó para ello 12 locales de votación en los que ese día no se dictarán clases. Pero el sindicato de maestros advierte por una “situación caótica” que se dará por los traslados de “miles de docentes que tienen que ir a votar ese día”.

En las últimas elecciones obligatorias de la Administración Nacional de Educación Pública, el 30 de octubre de 2021, confluyeron tres actos eleccionarios: la votación de los representantes docentes para el Codicen, las elecciones de los delegados para las asambleas técnicas nacionales de cada subsistema y la designación del consejero estudiantil para Formación en Educación. Por confusión, por desconocimiento o por razones no del todo claras, hubo miles de docentes que no pusieron en el sobre las papeletas para las ATD. En concreto, en algunos subsistemas de siete departamentos (entre ellos Montevideo y Canelones) no se alcanzó el mínimo de votos necesarios y por eso la Corte Electoral llamó a nuevos comicios.

El Codicen estableció en agosto que la elección sería este próximo viernes, y fijó que en los locales de votación no habrá cursos durante toda la jornada.

Según Gabriela Arbeleche, integrante del Secretariado Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), “se van a dar grandes complicaciones más allá de los locales habilitados para la votación”. Porque solo en Montevideo deberán trasladarse a votar unos 5.000 docentes en un solo local.

En Canelones, los comicios serán en dos escuelas ubicadas en el mismo predio, por lo cual los maestros tendrán que trasladarse desde cualquier otro rincón del departamento hasta la calle Treinta y Tres en la capital departamental.

Como las elecciones son obligatorias, la ley autoriza a ausentarse hasta dos horas del trabajo para ir a votar. Pero en esta elección puede ocurrir que un habilitado para sufragar en la capital esté, en realidad, dando clases en San José (porque el padrón se configuró con los cargos del año pasado). “Entonces puede que este viernes tengamos muchos casos de docentes que se ausentarán del trabajo para ir a votar, no habrá suplentes para todos y la situación será caótica”, advirtió Arbeleche.

En Primaria, donde la situación es la más compleja, el Codicen le encomendó a los inspectores departamentales que armen el planillado de maestros que deberán ausentarse y les pidió soluciones. Faltan menos de cinco días.

Las Asambleas Técnico Docentes no son sindicatos. Son la máxima organización pedagógica de los docentes y tienen especial relevancia en el debate de la transformación educativa. Las comisiones que están pensando los nuevos planes y programas cuentan con delegados de estas asambleas, aunque algunos de sus participantes se quejan de que su intervención es “casi decorativa” y se le da poca voz.