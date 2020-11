Aerolíneas perderán más de US$ 157 mil millones entre 2020 y 2021

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) revisó su perspectiva para la industria de aerolíneas en 2020 y 2021. Las pérdidas continuarán el año próximo, aunque se espera que el desempeño mejore entrado el cuarto trimestre.

Para este año se espera una pérdida neta de US$ 118.500 millones, en lugar de los US$ 84.300 proyectados en junio. En tanto, para 2021 la pérdida neta sería de US$ 38.700 millones, más profunda que la previsión de US$ 15.800 millones de junio pasado, según informó IATA este martes en un comunicado tras su reunión anual.

Para 2021 se espera que la reducción de costos agresiva de las compañias se combine con una mayor demanda. Esto debido a la reapertura de las fronteras con pruebas y o la disponibilidad generalizada de una vacuna.

“Necesitamos que las fronteras se vuelvan a abrir de forma segura sin cuarentena para que la gente vuelva a volar”, afirmó el director general y CEO de IATA, Alexandre de Juniac.

Para 2021, se espera que el número de pasajeros aumente a 2.800 millones. Eso sería 1.000 millones de viajeros más que en 2020, pero aún 1.800 millones de viajeros por debajo del rendimiento de 2019.

Los volúmenes de pasajeros no regresarán a los niveles de 2019 al menos hasta 2024, y los mercados nacionales se recuperan más rápido que los servicios internacionales.

“Tenemos la capacidad de reabrir viajes de forma segura con pruebas sistemáticas. No podemos esperar a la promesa de una vacuna. Con 46 millones de puestos de trabajo en riesgo solo en el sector de los viajes y el turismo debido a la caída en picada de los viajes aéreos, debemos actuar con rapidez con las soluciones disponibles. Contamos con pruebas rápidas, precisas y escalables que pueden hacer el trabajo de manera segura", dijo de Juniac en el reporte.

"Las aerolíneas están listas. Los medios de vida de millones de personas están en manos de los gobiernos y las autoridades de salud pública. Los gobiernos comprendieron la importancia crítica de un sector de transporte aéreo viable cuando invirtieron miles de millones para mantenerlo a flote. Ahora necesitan proteger esas inversiones dando a las aerolíneas los medios para hacer negocios de manera segura", añadió el ejecutivo.