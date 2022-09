Agencias de viaje vendieron casi toda la oferta disponible para vacaciones de setiembre

Se avecinan las vacaciones de setiembre, días que se presentan como una nueva oportunidad para continuar con la recuperación del sector turístico porque los uruguayos aprovechan para viajar. De hecho, dos semanas antes ya se vendieron casi todos los pasajes —en el orden de tres mil, sumando vuelos regulares y operaciones especiales— que se habilitaron para fechas en el entorno de la semana de vacaciones, según el director de e-commerce de 5M Travel Group, Andrés Gil. Este grupo nuclea a las agencias: Jetmar, Hiperviajes, Buemes, TocTocViajes y Tienda Viajes.

Pero para los actores del sector esto no es suficiente —aunque cumple sus expectativas en el contexto actual—, porque la conectividad del aeropuerto sigue estando por debajo que antes de la pandemia e impacta directamente en el nivel de venta de las agencias. “Se está vendiendo 60 ó 65% de lo que se vendía previo a la pandemia, que corresponde al total de operaciones que tenemos en el aeropuerto de Montevideo”, señaló el director de HiperViajes, Fernando Riva.

Los destinos elegidos

5M Travel Group vendió una cantidad de pasajes que se ubica —dependiendo del destino— entre 15% y 50% por debajo de las vacaciones de setiembre de 2019.

Dentro de los destinos elegidos, destacan en larga distancia: Caribe, Estados Unidos y Europa. Y a nivel regional, Argentina y Brasil. “No distan mucho de los principales destinos industriales, o sea los más vendidos en el año”, señaló Gil.

Sin embargo en esta oportunidad hay una diferencia importante en la cantidad de personas viajando al país vecino —principalmente a Bariloche, según el director de BN Tours, Juan Barrio— por el tipo de cambio. Esto sumado a la aparición de algunos charters con destino a Brasil que complementan la falta de conectividad del aeropuerto.

Los tiempos para viajar

"Más de 50% viaja con una estadía de semana entera", dijo Riva.

Al Caribe, Estados Unidos y Europa los uruguayos reservan para toda la semana de vacaciones o incluso más. Según Gil, Caribe tiene un promedio de estadía de 10 días, Estados Unidos —basándose en Miami, que es uno de los destinos más elegidos— de dos semanas y el viejo continente de tres semanas.

Brasil, dependiendo de la localidad, también puede promediar una semana de estadía. En tanto, Argentina atrae turistas que viajan por escapadas de tres días en general, aunque también hay casos de viajes por una semana.

Los precios de los pasajes

Se mantiene la tendencia de precios que caracterizó a este año; los boletos están entre un 30% y un 50% más caros que previo a la pandemia.

Gil señaló que en Europa, la tarifa promedio está en el orden de los US$ 1.400 ( 22% más que en 2019). En el Caribe, US$ 1.100 (29% más que en la prepandemia). En Brasil US$ 650 ( 40% por encima del 2019), aunque es esperable que los precios empiecen a bajar porque está empezando a recomponerse la oferta, según los expertos

Por su parte, Barrio hizo hincapié en la dualidad de demanda-oferta. Dijo, por ejemplo que comenzaron con precios muy razonables para Caribe y Estados Unidos y a medida que se fueron agotando los cupos, los costos comenzaron a aumentar. En cuanto a los pasajes para ir a Europa, sostuvo que aún siguen estando en costos por arriba de lo normal.

Las expectativas de recuperación

Los actores del sector que conversaron con Café & Negocios coincidieron en que los días previos a las vacaciones se incrementaron las consultas. Esperan terminar de vender los pocos lugares que quedan con los clientes de último momento, que son principalmente en charters hacia Brasil: Cabo Frío, Recife y Río de Janeiro.

Además, ya se ven las primeras consultas enfocadas en la temporada de verano.

Para concluir dijeron que en estas vacaciones, —dentro de la oferta que aún sigue siendo limitada en Uruguay— sí cumplió con sus expectativas. "No esperábamos mayor conectividad, lamentablemente", sostuvo Riva y finalizó: "No esperamos que crezca a los niveles previos a la pandemia hasta que termine 2024"