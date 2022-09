El primer techo: ¿qué buscan los jóvenes al independizarse?

Los jóvenes no siguen el estilo de vida tradicional de generaciones anteriores; tener una casa propia en la que vivir con su familia ya no es el objetivo de la mayor parte de los veinteañeros. La búsqueda está en disfrutar el día a día a través de nuevas experiencias y, para eso, usan los ahorros.

Sin embargo, en este contexto de pérdida de interés por comprar una vivienda, los jóvenes continúan mudándose a nuevos espacios para independizarse de su familia de origen: ¿Qué buscan al momento de hacerlo?

Antes de responder esta pregunta parece necesario definir el perfil de los jóvenes que buscan su primera vivienda en Uruguay. Hay dos grupos diferentes de personas que apuestan por un primer lugar en el que asentarse, según el director ejecutivo de la consultora inmobiliaria Moebius, Gonzalo Martínez. Por un lado, están las personas del interior del país que se mudan a la capital para cursar sus estudios terciarios. Ellos acceden a su primera vivienda alrededor de los 18 años. Por otro lado, están los montevideanos que se independizan un poco más tarde (entre los 22 y los 25 años), y lo hacen sin el incentivo de la educación.

Aunque los dos perfiles descriptos anteriormente comienzan su proceso de independencia en distintos momentos de la vida, tienen un comportamiento similar al momento de elegir su vivienda. La mayor semejanza es que suelen alquilar sus espacios de residencia:

“Difícilmente el joven pueda comprar”, señaló el director del estudio Kopel Sánchez, Fabián Kopel.

En general, las personas de esta franja etaria no tienen el capital necesario para comprar un hogar. Y en el caso de aquellos que lo tienen, no están dispuestos a volcarlo en ladrillos porque –según Martínez–, el centro de su vida es el trabajo y no saben cómo va a ser el futuro en esta materia. “Si surge una propuesta que pueda ser en otro barrio, en otra ciudad o incluso en otro país no dudan en ir y, si están comprando una propiedad, se les complica”, explicó el director ejecutivo de Moebius.

Lo común en el mercado inmobiliario actual es que los jóvenes alquilen por dos años para después cambiar a otra propiedad en lo posible de mayor calidad, y así sucesivamente. “No quieren atarse a una hipoteca, sino todo lo contrario, alquilar para rotar de vivienda y zona continuamente” dijo el jefe de ventas de la inmobiliaria Acsa, Pablo Cassi.

La tipología estrella

El apartamento tiende a ser la opción más solicitada, y dentro de este tipo de propiedad destacan los monoambientes y los de un dormitorio. Aunque desde hace un tiempo a esta parte se empezaron a alquilar más espacios con dos habitaciones con el objetivo de dividir los costos del alquiler, que puede llegar –en barrios que caben dentro de la ley de Vivienda Promovida (18.795)– a $ 30.000.

Kopel ejemplificó con los precios de renta en Cordón, la zona de mayor auge en la capital del país. Según sostuvo en entrevista con Café & Negocios, un monoambiente se alquila en $ 18.000 más unos $ 2.000 de gastos comunes mientras que una propiedad de un dormitorio vale en el entorno de $ 23.000 más $ 3.500 pesos de gastos comunes y una de dos dormitorios ronda los $ 26.000 y $ 4.500 de gastos comunes. “Los jóvenes que se mudan de a dos acceden a una vivienda que tiene un dormitorio para cada uno por $ 15.000”, dijo el director de Kopel Sánchez. Por esto se ha vuelto una muy buena alternativa para jóvenes que tienen trabajo.

Pero además de esta zona, la ley contempla a más barrios. Centro, Cordón y La Blanqueada son los principales que demandan los jóvenes porque les permiten mudarse a un precio razonable. Pero, además, en estos lugares los edificios son nuevos por lo que tienen los amenities que busca el público joven.

“Gracias a la ley de vivienda promovida, la ciudad tiene un abanico muy amplio de opciones motivando también a otros rubros a instalarse en las inmediaciones, todos estos fenómenos colaboran en el hecho de que las zonas céntricas cada vez se potencien más”, señaló el jefe de ventas de la inmobiliaria Acsa. Y el hecho de que estos barrios crezcan en su desarrollo incentiva la elección de los jóvenes, porque el inquilino busca alquilar en su zona de influencia ya sea cercana a su centro de estudio, lugar de trabajo o círculo social.

Un agregado fundamental

Más allá del tipo de apartamento, a los jóvenes les interesa la propuesta integral del edificio y por esto también optan por construcciones nuevas.

“Como muchos ganan bien pueden pagar alquileres en edificios que permiten su máxima comodidad”, señaló el director ejecutivo de la consultora inmobiliaria Moebius, Gonzalo Martínez.

Para este segmento resulta fundamental que el lugar tenga amenities como: los espacios comunes tipo cowork, gimnasio, parrillero, salón de lavado y solarium. Pero además buscan más espacios verdes en sus viviendas. Tal como destacó Martínez, apuestan por apartamentos con acceso al aire libre, ya sea a través de una terraza, patio o por su locación cercana a un parque.

También eligen por sobre otros a los edificios con tecnología aplicada. A los jóvenes les encanta vivir en este tipo de edificios, según Kopel.

Para los operadores estas particularidades los convierten en un público demandante. En definitiva, para atraer su atención los edificios tienen que estar bien ubicados y ser completos en cuanto a amenities.

Según Martínez, es casi inviable pensar en edificios nuevos –ubicados mayormente en barrios inscritos en la ley de Vivienda Promovida– que no tengan amenities porque está dentro de los servicios más valorados.

En el mismo sentido, Kopel dijo: “Hacer edificios y que funcionen bien para los jóvenes requiere mucho trabajo, pero bienvenido porque es el futuro”. Para los desarrolladores, los jóvenes serán quienes impulsen todos los cambios que se van a vivir en el sector inmobiliario en los próximos años.

“En el día a día vemos como el público joven hizo cambiar la concepción de la vivienda. Si comparamos edificios de otras épocas podemos ver que los espacios eran muy amplios, techos altos, calidad de primera en la construcción, sin amenities y pocos lugares de garajes. Hoy, el público joven busca lo contrario. Los apartamentos tienden a ser más chicos, con cocinas integradas y amenities”, concluyó Cassi.

Un mercado con espacio para seguir creciendo

Mientras que las empresas del sector inmobiliario están haciendo nuevos edificios, Uruguay no aumenta notoriamente su población.

¿Cuál es el sentido de seguir construyendo? Introducir al mercado uruguayo un nuevo concepto de edificios con el que llamar la atención del público joven. Las empresas del sector hacen desarrollos inmobiliarios a los que se puede acceder por el mismo costo que otros que ya no están entre los más codiciados.

Frente a esta situación parecería que todos los edificios que no están bajo esta categoría quedaron obsoletos, pero no es así. Aún no están bajando los precios de alquiler en este tipo de construcciones y eso es un indicador de que aún se necesitan, según Kopel.

“El mercado de alquileres está sano en Uruguay”, señaló el director de Kopel Sánchez. No obstante, sostuvo que, con el correr del tiempo, esos edificios de más antigüedad podrán bajar el precio de sus alquileres.