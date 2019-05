Aguada se juega su primer punto para campeonato

Aguada y Malvín vuelven a verse las caras este martes en el Antel Arena, hora 20.30, en la quinta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El aguatero lidera 3-1 la serie tras ganar el viernes 78-67 en otro partido en el que tuvo que remontar un trámite adverso.

Es que los dirigidos por Miguel Volcan llegaron a perder por 16 puntos pero nuevamente lo dieron vuelta.

Con un Federico Pereiras marcando el tono defensivo del equipo, con el toque de frescura del juvenil Joaquín Rodríguez, con un tercer cuarto notable de Zach Graham y un cierre espectacular de Andrew Feeley, Aguada volvió a ganar y evitó que Malvín igualara 2-2 la serie para tomar viento en la camiseta dado que el rojiverde había ganado los dos primeros partidos.

¿Puede Malvín dar vuelta la serie? A esta altura debería escribir una hazaña mayúscula, sobre todo teniendo en cuenta las formas en que se le escaparon el segundo y el cuarto encuentro de la serie pactada al mejor de siete juegos.

El equipo de Pablo López no logra prevalecer su mayor peso en las tablas con la figura de Hatila Passos, no equipara el potencial perimetral de Aguada y sufre cuando el juego de picanrol de Nicolás Mazzarino con Hatila no logra sus dividendos.

Si el playero gana, estira la serie para el domingo (20.30). Pero Aguada sabe que hoy tiene su primer punto para campeonato.

Las entradas, que se pusieron a la venta el viernes de noche, ya están agotadas desde el sábado.