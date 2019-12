Agustín Ubal tuvo su esperado debut en el juvenil de Barcelona

El basquetbolista uruguayo Agustín Ubal pudo al fin debutar con el equipo juvenil (sub 18) de Barcelona que disputó en Valencia el tradicional torneo Adidas Next Generation Tournament.

Tras consagrarse con Uruguay como goleador del Sudamericano U17 disputado en Santiago a fines de noviembre (24,0 puntos por partido), el base de 1,97 m retornó rápidamente a España para volver a quedar a las órdenes de Mateo Rubio, entrenador del juvenil de Barcelona y exdirector técnico de Trouville en Uruguay.

FIBA

Ubal, que el 19 de julio cumplió recién 16 años, disputó cuatro partidos promediando 7,7 puntos, 3,0 rebotes y 1,0 asistencia por juego. Su equipo superó el grupo ganando dos de sus tres partidos y perdió el duelo por el tercer puesto contra el local Valencia.

El líder goleador de la generación 2003 uruguaya desembarcó en Barcelona en agosto de este año, pero desde que el torneo local comenzó en setiembre no había podido jugar.

¿La razón? Su club de origen, Malvín, presentó ante la FIBA un reclamo por los derechos federativos y de formación del jugador. Ubal salió campeón de preinfantiles en 2016 y bicampeón de infantiles en 2017 y 2018 con el playero pero este año no se presentó a jugar en su club porque su representante, Claudio Pereira, lo puso a hacer una preparación física y basquetbolística especial en el club Enfoque para llevarlo a hacer una serie de pruebas a España para que vieran su talento.

El padre del jugador, el exbasquetbolista Daniel Ubal contó a Referí: “Malvín pidió US$ 94.000 y Barcelona no quería pagar esa cifra porque le parecía excesiva. Entonces recurrimos a FIBA para que pusiera el valor que consideraran que tiene un jugador de 16 años en formación. Y el 17 de diciembre salió la decisión porque le fijaron un valor de US$ 9.000. Malvín apeló el fallo y esta semana contestaremos esa apelación para tener un fallo definitivo a mediados de enero”.

A pesar de que en el primer semestre de 2019 Ubal no se reintegró a Malvín se mantuvo pagando la cuota social, la indumentaria del club e incluso sus padres le habían pagado una operación del cartílago rotuliano en 2017 en una clínica privada.

“En aquel momento, sin exigir nada, yo le planteé al club si podía colaborar con el costo de la intervención y nos dijeron que no”, explicó Ubal padre.

El jugador vive en La Masía de Barcelona, comparte apartamento con el ucraniano Pavlo Dziuba y cursa cuarto de liceo en el instituto León XXIII. Entrena de mañana con una hora y media de trabajos físicos, luego hace dos horas de práctica de cancha y de 15 a 20 estudia orientación social donde aprende manejo de empresas, economía y marketing.

Barcelona le prohibió a Agustín Ubal dar declaraciones por la razón de ser menor de edad. Durante el torneo disputado en Valencia, varios medios quisieron entrevistarlo y se tuvo que negar.

Desde que llegó cambió su plan de alimentación y ya ganó cinco kilos de masa muscular sin perder velocidad.

También mejoró mucho sus registros de saltabilidad. Llegó a España saltando 12 centímetros con su pierna izquierda –la que fue operada– y 23 con la derecha. Ahora salta 21 y 24 centímetros, respectivamente. Tal es así que ahora puede hundir la pelota, algo que en Uruguay no hacía.

A partir de este viernes, Ubal disputará su segundo torneo con Barcelona. Será en L’Hospitalet donde compartirá grupo con una selección china, Partizan Nis Belgrade de Serbia y la Fundación 5 + 11. En la otra llave jugarán Basket Zaragoza, la NBA Global Academy, Joventut de Badalona y Torrons Vicens CB L'Hospitalet.

Sus partidos

Tofas Bursa (76-64): 18.30 minutos, 8 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias

Asvel Villeurbane (82-63): 14.00 minutos, 8 puntos, 1 rebote

Herbalife Gran Canaria (55-72): 18.52 minutos, 7 puntos, 6 rebotes

Valencia Basket (72-98): 25.19 minutos, 7 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias