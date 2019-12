Lee Roberts jugó "detonado" y Aguada lo sancionará, pero le dará otra oportunidad

El entrenador argentino Adrián Capelli se hará cargo este lunes del plantel de Aguada luego de que el viernes se desvinculara Miguel Volcan por "múltiples razones".

Más allá de la salida del entrenador, en el último partido que disputó Aguada, el viernes 20 de diciembre ante Sesi França por la Basketball Champions League Americas, se dio una situación particular con uno de los estadounidenses del equipo, Lee Roberts.

FIBA

El ala-pívot tuvo una salida nocturna la noche previa al partido y llegó en pésimas condiciones físicas a jugar un duelo clave para Aguada ya que de haber ganado en el Palacio Peñarol se hubiera clasificado a los cuartos de final del certamen.

El pasado viernes, desde Paraná (donde está radicada su familia), Volcan dijo a Básquet de Primera que se emite por AM 810 que dos de los extranjeros del club "estaban detonados" para jugar un partido tan trascendente en el que Aguada perdió en forma rotunda por 88-50 quedando eliminado del certamen.

“Teníamos menos posibilidades de ganar por el equipo al que enfrentábamos pero al ser un solo partido y jugando de locales había chances. Pero sufrimos la lesión de García Morales y los americanos no estaban en condiciones de jugar. Ni (Lee) Roberts ni (Courtney) Fells. Si su vida personal no es acorde a la de un profesional... Fue una semana de tres partidos seguidos. Me hago responsable de lo que soy responsable”, expresó Volcan.

“¿Qué culpa tengo yo que de que me aparecieron dos americanos detonados? Son expresiones, pero lo que quiero decir es que no estaban en condiciones de jugar al básquetbol”, agregó.

Horas antes, en Puro Básquetbol que se emite por Sport 890, el dirigente de Aguada Daniel Olivera aclaró la situación porque ya circulaban distintas versiones del hecho y señaló solo a Lee Roberts como responsable del episodio.

"No llegaron los tres alcoholizados y drogados a jugar el partido. Lee salió la noche anterior, sin tener una actitud responsable, los otros dos no cometieron ningún acto de indisciplina. De Roberts tenemos la imagen de un jugador que por muchas semanas ha sido uno de los puntales del equipo con un rendimiento deportivo excelente. Bajó en las últimas dos semanas, lo conversamos y luego tuvo este acto de indisciplina que se conversó con su gente estadounidense, pero merece una oportunidad que pidió tener. Va a tener una sanción económica muy importante que ya aceptó. Todavía estamos en un período donde se puede desvincular a los jugadores sin cargo, por lo que podemos cortarlo, pero le damos la oportunidad, viendo un arrepentimiento y cambiando aspectos contractuales donde a la más mínima situación que incomode al club tomaremos las medidas del caso", explicó.

"Sabíamos que no era una persona de una conducta intachable, pero hasta ahora no había tenido actos de indisciplina graves. Hicimos un esfuerzo para generarle un marco adecuado que eliminara esas posibilidades porque vino con su señora y su bebé, viven juntos. Tuvo este episodio y le vamos a dar una oportunidad, pero una oportunidad es una oportunidad", enfatizó Olivera.

Según pudo saber Referí, Fells también salió con Roberts la noche anterior, pero estaba en óptimas condiciones de jugar normalmente. La fuente del club consultada también informó que Roberts sufrirá una importante retención salarial por su acto de indisciplina.

"Fells tiene condiciones y un talento interesante, tuvo altos y bajos, está en observación porque a veces no solo alcanzan las condiciones, se precisa un carácter especial, pero de momento no tenemos una alternativa sobre la mesa y (Darryl) Watkins no nos ha conformado, pero ahora vendrá un entrenador nuevo que dirimirá sus continuidades", concluyó Olivera.