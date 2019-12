Miguel Volcan, técnico campeón con Aguada, se desvinculó del equipo

Miguel Volcan dejó de ser el técnico de Aguada y la directiva del campeón analiza las posibilidades de reemplazo entre Álvaro Tito y el argentino Gonzalo García.

El mal inicio de la temporada 2019-2020, con pérdida de puntos, lesiones y eliminación de la Champions League de las Américas, provocaron la salida del entrenador.

Miguel Volcan se desvincula del primer equipo de común acuerdo y por diferentes razones; entre ellas su calendario FIBA. Aguada agradece su trabajo, profesionalismo y entrega, resaltando su don de gente, calidez y buen trato. Muchos éxitos en su carrera y que sea un hasta luego. pic.twitter.com/CSgOtZyHCp — Club Atlético Aguada (@Aguada_oficial) December 27, 2019

El resto del cuerpo técnico que compone el ayudante Germán Cortizas y el preparador físico Guillermo Souto seguirá vinculado al club.

Aguada se encuentra en la décima posición de la Liga con 19 puntos, producto de ocho victorias y siete derrotas. Su próximo partido será el 4 de enero a la hora 21.15 frente a Trouville de visitante. El rojo de Pocitos ya le gano de visitante en el Apertura.

Campeón de la temporada 2018-2019, Aguada se armó como para pelear internacionalmente en la presente temporada. A las figuras que fueron campeones de la Liga, como Federico Bavosi, Federico Pereiras y Sebastián Izaguirre, se sumó la presencia estelar de Leandro García Morales.

FIBA

También apostó por tres extranjeros de buen nivel: el jamaiquino Weyinmi Rose, el español David Doblas y Lee Roberts. Rose no rindió lo esperado y ya se desvinculó llegando en su lugar Dourtney Fells. Doblas, falto de forma física, firmó contrato hasta noviembre, y también se desvinculó. Roberts fue de lo mejor del equipo hasta el momento.

Pero, además, para la Champions, el rojiverde sumó a tres refuerzos exclusivos para disputar el certamen: dos estadounidenses (Tony Mitchell y Jarrett Croff) y uno nacional, Mauricio Aguiar, de vasta trayectoria. Para el último partido, en el que fue goleado por Sesi França, sumó solo a Emilio Taboada y ya no contó con Aguiar.

Pero no todo salió como pensaba la directiva. En la segunda fecha de la Liga Uruguaya, jugando como local, algunos hinchas protagonizaron incidentes contra sus pares de Sayago y ambos clubes resultaron sancionados.

FIBA

Al aguatero le sacaron cuatro puntos y le cerraron durante seis fechas su cancha. La sanción lo mandó al fondo de la tabla.

Luego, fue nuevamente sancionado con una quita de puntos. ¿La razón? El 6 de noviembre enfrentó a Defensor Sporting en cancha de Welcome y le ganó en alargue 106-104. Sin embargo, incluyó en la planilla al juvenil Ignacio Núñez que no tenía la ficha médica en regla y eso le costó perder los puntos a pesar de que el jugador no jugó ningún minuto del partido.

Para colmo de males, a principios de diciembre perdió a su máxima estrella, Leandro García Morales, debido a una lesión ósea en una de sus manos.

El jugador se lesionó en el encuentro disputado ante Biguá por la Liga en la noche en que los rojiverdes vencieron 92-74.

Y antes de Navidad quedó eliminado de la Champions tras caer estrepitosamente por 88-50 ante Franca de Brasil.