Isaac Sosa, el triplero sensación de la Liga Uruguaya de Básquetbol

El aro colocado en el patio de la casa de sus padres, en Guaynabo, sigue en su lugar. Lleva años de desuso. Pero con solo mirarlo se puede contar la historia de Isaac Sosa, el puertorriqueño que llegó a Defensor Sporting para revolucionar la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Sosa tiene 29 años y debutó con la camiseta de Defensor el pasado 6 de noviembre ante Aguada. En ocho juegos promedia 29,1 puntos y un porcentaje de acierto de 55,2 en triples.

Diego Battiste

¿Cómo llegó semejante talento a Uruguay? “Lo vengo siguiendo hace años, desde que era un rookie y jugó en Argentina, donde fue campeón con Peñarol en un rol secundario. Ya era un especialista en el tiro perimetral. Este año quisimos traerlo pero ya había arreglado en Polonia. Cuando quedó desvinculado lo contactamos y llegó”, contó el entrenador Álvaro Ponce a Referí.

Sosa llegó con una motivación extra. No le gustó para nada que Legia Varsovia lo cortara tras apenas cuatro juegos de la liga polaca, en uno de los cuales no jugó por lesión. “Fue una decisión drástica y no me gustó para nada. Fue mi primera experiencia europea y me dolió que se manchara de esa manera porque me deja en duda de que pueda jugar en Europa. No tuve un bajo rendimiento y eso que no jugaba la cantidad de minutos que tengo ahora. Por eso llegué a Defensor Sporting con mucha hambre y con ganas de reinvertarme”, explicó el ayuda base a Referí.

“Jugué en Argentina y Brasil por lo que este territorio no me parece desconocido. Hablé con Gabriel Belardo que la pasada Liga jugó en Atenas y no se llevó una buena experiencia, pero me dijo que Defensor Sporting era un gran club”, contó el boricua.

Diego Battiste

“Lo que explica este momento es la confianza que me dio Álvaro (Ponce). Pocos entrenadores me han dado esa confianza en mi carrera. Me dio protagonismo y responsabilidad en la toma decisiones. Creo que hasta a él lo he sorprendido”, dijo.

“Es verdad”, replicó Ponce. “Me sorprendió su consistencia, no pensé que fuera a conseguir tanta regularidad pero en la última liga de Puerto Rico lo hizo así y terminó por encima del 50% en la efectividad de triples”.

Sosa viene de jugar la liga de su país en Atlético San Germán a tan alto nivel que siente que pudo haber sido convocado para jugar el Mundial de China. “Los que toman las decisiones son otras personas”, dijo resignado.

En julio disputó los Juegos Panamericanos de Lima donde conquistó la medalla de plata: “Fue algo muy lindo ponerme la camiseta de mi país”.

Camilo dos Santos

Lo que más lo sorprendió desde su llegada a Uruguay fue el incidente ocurrido con los jugadores de Atenas por el cual el equipo dejó de participar en el certamen.

“Jamás en mis carrera vi un incidente semejante. No sé el control que tiene la Policía, pero se debería monitorear para la seguridad de la Liga. Jugamos en cancha de Atenas, les ganábamos por amplio margen y me sorprendió y gustó mucho su hinchada porque se quedaron alentando hasta el final. Pero es increíble que haya sucedido algo como lo que pasó”.

"Nuestro básquetbol está venido a menos porque jugamos a algo obsoleto. Por eso la llegada de Isaac es una posibilidad de ver un jugador distinto, que brinda espectáculo y que beneficia a toda la Liga”, Álvaro Ponce, entrenador de Defensor Sporting

“Siento que estoy en el mejor momento de mi carrera”, admitió Sosa quien contó su secreto para su tiro de tres que con pocos partidos ya lo pone entre los mejores tiradores que han pasado por la Liga Uruguaya creada en 2003: “Mucha repetición, trabajo mucho la técnica, la manera de colocar la mano izquierda contraria a la mano de tiro porque soy derecho. Trato de ser consistente con la mecánica y trato de no cambiarla nunca. Tengo que decir que es un don que tengo siempre lo hecho así, pero los últimos dos años fueron los más consistenttes. El denominador común es la confianza, es muy distinto para el jugador cuando le dicen: ‘juega libremente y lúcete’”.

En su Puerto Rico natal, Sosa probó varias veces con el béisbol pero su gusto por el básquetbol le ganó por 30 puntos. Tanto que hoy lo define como su “fiebre”. “Iba con mi padre a tirar con 5 años. Tengo un hermano nueve años mayor y los uno contra uno con él me sirvieron mucho. Jugábamos en el patio de casa con un canasto que puso mi padre y que sigue colgado porque es un bonito recuerdo”.

Camilo dos Santos

Una beca para irse a jugar a un liceo de Wisconsin, Estados Unidos, le cambió la vida. Tenía 16 años y se fue a vivir solo a otro país. “Recuerdo como si fuera hoy el llanto de mi madre que hace poco me dijo que si no me hubiera dejado ir las cosas pudieron ser distintas. También recuerdo la soledad y todo lo que sufrí”.

Pero su carrera dio un salto de calidad. Jugó tres años en la Universidad Central de Florida y el año senior en la Universidad de Canisius, en Buffalo.

Ese año dejó su marca batiendo el récord histórico de triples del equipo.

Jugó en Argentina (Peñarol y Quimsa) y Brasil (Minas Tenis Club) y en tres equipos de Puerto Rico (Mayaguez, Santurce, Leones de Ponce y desde 2016 lo hace en Atlético San Germán). Y ahora su lectura de juego y su enorme capacidad anotadora puede verse en Defensor Sporting y Uruguay.