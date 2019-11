La figura de Urunday que logró escapar de los peligros de Detroit

"¿Inseguro Uruguay?”, pregunta Tyron Lee y se ríe. “Yo nací en Detroit, la ciudad más peligrosa de Estados Unidos: robos, homicidios, drogas. Jugué en Venezuela donde teníamos la orden de no salir del hotel” y termina diciendo: “No, man”.

Como la de muchos jugadores estadounidenses que terminan jugando al básquetbol fuera de fronteras, la historia de Tyrone Lee empieza triste pero tiene un final feliz.

El ala-pívot que cursa su segunda temporada en Urunday Universitario nació en una familia muy pobre, fue criado por su madre y su abuela y cuando tenía cinco años vio a su padre ir a la cárcel por estar vinculado con el tráfico de drogas.

“La tuvimos que luchar, éramos muy pobres. Pero me hice fuerte. Detroit sufrió problemas económicos, mucha gente perdió sus trabajos y dejaron la ciudad. Yo no tenía nada, así que el básquetbol se convirtió en una posibilidad de estudiar y de encontrar nuevas oportunidades en la vida. Mi abuela era operada de la espalda y no podía trabajar y me cuidaba. Mi madre pasó de trabajo en trabajo, pero con los años pudo estudiar y ahora trabaja para el gobierno en Houston”, contó Lee, de 29 años, a Referí.

“Mi padre salió de la cárcel hace tres años, lógicamente no tenemos una relación cercana porque no nos conocíamos, pero con el tiempo fuimos logrando una relación”, explicó.

Consultado sobre si logró reencauzar su vida y alejarse de los problemas contestó: “Claro que cambió, fueron 22 años...” Y su arqueo de cejas completó la frase, dando a entender que el tiempo fue suficiente como apreciar el valor de la libertad.

“Crecer en una ciudad como Detroit fue muy difícil, si no tienes nada te metés seguro en probemas, pero por suerte mis amigos practicaban todos deportes y esa fue la forma de mantenernos lejos de los problemas. El deporte nos mantenía ocupados, fuera de la vida del crimen”, explicó.

Antes de jugar al básquetbol, Lee practicó el deporte que realmente ama: el fútbol americano.

“Me gusta más jugar al fútbol americano que al básquetbol, incluso en videojuegos. Jugaba de defensa y quería llegar a jugar en la Universidad de Michigan, pero la verdad es que no era tan bueno”.

A los 15 probó dos años con el boxeo porque es un deporte muy popular en Detroit, cuna de pugilistas como Joe Louis o Tommy Hearns.

“Llegué a disputar un torneo nacional, con peleas amateurs pero no me gusta el boxeo porque no me gusta ser golpeado”, dijo a las risas.

Cuando pegó el estirón terminó jugando al básquetbol. Primero en las calles, como debe ser.

“Ese es un básquetbol diferente, en la calles se juega por el respeto, no se cobran faltas, es físico realmente. Ahí aprendí a pelear, había muchas peleas, pero era algo normal que me ayudó a crecer. Nos peleábamos y al otro día volvíamos a ser amigos. Era duro, pero me enseñó a cuidarme. Además, siempre era el más chico porque me rodeaba de gente más grande, de mayor altura y más fuerte, así que me tenía que defender de tipos que me pegaban. Hasta que me hice más grande”, reveló.

Sus actuaciones a nivel liceal despertaron el interés de los captadores y a Lee le ofrecieron una beca de estudios. Sus dos primeros años los cursó en el Oakland Community College y los dos restantes en la Grand Valley State University.

Se graduó en comunicación. “Pero no sé si me gustaría trabajar en esa área”, reconoció.

Su primera escala de su viaje internacional comenzó en Letonia, pero por un esguince de tobillo fue cortado. Luego jugó dos temporadas en Albury Wodonga Bandits de Australia donde se consagró campeón en 2015. Y luego dio la vuelta al mundo para jugar en Inglaterra, Chile, Argentina, México, Venezuela y Uruguay donde lleva dos temporadas en Urunday Universitario.

"Urunday es un club chico donde me siento muy a gusto, tiene todas las comodidades y mi objetivo acá es ganar el campeonato", aseguró. Esa es su mentalidad.



“Lo que más me gusta de esta Liga es que se juega solo en una pequeña ciudad; es difícil recuperarse de los golpes cuando pasas viajando”, dijo.

Casado y sin hijos, Lee logró con los frutos del deporte comprarse su propia casa en Detroit, la ciudad que le enseñó el verdadero sentido de la vulnerabilidad, pero la que también le enseñó a hacerse fuerte para ganarse un lugar en ese mundo que veía tan cruel cuando tenía cinco años.

Encantado con el Antel Arena

Lee integró en setiembre el Uruguay Elite Team en el Challenge NBA que se disputó con un equipo mezclado con nacionales y extranjeros. “Fue una de las canchas más lindas en las que jugué en toda mi vida”. Lee no llegó a la NBA y a nivel universitario jugó en la división II de la NCAA donde tuvo de compañeros a jugadores que también llegaron a Uruguay como Nick Wadell, ex Miramar, Welcome y Olimpia, o Callistus Eziukwu quien esta Liga llegó a Trouville procedente de Nacional. “Si bien soy de Detroit soy hincha de Los Angeles Lakers por Kobe Bryant. En el fútbol americano mi jugador favorito era Randy Moss”. En el verano de su país juega la Detroit League donde ha llegado a codearse con jugadores NBA como Jordan Crawford o Manny Harris.

La cifra

15,4 puntos promedió en los playoffs de la pasada Liga (con 8,5 en rebotes) en los que Uruguay alcanzó las semifinales por primera vez en su historia. Esta temporada promedia 18,0 puntos; se perdió un partido por un viaje relámpago a su país y dos por un esguince volviendo el jueves en el triunfo ante Atenas con 8 tantos.