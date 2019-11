Alex López es el guardián de Trouville

El 15 de diciembre del año pasado fue un día especial para Alex López. El entonces jugador de Atenas fue a disputar un rebote en cancha de Aguada, se tropezó con un compañero y cayó sin apoyo y de cabeza. Estuvo 25 minutos con pérdida de conocimiento. Casi un año después, en su tercer pasaje por Trouville, el ayuda base vive un momento especial con buenas actuaciones individuales y con el rojo de Pocitos en lo más alto de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

“Fue un momento muy duro. Me costó 20 o 30 días recuperarme del golpe. Me hice estudios y no quedaron secuelas de nada, quedó en el susto del momento, pero no me acuerdo de nada”, contó a Referí.

“Me acuerdo de situaciones del juego anteriores al golpe que después lo vi en videos. La recuperación fue lenta. Los primeros dos o tres días se me infamó el oído y me afectó el equilibrio. Me paraba a caminar y tambaleaba. Cuando se desinflamó, empecé la recuperación con el profe de Atenas, Gonzalo Mateu, que se quedaba después de hora y me ayudó mucho. Por suerte fue solo el susto”, recordó.

Secuelas no quedaron, pero ¿miedo? “Soy un jugador que no te doy una pelota por perdida, desde que juego en los minis, siempre voy a todas con la misma intensidad. Nunca sentí miedo porque es la única forma que conozco de jugar”, explicó.

López pudo volver a jugar para cerrar la temporada con Atenas cumpliendo el objetivo de salvarse del descenso. Una vez terminado el certamen arregló su retorno a Trouville.

“Preparé cuatro meses esta temporada intentando sumarle más cosas a mi juego para ser un jugador más completo y agregar cosas en ataque y en asistencias”. Para eso realizó largas sesiones de técnica individual con el entrenador Germán Fernández y su ayudante Pablo Morales.

Camilo dos Santos

Los que el año pasado se llevaron un susto enorme ahora lo disfrutan. Su padre, su madre, su tío Damián con la novia, su abuelo, su novia y sus suegros lo siguen en cada partido. La condición para acompañarlo desde la tribuna es que jamás tienen que reponderle a los hinchas que lo critiquen: “A la que le costaba más antes era a mi madre que es muy temperamental. Pero como me siguen desde los cinco años ya están acostumbrados”.

A esa edad, López –que ahora tiene 26– empezó a picar la pelota en el club del barrio: Marne. Al mismo tiempo jugaba al fútbol en el Urreta primero y después en Cosmos Corinto: “Era un volante tapón metedor. Corría por todos lados y le pegaba a todo lo que se movía. En AUFI llegué a Rentistas y Liverpool donde llegué a integrar una preséptima”.

Pero al final se decidió por el básquetbol y a los 11 años se fue a Biguá –el club modelo en formación de talentos– para perfeccionar su crecimiento de la mano de Alejandro Gava.

En 2010, con 16 años, Juan Carlos Werstein lo hizo debutar en cancha de Biguá contra Bohemios. Pero al año se fue a Trouville donde completó su formación como juvenil. El DT era Sergio Somma. Luego, la llegada del español Mateo Rubio lo potenció.

“Fue el técnico que me dio la confianza para arrancar a jugar e ir mejorando. El año pasado tuve al Boca (Martín) Frydman que me gusta mucho su forma de entrenar; también (Daniel) Lovera y Luis Pierri que los tuve en Larre Borges y ahora Germán en Trouville. Siempre está bueno sacar lo positivo de cada entrenador”.

Jugó los Metropolitanos de 2013 con Stockolmo y se 2015 con Marne donde se dio el lujo de jugar en el barrio de toda su vida. “Las dos veces logramos el objetivo de mantener la categoría”, dijo.

De Trouville pasó a Sayago una temporada (2014-2015) para luego volver al rojo de Pocitos por dos años.

En los playoffs de la temporada 2016-2017 tuvo un recordado cruce con Leandro García Morales, aquel jugador al que se quedaba en Biguá para verlo entrenar, su “referente” en el mundo basket.

“En la cancha se te olvida todo y fue como si estuviera jugando contra un hermano o contra mi padre, era un rival más y se dieron roces de partido porque los dos queríamos ganar, pero siempre de buena fe. Al año siguiente nos cruzamos y nos saludamos como si nada hubiera pasado. Incluso cuando tuvo el accidente lo llamé para desearle una pronta recuperación”, contó.

López llegó a integrar selecciones juveniles de Uruguay. “Mi mejor recuerdo es la medalla de plata de los Juegos Odesur de Medellín 2010 jugando con Mathías Calfani, Iván Loriente y (Nicolás) Cocochito Álvarez.

Camilo dos Santos

Este año volvió a Trouville con un rol mucho más protagónico al que tuvo en su anterior pasaje con Álvaro Tito.

“Somos un equipo en construcción, pero también un equipo largo, con 10 u 11 jugadores de los que puede jugar cualquiera para asumir la responsabilidad; la competencia interna es muy buena en los entrenamientos”.

López no le da mucha importancia a los 27 que anotó el lunes ante Atenas para dejar a Trouville como único líder de la Liga: “Que el equipo gane es lo más importante” dijo el guardián del rojo de Pocitos.

LA FRASE

"Tuvimos un muy buen arranque de campeonato a pesar de que no contamos unos partidos con Tony (Danridge), estamos muy contentos, entrenando muy serio y con ganas de ir a más”.

Alex López

Ayuda base de Trouville

LAS CIFRAS

27 puntos metió López el lunes contra Atenas, su mejor marca en Trouville pero no en la Liga ya que con Larre Borges encestó 31 tantos una noche y en Sayago 30.

14,1 puntos promedia en los siete partidos que lleva disputados. Solo contra Biguá (2) metió no menos de una decena. Su mejor temporada de goleo fue la 2017-2018 con Larre Borges: 16,6.

4,9 asistencias promedia en este gran arranque de temporada, mejor que el 4,4 que promedió en la pasada Liga con Atenas.