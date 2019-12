Los jugadores de Atenas se bajaron de la Liga Uruguaya tras las amenazas recibidas

El plantel de Atenas decidió este lunes no seguir jugando la Liga Uruguaya de Básquetbol tras los hechos de violencia de que fueron víctima el martes de la semana pasada tras jugar contra Nacional por la 12ª fecha del certamen.

La decisión fue comunicada el lunes de mañana al presidente de la Federación Uruguaya de Basketball Ricardo Vairo con el que se reunieron acompañados de Leandro Taboada como representante del gremio de los jugadores (Basquetbolistas Uruguayos Asociados, BUA).

"Lo primero que pedimos es que se denuncie el hecho porque aún no fue denunciado. Queremos que se investigue cómo fue posible que se haya entrado un arma de fuego, cómo entró el hincha, si lo hizo a través de la lista que cada club tiene para dejar entrar a allegados o si pagó entrada, si hay cámaras que sean analizadas, si tiene o no relación con los dirigentes, saber por qué aún no se denunció el hecho. Por otro lado la FUBB analizará en su marco reglamentario si es un hecho para ser analizado investigado por su Tribunal de Penas porque aconteció en la cancha en un evento organizado por el Club Atenas, más allá de que fue después de finalizado el partido", expresó Taboada a Referí.

"Necesitamos una rápida respuesta para saber qué medida vamos a tomar, pero en la FUBB mostraron una buena predisposición ante lo solicitado, más allá de que los jugadores ya fueron con la decisión tomada de no seguir jugando el torneo", agregó.

¿Por qué el hecho aún no fue denunciado? "Nosotros hasta no realizar las elecciones no podemos denunciarlo", dijo Taboada. La BUA recién logró la aprobación de su personería jurídica a mitad de año y se apresta para su primera designación oficial de autoridades el miércoles 11 de este mes.

"Los jugadores, por la vía particular, no han querido denunciar el hecho porque tienen miedo, por eso esperan que la FUBB o el propio club lo haga", agregó.

Bruno Gandoglia, el presidente de Atenas, expresó por su parte: "Estamos trabajando puertas adentro para esclarecer cómo sucedió el hecho y para accionar mecanismos como para poder meter a esos hinchas en lista negra. Estamos en conversación con la Federación y en próximas reuniones vamos a tener las pautas sobre qué pasos vamos a seguir".

Sobre el episodio Gandoglia contó: "Fue un grupo de cuatro o cinco hinchas y haciendo un mea culpa tengo que decir que nuestro grupo de trabajo es reducido en cuanto a la cantidad de sus integrantes y no nos fue posible estar en todo lugar para tomar las precauciones del caso y además nunca imaginamos que esos hinchas pudieran proceder de esa manera porque el partido no lo ameritaba, fue el mejor partido en el torneo de Atenas y nunca imaginamos que fuera a suceder lo que pasó. Enseguida le dimos todo nuestro apoyo al plantel y al cuerpo técnico y puertas adentro vamos a atacar fuertemente lo ocurrido".

Otro de los pedidos que los jugadores de Atenas a través de la BUA le formularon a Vairo fue que los jugadores queden en condición de libres y sean elegibles para poder disputar El Metro 2020, una vez que finalice la Liga Uruguaya 2019-2020. "Reglamentariamente los jugadores deben optar por jugar la Liga o El Metro, pero en virtud de estas circunstancias excepcionales pedimos que a los jugadores se los deje disputar El Metro, porque la idea no es reclamar el resto de sus contratos a Atenas porque no es la idea perjudicar al club, sino que se los considere fichas libres. Vairo fue receptivo con este pedido y nos informó que lo planteará a los clubes para que sea votado oportunamente", explicó Taboada.

Las fichas mayores que no seguirán jugando son Martín Mayora, Mateo Pose, Nicolás Catalá y Gonzalo Meira. Los extranjeros que quedaron liberados son fueron Daniel Dingle y Abiodun Adegoke. Isaiah Lewis ya había decidido irse en forma unilateral antes del partido contra Nacional. También acompañaron la decisión de las fichas mayores los jugadores sub 23 Luciano Planells, Agustín Pose, Tomás Dilema, Jackim Da Silva, Bruno Fernández, Sebastián Castro, Bruno Magalhaes, Juan Ignacio Gallardo y Federico Maciel.

Leonardo Carreño

"Queremos que Atenas sufra lo menos posible porque el problema no fue con sus dirigentes", dijeron a Referí desde la interna del plantel.

La directiva de Atenas se reunirá este lunes a la hora 20 "para definir los pasos a dar y esclarecer los hechos que repudiamos y que nos han generado este panorama adverso por la decisión indeclinable de los jugadores", expresó Gandoglia.

"Estamos a la espera de las negociaciones que hacemos con la FUBB, es una situación complicado porque el cuadro quiere continuar, pero esto nos golpea a todos por igual y no podemos ir en contra de nuestros jugadores, también hay un reglamento que debemos analizar", dijo el presidente del alas negras.

"No tengo más palabras que de angustia, presentar al equipo demandó mucho laburo de todos compañeros y esto nos deja muy desmotivados, pero trataremos de redoblar esfuerzos para esclarecer los hechos ocurridos", concluyó Gandoglia.

El club emitirá un comunicado en horas de la noche. Las decisiones a tomar pueden ser la de seguir jugando el torneo con juveniles o bajarse del mismo en cuyo caso es probable que tengan que retomar las actividades en la División Tercera de Ascenso en el futuro.