Ahora podrás desactivar WhatsApp si te roban el móvil

Acabas de llegar a casa y no encontrás el celular. Ni en la campera, ni en la cartera, ni en el auto. No sabés si fue un robo o si se perdió por ahí. Lo que está claro es que es importante actuar con rapidez, ya que cuenta con muchísima información almacenada que se debe recuperar a tiempo.



WhatsApp es una de las aplicaciones que guarda mayor información del usuario. Por esto, la aplicación incorporó la opción de desactivar la cuenta en esos casos y para eso hay ciertos a seguir. Primero, el usuario debe dar de baja la tarjeta SIM. Ya que las cuentas de WhatsApp están asociadas a una tarjeta, es importante inhabilitarlas para recuperar la cuenta en la red social.



Lo segundo es solicitar una nueva tarjeta SIM pero manteniendo el número de teléfono para vincular nuevamente la cuenta.



Por último, el usuario debe contactarse con WhatsApp: debe mandarle un mail a support@whatsapp.com y escribir en el asunto “teléfono robado/extraviado”, para que le desactiven la cuenta. Para eso, el usuario debe poner el número de teléfono precedido por el + y el código del país. En Uruguay es +598.



La aplicación móvil procederá a desactivar la cuenta hasta que el usuario tenga un nuevo móvil y pueda vincularla con una nueva tarjeta SIM. No borrará del todo la cuenta siempre y cuando no permanezca más de 30 días desactivada.



Una vez que se recupera y se activa la cuenta, el usuario podrá leer todos los mensajes que reciba a lo largo del tiempo que estuvo sin acceder a la red social (hasta un mes). Si previamente realizó una copia de seguridad en Google Drive, podrá recuperar los mensajes anteriores.