Alberto Fernández, sobre su relación con Cristina: "Cada vez que siento que exploto, digo '¡Macri!' y empiezo de vuelta"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se refirió en una entrevista por YouTube a la fallida negociación de su gobierno con Pfizer, en la que dijo que el laboratorio puso "más obstáculos" para firmar el acuerdo, dio detalles sobre las diferencias que mantiene con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el método que usa para aliviar los momentos de tensión y dijo que reabrirá la exportación de carne cuando recién cuando "bajen los precios".

Fernández sostuvo que Pfizer puso "más obstáculos" que el gobierno argentino para no firmar el contrato, porque, asegura, "no iba a poder cumplirlo".

Y se preguntó: "¿Cuál fue la primera vacuna que aprobó Argentina? Pfizer, exactamente. ¿Me querés explicar por qué, si fue la primera vacuna que aprobé, yo no la quiero comprar? Porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso, me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país en cosas que era muy difícil comprometer".

Consideró, no obstante, que la vacuna del laboratorio estadunidense "es muy buena, tan buena como la Sputnik y Astrazeneca". Y añadió: "Ahora, todo el resto es un delirio, de decir 'no quisieron comprar por una cuestión ideológica'".

Para el presidente argentino, no se llegó a un acuerdo porque "el laboratorio tenía otros compromisos y no dio abasto". "La verdad es que Pfizer cumplió en parte e incumplió con muchos... Cuando llegó el momento de firmar con Argentina ya tenía firmado contratos y se dio cuenta que cuando tuviera que entregarnos le iba a pasar que Estados Unidos le iba a decir ‘dejá las vacunas acá'", aseveró.

Y resumió su sensación del fallido acuerdo: "Siento que no quisieron firmar el contrato".

La campaña de vacunación en Argentina

Conforme por la campaña de vacunación que lleva adelante su país, el mandatario dijo que le hubiera gustado que "fuera más rápida".

"Estoy conforme, viendo lo que le pasa al resto. Nos fue un poco mejor", afirmó. "Se aceleró lo de las vacunas. Dentro de los países que podemos compararnos, tenemos un promedio de vacunación razonablemente bueno, diría yo", agregó sin precisar a qué países se refería.

En esa línea, justificó alguna demora: "No somos un país de pocos habitantes, pero el propósito de vacunar a los mayores de 60 ya casi lo hemos cumplido".

La relación con su vice

En otro tramo de la entrevista, Alberto Fernández se refirió a su relación con Cristina Fernández de Kirchner y relativizó las diferencias entre ambos.

"Los dos sabemos que por pelearnos y dividirnos llegó un día (Mauricio) Macri, y de eso aprendimos todos. Hay una frase que hizo un clic en la cabeza de todos nosotros, que es cuando dije 'con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede'. Ella se enojó mucho ese día. Comentó: 'no me alcanza porque ustedes no están...'. Entonces, no te alcanza. Y después vinieron los otros a preguntar '¿qué dijiste de Cristina'. Muchachos, sin Cristina no vamos a ningún lado, terminemos con esto. Hemos logrado entenderlo", explicó.

Y sobre los momentos de tensión, ironizó: "Cada vez que siento que exploto, digo '¡Macri! No, vamos a empezar de vuelta, Cristina'. Y a Cristina le debe pasar lo mismo conmigo. Pero igual nos llevamos mucho mejor de lo que creen. Hay toda una historia de que ella viene acá, me pega cuatro gritos y yo salgo sumiso a hacer lo que dice. La verdad que no soy tan sumiso y tampoco Cristina pega cuatro gritos. En los grandes temas no tenemos diferencias, las diferencias asoman en cómo lo hacemos. Ahí aparecen las diferencias, en las formas. Pero aprendimos que eso no nos puede dividir".

Sobre las internas en el Frente de Todos, precisó: "Cristina lidera un pedazo importante de esta coalición. Es la primera vez que una coalición gobierna y la primera vez que lo hacemos de verdad. Yo respeto los espacios de cada uno. A mí me importa que la coalición no se rompa y que en todo predomine la lógica. Yo aspiro a que nadie rompa esa lógica. Y cuando alguien la quiere romper, lo invito a comer un asado y lo charlamos.

El cierre de las exportaciones de la carne

"Está decidido que vamos a levantar el cierre de exportaciones (de carne) el día que tengamos claramente resuelto este tema. Hasta entonces no voy a hacerlo", señaló.

Fernández explicó que existe "una demanda internacional" de estos alimentos que "hace subir el precio". "De repente, China tuvo que sacrificar no sé cuánto de su ganado porcino, fue al bobino y empezó a comprar carnes en cantidades siderales y los precios subieron mucho".

Y criticó al sector. "Los productores y frigoríficos no hicieron nada por desacoplar el precio internacional del local. Puedo entender que en China paguen mucho por la carne que necesitan, pero no entiendo por qué los argentinos tienen que pagarlo al mismo precio. Ese es el problema de la carne".

"No es bueno, porque estamos perdiendo dólares que entran. No quisiera hacer eso, quisiera que los mismos formadores de precios se den cuenta que los argentinos no tienen por qué pagar la carne que se paga en el mundo porque nosotros la producimos", cerró.

