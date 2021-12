Alcaldes blancos de Canelones, atentos a negociaciones en Montevideo para "reenganchar" proyecto frustrado de Orsi

Las conversaciones en Torre Ejecutiva en torno al préstamo del BID por US$ 70 millones a la Intendencia de Montevideo (IM) atrajeron la mirada atenta de un conjunto de alcaldes blancos en Canelones, que pocos meses antes vieron frustrado el fideicomiso propuesto por la administración de Yamandú Orsi en una negociación en la que incidieron los mismos actores.

Este lunes el presidente Luis Lacalle Pou recibió en su despacho a la intendenta Carolina Cosse, quien le pidió una mano para que la oposición conceda el visto bueno que su proyecto requiere en la Junta Departamental para aprobarse. "Él verá lo que puede generar y quedamos en comunicación", dijo la jefa comunal a la salida, y expresó su "confianza" en que Lacalle "comprendió la importancia" de que la discusión "no se dilate".

El mandatario convocó entonces a Laura Raffo, referente del Partido Nacional en Montevideo y responsable de las negociaciones entre autoridades partidarias de la oposición capitalina, como el colorado Julio María Sanguinetti y los senadores blancos. La reunión será este miércoles en Torre Ejecutiva, según supo El Observador.

Los alcaldes de la Lista 33 que lidera el diputado nacionalista Sebastián Andújar se pusieron en contacto con su referente político ante la "expectativa" por las negociaciones en el vecino departamento, según confiaron fuentes políticas a El Observador. Consultado para esta nota, el legislador indicó que no haría comentarios "hasta que no se sepa qué pasa en Montevideo".

El alcalde de San Ramón, Gonzalo Melogno –uno de los jerarcas afines al diputado– dijo a El Observador: "Estamos viendo con expectativa lo que pueda suceder en Montevideo para ver lo que pueda suceder en Canelones". "Si esta nueva negociación sale con luz positiva, se puede reenganchar en Canelones", afirmó.

El alcalde de San Jacinto, Cristian Ferraro, sostuvo por su parte: "Vemos con buenos ojos la posibilidad de llegar a algo nuevo con otros lineamientos sobre cómo ejecutar las obras". "De tener 40 calles con tratamiento vituminoso y mantenimiento, pasamos a tener cero", indicó el jerarca cuando fracasó el proyecto de Orsi.

Andújar tiene cuatro alcaldes afines. El resto responden al diputado Alfonso Lereté, que se desmarcó de cualquier intención de retomar las conversaciones. El primero se mostró en todo momento como el más proclive a negociar, al tiempo que el segundo es considerado como el opositor más férreo a la administración de Orsi.

El fideicomiso de la comuna canaria contemplaba un crédito por US$ 80 millones. Al Frente Amplio en Canelones le faltaba solo un voto para lograr la mayoría especial de 21 manos alzadas en favor de aprobar el crédito. No obstante, a último momento la bancada blanca cerró filas, al tiempo que el único edil colorado dio marcha atrás en su voluntad de prestar el voto. La administración denunció "presiones" de Presidencia de la República.

En entrevista con El Observador la semana pasada, el intendente Orsi sostuvo que no analizaba retomar la propuesta. "Vamos a tener que hacer algo más chico dentro del período. No importan el monto y las obras: es una decisión de carácter político. Como tal, no hay proyecto que los vaya a convencer", consideró.

La comuna canaria apostaba en cambio a distintas herramientas para alcanzar la cuarta parte del monto proyectado inicialmente. Esta vez el financiamiento no excedería el período de gobierno, por lo que no requiere de mayorías especiales en la Junta Departamental.