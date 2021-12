Lacalle se reunirá con Raffo tras pedido de ayuda de Cosse para aprobar préstamo BID

A la Intendencia de Montevideo (IM) le faltan tres votos, y solo blancos o colorados pueden concederlos. A la administración de Carolina Cosse se le cierran las puertas ante una oposición que, por primera vez en un año de funcionamiento de la Junta Departamental, prioriza el trabajo en coalición.

El tema departamental escaló este lunes al despacho del piso 11 de la Torre Ejecutiva, donde el presidente Luis Lacalle Pou conversó con la intendenta Cosse y en las próximas horas recibirá a la referente del Partido Nacional en Montevideo, Laura Raffo, según confirmó El Observador.

La intendenta apeló a su buen vínculo con el mandatario y le pidió una reunión para discutir sobre el préstamo. Cosse propuso votar el proyecto "tal cual como está" y buscar una "solución de saneamiento para otros barrios", según contó en rueda de prensa a la salida. La jerarca justificó que acceder al pedido de la oposición le implicaría "abrir" el texto y "dilatar la solución de inundación para la cuenca del Arroyo Mataperros".

"Él verá lo que puede generar y quedamos en comunicación", contestó Cosse a los periodistas sobre la respuesta del presidente. La intendenta expuso que "se puede abrir otro préstamo con el BID para seguir avanzando", pero que llevaría "mucho tiempo" modificar la iniciativa existente. "Tengo confianza en que el presidente comprendió la importancia en que esto no se dilate", sentenció la frenteamplista.

Intendenta y presidente se han caracterizado por tener un fluido diálogo político, con encuentros mano a mano sobre los que aún no han trascendido mayores detalles.

Según supo El Observador por fuentes políticas, las cabezas de lista del Partido Nacional –senadores que lideran los sectores– están alineados con la postura de la fuerza política en torno a las negociaciones en curso. De todos modos, el presidente mantendrá una reunión con Raffo, en la que hablará sobre el tema.

Así lo confirmó a El Observador la excandidata a la intendencia por la coalición: "Vamos a hablar de temas de Montevideo como lo hacemos siempre, y este seguramente sea uno de los conversados", indicó.

La dirigente blanca ha sido la encargada de cruzar contactos con el resto de los partidos de la oposición, en quienes recae la responsabilidad de aprobar o no la iniciativa de la comuna: "Como presidenta de la Departamental nacionalista mantuve diversas conversaciones con Julio María Sanguinetti, el ministro (de Ambiente) Adrián Peña, Felipe Schipani y Daniel Peña para intercambiar opiniones sobre este proyecto y mantener unida a la coalición de Montevideo", afirmó.

El crédito por US$ 70 millones firmado por el directorio del BID continúa una nueva etapa en la extensión del saneamiento a todo el territorio de la capital, una tarea que corresponde –a diferencia del resto de los departamentos– a la IM. La oposición critica, no obstante, que US$ 47,4 millones de ese monto estén destinados a gestión de residuos y no a entubar en barrios periféricos que aún no cuentan con el servicio.

"Nos tomamos muy en serio el ser oposición en Montevideo, no solo para controlar la gestión sino también para construir. Por eso hace más de tres meses cuando nuestra bancada detectó que no se cumpliría lo acordado en el Plan Director de Saneamiento, y que se dejaría a miles de montevideanos sin acceder a saneamiento por cinco años más, comenzamos a construir una propuesta alternativa", detalló Raffo.

Laura Raffo lidera las conversaciones de la coalición en Montevideo

Cosse había pedido al Poder Ejecutivo aumentar en US$ 50 millones la cifra para el programa, pero el segundo no dio su visto bueno. La intendenta sostuvo meses atrás que se vio obligada a "retraer una gran cantidad de obras de saneamiento", y priorizó la limpieza, para la que había reservado un presupuesto de recursos propios sensiblemente menor respecto al quinquenio anterior.

"Lamentablemente, los pedidos de reunión a la intendenta Cosse fueron retrasados una y otra vez, hasta que recibió a nuestra bancada y a los tres días mandó el proyecto sin cambios a la Junta", acusó Raffo. "Nos parece crucial mejorar la limpieza, pero no a costa de dejar sin saneamiento a los barrios más vulnerables", sentenció.

Los ediles blancos propusieron redirigir US$ 12 millones de la gestión de residuos para las obras de saneamiento, a lo que desde la IM contestan que no es posible hacerlo sin que caiga el proyecto ya firmado por el directorio del BID. Los colorados, que a priori se mostraban más afines con la iniciativa, cambiaron el tono a raíz de los posicionamientos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido y de su secretario general, Julio María Sanguinetti.

El exmandatario aconsejó a los cuatro ediles colorados que había que "vestir a la novia" e imprimirle una "impronta" propia. Dirigentes del CEN habían manifestado en la sesión del pasado lunes que había que ser cautelosos en no "resquebrajar a la coalición" a pocos días de los cortocircuitos por la aprobación y posterior veto de la ley forestal. Añadieron además que no era conveniente votar junto al Frente Amplio en la previa al referéndum.

Los colorados pidieron a la comuna "que abra una negociación" con la oposición para estudiar propuestas de revisión. En esa línea, este martes tendrá lugar la primera reunión de una mesa de trabajo entre nacionalistas y colorados, según confirmó a El Observador el edil blanco Rafael Seijas. La oposición estrenará así su ámbito de coordinación en Montevideo, con vistas a mantenerlo para futuros temas "de trascendencia".

"Cuando asumimos nos pareció natural trabajar cada partido por separado y coordinar algunos temas a través de nuestros coordinadores. Luego de un año los ediles nos conocemos más, trabajamos juntos en comisiones y entendimos que la coordinación debe ser mayor", expuso Seijas.