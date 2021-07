"Obras que no se harán", "sorpresa" y "faltó argumentación": los alcaldes blancos opinaron sobre rechazo al fideicomiso

"Cada cual tiene su opinión según cuánto le afecta esto a su localidad", resumió el alcalde de Montes (Canelones), Rodolfo Salvarrey, sobre el sentir de sus pares del Partido Nacional en el departamento tras el voto abroquelado de la coalición multicolor en la Junta Departamental que le negó al oficialismo canario un fideicomiso de US$ 80 millones. Allí no entran en juego ni perfiles partidarios –cuatro de los nueve municipios corresponden a la lista 33, que lidera Sebastián Andújar, y los restantes a la 400, comandada por Amin Niffouri– ni el respaldo al partido a nivel nacional, los alcaldes apuntan al panorama particular de sus municipios a la hora de emitir una opinión sobre la decisión de no apoyar el fideicomiso.

El alcalde de San Antonio, Damaso Pani (lista 33), dijo a El Observador que contaba con el dinero para vituminizar calles del municipio y realizar diferentes reparaciones en plazas. "Ahora nos llevamos la sorpresa de que esa plata no va a estar", lamentó. Además, sostuvo que todavía no recibió ninguna explicación del porqué de la negativa: "Me enteré ayer que no se había aprobado y me llamó un poco la atención". Adelantó que en los próximos días va a ir a "conversar con muchos a ver cómo se van a tratar los temas" y ver si se puede encontrar un punto intermedio.

Salvarrey (lista 400), entiende que el rechazo al fideicomiso tendrá un impacto en su municipio. "Le vamos a buscar la vuelta. Afectar se va a afectar, algo va a quedar en el camino", expresó. Por lo que "hay que darle prioridad a lo más necesario".

¿Qué fondos reciben los municipios?

Los municipios se financian a través de diversas fuentes. Reciben fondos por el reglamento de gestión administrativa del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios y su sistema de literales que parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.



Aunque también reciben fondos de la intendencia (puesto que los impuestos de los habitantes de cada municipio tienen el centro comunal como destino). En este caso, el rechazo al fideicomiso trunca la tercer vía de financiamiento.



"Si nosotros teníamos que vituminizar 27, 15 las íbamos a vituminizar con rubros de la OPP y el resto la intendencia. La intendencia nos informó que si no salía el fideicomiso no iba a haber vituminización para nuestra ciudad, que iba a haber mantenimiento. Entonces nosotros sabíamos que si no salía el fideicomiso las mejoras que le íbamos a dar a los vecinos era con rubros de la OPP", ejemplificó Salvarrey.

Previo a la formulación del proyecto de fideicomiso, la intendencia realizó un relevamiento de las problemáticas que reunía cada municipio. "El problema es que después no estuvieran bien argumentadas en el documento", opinó Cristian Ferraro, alcalde de San Jacinto (lista 33). Y agregó: "Eso hubiera dado más valor al documento y más apoyo en la Junta Departamental".

Parte de la argumentación de los ediles nacionalistas para negar su voto fue la gran erogación que le significaría a la intendencia. En ese sentido, Ferraro planteó un punto medio: "Es necesario seguir discutiendo la realidad. Quizás los montos, quizás el formato", pero "hubiera sido pertinente un apoyo económico para acelerar y contribuir a poner en marcha una cantidad de actividades en un año que es de pandemia".

Además, recordó que sus compañeros de partido otorgaron el voto para poder aprobar el fideicomiso del año pasado y luego no tuvieron la posibilidad de "controlar" como hubieran querido.

El alcalde de San Ramón, Gonzalo Melogno (lista 33), había dicho que le parecía una "contradicción" no haber votado el fideicomiso. En diálogo con El Observador, afirmó que los representantes de la junta les preguntaron previamente su opinión, aunque luego resolvieron, a partir de informes técnicos no votarlo.

Leonardo Pérez (lista 400), alcalde de Tala, señaló que respeta la decisión de los ediles ya que "por algo están ahí" y "van a ver" de dónde saldrán los recursos si no llegan desde la intendencia. Señaló que los más perjudicados son los alcaldes que participan de la Lista 33 que eran los que tenían más obras previstas para este quinquenio.

El caso Soca

El municipio de Soca no tuvo ninguna obra por el fideicomiso de la gestión 2014-2019, afirmó su alcalde, Roberto Rodríguez (lista 400). "Para este tampoco había determinada ninguna obra nueva, por lo menos en los documentos que se presentaron", aseguró a El Observador.



"No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo (con el fideicomiso) porque igual no me toca", concluyó. Consultado sobre si hay refacciones necesarias en Soca y si hubiera querido que se los incluyera en los planes del fideicomiso para hacer obras, contestó que sí, puesto que fue lo que sucedió "en la mayoría de los casos".

Orsi acusa injerencia de Presidencia

El intendente Orsi acusó al secretario de Presidencia de "intervenir" de manera "inédita" para que los ediles del partido no le cedan el voto para el fideicomiso. También extendió la consideración al ministro de Ambiente, Adrián Peña, quien, según Orsi, hizo lo suyo con el edil colorado. Entiende que ambos "enredaron la piola". Delgado dijo en Punto de Encuentro de radio Universal que esas acusaciones son "falsas e inaceptables".

Consultado por Subrayado, el edil Alejandro Repetto (lista 33) dijo que si bien estaban de acuerdo con la herramienta del fideicomiso, se plegaran al rechazo en bloque por mandato "del secretario de Presidencia". Ferraro firmó que "la decisión de alinearse va de la mano de la decisión del Partido Colorado de mantener esa unidad de coalición dentro del departamento, como un claro reflejo de unidad a nivel nacional y eso quedó claro en cómo se terminó moviendo la votación".

En ese sentido sugirió "un entendimiento a nivel nacional" que incluya la situación de Río Negro y Rocha en la que también se están tratando proyectos de fideicomisos. En otro orden, debe de haber un entendimiento a nivel local. "Hay un montón de ediles que no recorrieron el territorio y están articulando", criticó en ese sentido.

Hace menos de un mes los alcaldes de ambas listas se reunieron, por separado, con Delgado –el alcalde de San Antonio dice no haber concurrido–. Según dijeron varios de los consultados, la intención no era hablar del fideicomiso sino del panorama general del departamento.

"Nos reunimos para ver cómo está la situación, pero la situación se tiene que ver de primera mano. Venir a los territorios, yo discrepo mucho con el centralismo. Hace más de diez años que estoy a nivel de gobiernos locales y trabajo en la mesa del plenario porque soy defensor total de la descentralización y ese tipo de cosas son las que ausentan y desmoralizan un montón", consideró Ferraro.