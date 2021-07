El pase de factura de Orsi a Adrián Peña y Lereté por el fideicomiso en un evento que compartieron este miércoles

El intendente de Canelones Yamandú Orsi participó en la mañana de este miércoles junto a cooperativistas canarios y tacuaremboenses en un evento que lo puso cara a cara con el ministro de Ambiente Adrián Peña (Ciudadanos) y el diputado nacionalista Alfonso Lereté a poco más de 12 horas de que un proyecto de fideicomiso de la comuna naufragara por la falta de apoyos de la coalición.

"El esfuerzo conjunto es la clave", afirmó el intendente en el evento del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), con dos referentes canarios de sus partidos sentados frente a él.

El intendente brindó un discurso con el énfasis en la unidad de distintas fuerzas políticas para dar respuesta a los problemas de los cooperativistas

"La historia es a veces como esa máquina que clasifica la fruta por el tamaño, pero va descartando aquella que no cumple los estándares, y evidentemente ustedes, los cooperativistas y las cooperativistas son parte de esa historia donde por una serie de circunstancias han ido a parar, no de privilegio, pero sí que se merecían el esfuerzo, por esa concepción de que no lo arregla todo el mercado", expuso.

"Estoy diciendo con esto que muchas cosas quedan por el camino, a veces porque no se puede. Yo creo que en la mayor parte de las veces porque no se encuentra el camino en conjunto. Por esa máquina pasamos también los políticos", declaró Orsi.

Horas antes, su proyecto no había conseguido el vigésimo primer voto requerido para lograr las mayorías especiales que conlleva un fideicomiso por endeudar a la comuna más allá de su período de gobierno.

El lunes por la mañana el ministro y referente colorado de su departamento se había plantado firme ante el sector Batllistas, cuyo edil en la Junta Departamental de Canelones, Gerónimo Costa, se inclinaba por prestar su voto para aprobar la propuesta de Orsi, según había declarado a La Diaria.

Ciudadanos, con mayoría ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado Colorado y también en Canelones, reclamó que el edil resguardara la unidad de la coalición y no alzara su mano en apoyo. Ante el planteo de Ciudadanos y pese a la postura de dirigentes canarios de Batllistas que pedían apoyar la propuesta de Orsi, el secretario general colorado, Julio María Sanguinetti, se comprometió a que no prestaría el voto en el caso de que la bancada blanca votara unida en oposición al fideicomiso de US$ 80 millones.

Al cierre del martes —en el marco de la votación del fideicomiso en la Junta Departamental de Canelones— el dirigente Batllistas y exalcalde de Tala, Heber Duque, manifestó a Montevideo Portal "hubo una presión muy fuerte" para cambiar de posición.

Lereté, por su parte, se posiciona como uno de los opositores más férreos a la gestión del intendente emepepista. Los nueve ediles del Partido Nacional se mantuvieron en bloque para negar las adhesiones.

Desde las cooperativas se resaltó la importancia del desarrollo cooperativo por el bien nacional y por el desarrollo que generan las mismas en el territorio pic.twitter.com/ATLiQNwfPE — INACOOP Uruguay (@inacoop) July 21, 2021

El intendente enfatizó en el concepto de "acumulación positiva", y se remontó a la figura de José Villar, exministro de Industria durante el gobierno de Jorge Batlle. Orsi recordó la importancia del exjerarca para que se consolidara la cooperativa en el Molino de Santa Rosa. "La gente me cuenta el rol que jugó esta persona que yo conocía por la tele y pertenecía a una colectividad política bastante distante de lo que yo era", rememoró el intendente.

El jerarca narró gestiones que hizo junto al fallecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga, "a solicitud de muchos" de los cooperativistas presentes. "El teléfono estaba siempre abierto", recordó sobre el sanducero, aunque no aclaró a que tema hacía referencia. "No hace tanto volví a hablar con (el flamante ministro) Luis Alberto Heber y como recién llegaba dice: 'Pará pará, algo podemos hacer. Pero dame tiempo'", relató.

Orsi volvió a repetir el concepto: "Acumulación positiva". "Había actores de distintas colectividades políticas que tuvieron una gran virtud, al igual que ustedes", dijo a los cooperativistas. "Fue entender que se puede entrar a la política con una fruta con el calibre que se merece la sociedad y nuestra gente. O también por las mismas razones que la economía y la máquina de la historia descarta cuando no se tiene el foco en lo principal, que son ustedes", zanjó.