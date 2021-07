La oposición de Canelones rechazó el fideicomiso planteado por Orsi de US$ 80 millones

La Junta Departamental de Canelones no acompañó el fideicomiso de US$ 80 millones para financiamiento de obras, planteado por la administración de Yamandú Orsi. El Partido Nacional entendió que aprobarlo hubiese significado un endeudamiento de la comuna a pagarse en 20 años. En esa línea se reunió la bancada este martes previo a la sesión en la Junta Departamental, y los 10 ediles decidieron no votar el financiamiento.

Dos de esos representantes aún no estaban dispuestos hasta este martes a votar en bloque con sus correligionarios porque entendían que el departamento necesita obras, según indicaron a El Observador fuentes del partido. En Canelones, el Frente Amplio tiene 20 ediles, el Partido Nacional 10 y el Partido Colorado uno. Para aprobar fideicomisos que suponen tomar deuda más allá de los límites del período de gobierno, los intendentes requieren 21 votos en la Junta Departamental y para ello precisan votos opositores. Pero la votación nominal finalmente fue de 20 en 31. El colorado Gerónimo Costa se manifestó en contra de habilitar ese proceso. El Frente Amplio ingresó una moción con nuevos planteos que hicieron Costa y algunos ediles nacionalistas. Dijo que hizo propuestas y tuvo “varias instancias de negociaciones”, incluso con la intendencia. “Reiteramos las propuestas y pedimos que hubiera un consenso amplio. Llegó la instancia”, señaló. Desde el principio el Partido Nacional planteó reparos al fideicomiso, pero el diputado Sebastián Andújar se mostró dispuesto a estudiarlo. Hace un mes mantuvo encuentro con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en Torre Ejecutiva para discutir temas de Canelones –entre ellos el fideicomiso–. Según dijo a El Observador entonces, "la negociación no puede quedar supeditada a lo nacional" y "la discusión requiere un análisis más riguroso" en lugar de "aplicar el no por el no". Sin embargo, votó en contra este martes, tras haberse reunido en representación de la lista 33 con el propio Orsi.